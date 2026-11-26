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Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το μέλλον της χρηματοδότησης των βασικών αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σ.σ. Συνοχή, άμυνα, ΚΑΠ, κλπ), οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών συναντώνται στις Βρυξέλλες, στις 26 και 27 Νοεμβρίου, με βασικό αντικείμενο το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2028–2034. Η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πραγματοποιείται υπό την πίεση των αυξανόμενων χρηματοδοτικών αναγκών της Ένωσης, αλλά και των σημαντικών διαφορών μεταξύ των κρατών-μελών ως προς το ύψος και την κατανομή του επόμενου προϋπολογισμού.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα συμβιβαστική πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, που παρουσιάστηκε στις 21 Νοεμβρίου, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η απόσταση ανάμεσα στις χώρες που ζητούν αυστηρότερη δημοσιονομική πειθαρχία και σε εκείνες που επιμένουν στη διατήρηση ισχυρής χρηματοδότησης για τις παραδοσιακές ευρωπαϊκές πολιτικές, όπως η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και η Πολιτική Συνοχής.

Η πρόταση προβλέπει μείωση κατά περίπου 204 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές σε σχέση με το αρχικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιορίζοντας το συνολικό πλαίσιο περίπου στα 1,78 τρισ. ευρώ. Ο πρόεδρος Κόστα επιχειρεί, ωστόσο, να παρουσιάσει έναν προϋπολογισμό που θα συνδυάζει τις νέες στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ —ανταγωνιστικότητα, ασφάλεια, άμυνα και διεθνή παρουσία— με τη διατήρηση των πολιτικών που στηρίζουν τις περιφέρειες και τον αγροτικό κόσμο.

Σύμφωνα με την πρόταση, προβλέπεται αύξηση της χρηματοδότησης για την ανταγωνιστικότητα κατά 120% και για την άμυνα κατά 232%, σε σύγκριση με το τρέχον ΠΔΠ. Ενισχύονται επίσης τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, η διαχείριση της μετανάστευσης και η προστασία των εξωτερικών συνόρων. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υποστηρίζει ότι η ΚΑΠ και η Πολιτική Συνοχής θα εξακολουθήσουν να αποτελούν τον μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πυλώνα του νέου προϋπολογισμού. Ωστόσο, οι συνολικές μειώσεις σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής προκαλούν ανησυχίες για το πραγματικό επίπεδο χρηματοδότησης των παραδοσιακών πολιτικών.

Διαφωνίες για το ύψος και την κατανομή των πόρων

Οι αντιδράσεις στην πρόταση Κόστα προέρχονται και από τις δύο πλευρές της διαπραγμάτευσης. Οι χώρες που συνεισφέρουν περισσότερα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξακολουθούν να θεωρούν ότι το συνολικό ύψος των δαπανών παραμένει υψηλό, ενώ κράτη που εξαρτώνται περισσότερο από τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις εκφράζουν ανησυχίες για τις περικοπές στη Συνοχή και την αγροτική πολιτική.

Ιδιαίτερα επικριτικές εμφανίστηκαν η Πολωνία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Αυστρία. Οι πέντε χώρες συντονίζουν τις αντιδράσεις τους, ζητώντας αλλαγές στην πρόταση, με έμφαση στη διατήρηση των πόρων για τη γεωργία και την περιφερειακή ανάπτυξη. Η Πολωνία συνδέει, επιπλέον, τη συζήτηση με τις ανάγκες ασφάλειας της ανατολικής πτέρυγας της ΕΕ, ενώ η Τσεχία έχει εκφράσει επιφυλάξεις για το μοντέλο κατανομής των χρηματοδοτήσεων. Διαφορετικές είναι και οι προσεγγίσεις των κρατών ως προς τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Από την άλλη πλευρά, οι δημοσιονομικά πιο συγκρατημένες χώρες επιμένουν στον περιορισμό των εθνικών εισφορών και στη συγκράτηση του συνολικού προϋπολογισμού. Η Γερμανία, μάλιστα, έχει συνδέσει τη συζήτηση για το νέο ΠΔΠ με την ανάγκη να συμμετάσχουν και τα 27 κράτη-μέλη στη χρηματοδότηση των αναγκών της Ουκρανίας.

Το γαλλικό «παζάρι» και η προειδοποίηση Μακρόν

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση της Γαλλίας και προσωπικά του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος φαίνεται να θεωρεί ότι η πρόταση του προέδρου του ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της Γαλλίας, λίγους μόνο πριν τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Συγκεκριμένα η πρόβλεψη για εισφορά στις μεγάλες ψηφιακές επιχειρήσεις (σ.σ. στο πλαίσιο των ιδίων πόρων της ΕΕ), η προστασία των αγροτικών ενισχύσεων από περικοπές (σ.σ. βασική κόκκινη γραμμή των Παρισίων), η εισαγωγή νέων ευρωπαϊκών εσόδων με στόχο τον περιορισμό των εθνικών εισφορών και η αναβολή περίπου 10 δισ. ευρώ πληρωμών που συνδέονται με το μεταπανδημικό χρέος της ΕΕ.

Η ψηφιακή εισφορά αποτελεί πάγια γαλλική επιδίωξη, καθώς το Παρίσι υποστηρίζει ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο στη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Κάτι που ζητεί και η πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών. Παράλληλα, η προστασία της ΚΑΠ έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη Γαλλία, έναν από τους μεγαλύτερους αποδέκτες των αγροτικών ενισχύσεων.

Παρά τις παραχωρήσεις, ωστόσο, η γαλλική κυβέρνηση χαρακτήρισε την πρόταση «βαθιά απογοητευτική», υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να αποτελέσει βάση συμφωνίας. Το Παρίσι θεωρεί ότι οι συνολικές περικοπές παραμένουν υπερβολικές και ότι οι εγγυήσεις για τη διατήρηση της αγροτικής χρηματοδότησης δεν είναι επαρκείς.

Η πίεση εντάθηκε ακόμη περισσότερο στις 25 Νοεμβρίου, όταν ο πρόεδρος Μακρόν προειδοποίησε ότι η Γαλλία δεν θεωρεί εφικτή τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων μετά τον Δεκέμβριο, εάν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία έως τότε. Η προειδοποίηση συνδέεται και με τις γαλλικές προεδρικές εκλογές της άνοιξης του 2027, οι οποίες αναμένεται να περιορίσουν τα πολιτικά περιθώρια για έναν ευρωπαϊκό συμβιβασμό.

Η γαλλική πλευρά επιμένει ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τις σημερινές ενισχύσεις που λαμβάνει η χώρα μέσω της ΚΑΠ. Ταυτόχρονα, εκφράζει επιφυλάξεις για την ψηφιακή εισφορά, καθώς η εφαρμογή της απαιτεί συμφωνία των κρατών-μελών και δεν έχει ακόμη εξασφαλισμένο χρονοδιάγραμμα. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η πρόταση του προέδρου Κόστα περιλαμβάνει στοιχεία που ανταποκρίνονται σε γαλλικές επιδιώξεις, το Παρίσι εξακολουθεί να ζητά ισχυρότερες εγγυήσεις.

Στο επίκεντρο και οι νέοι ίδιοι πόροι

Ένα από τα βασικά ζητήματα της Συνόδου είναι η δημιουργία νέων πηγών εσόδων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η πρόταση του προέδρου Κόστα περιλαμβάνει πέντε νέους ίδιους πόρους: έσοδα από ψηφιακές υπηρεσίες μεγάλων επιχειρήσεων, μη ανακυκλωμένα ηλεκτρονικά απόβλητα, προϊόντα καπνού, τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM) και το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS). Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νέες πηγές, μαζί με τις υφιστάμενες, θα μπορούσαν να αποφέρουν περίπου 60 δισ. ευρώ ετησίως.

Ωστόσο η πρόταση για τα καπνικά προϊόντα (τσιγάρα, καπνό κλπ) δεν συνιστά από μόνη της αύξηση του ΦΠΑ ή άμεση επιβάρυνση της λιανικής τιμής των τσιγάρων, αν και συνδέεται με την ευρύτερη ευρωπαϊκή συζήτηση για την αναθεώρηση της φορολογίας των καπνικών προϊόντων.

Η πρόταση αποσκοπεί στον περιορισμό της εξάρτησης της ΕΕ από τις εθνικές εισφορές, αλλά παραμένουν ερωτήματα για την έγκριση, την εφαρμογή και την πραγματική απόδοση των νέων φόρων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί μεγαλύτερη φιλοδοξία, ιδίως ως προς τη συνεισφορά των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών, επισημαίνοντας ότι οι νέες ευρωπαϊκές αρμοδιότητες δεν πρέπει να χρηματοδοτηθούν με περαιτέρω περικοπές σε αγρότες, περιφέρειες και κοινωνικά προγράμματα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανεβάζει τον πήχη

Η πρόταση Κόστα δεν προκαλεί αντιδράσεις μόνο στις εθνικές κυβερνήσεις. Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 Νοεμβρίου, οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων άσκησαν έντονη κριτική στο ύψος και στη διάρθρωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού.

Οι εισηγητές του για το ΠΔΠ, Ζίγκφριντ Μουρεσάν και Κάρλα Ταβάρες, υποστήριξαν ότι η συμβιβαστική πρόταση δεν ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες και στις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Μουρεσάν προειδοποίησε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να στηρίξει μια πρόταση που, κατά την εκτίμησή του, οδηγεί σε ασθενέστερη Ευρώπη, ενώ η Ταβάρες τόνισε ότι ο συμβιβασμός δεν πρέπει να σημαίνει υποχώρηση της ευρωπαϊκής φιλοδοξίας.

Αντίστοιχα, οι εισηγητές για τους ίδιους πόρους, Ντάνους Νερουντόβα και Σάντρα Γκόμεθ Λόπεθ, ζήτησαν πιο φιλόδοξο σύστημα εσόδων, με ουσιαστική συμμετοχή των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι οι νέοι πόροι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έναν μικρότερο προϋπολογισμό ή για νέες περικοπές σε βασικές πολιτικές.

Ο αρμόδιος επίτροπος, Πιοτρ Σεραφίν, επισήμανε επίσης ότι η πρόταση Κόστα αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο προϋπολογισμό ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος σε σχέση με το επίπεδο που είχε συμφωνηθεί το 2020.

Η ελληνική διάσταση και το διακύβευμα της Συνόδου

Για την Ελλάδα, η διαπραγμάτευση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η διατήρηση επαρκών πόρων για την Πολιτική Συνοχής και την ΚΑΠ συνδέεται άμεσα με τις αναπτυξιακές δυνατότητες των περιφερειών και τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα. Η χρηματοδότηση υποδομών, μεταφορών, ύδρευσης, πολιτικής προστασίας, κοινωνικών υπηρεσιών και επιχειρηματικών επενδύσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων.

Παράλληλα, κρίσιμο ζήτημα αποτελεί το νέο μοντέλο διαχείρισης των κονδυλίων μέσω εθνικών και περιφερειακών σχεδίων. Η Ελλάδα έχει λόγο να επιδιώξει τη διατήρηση ουσιαστικού ρόλου των περιφερειακών αρχών στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των προγραμμάτων, ώστε οι χρηματοδοτήσεις να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής. Η προστασία της ΚΑΠ, άλλωστε, δεν συνεπάγεται αυτομάτως και αντίστοιχη προστασία της Πολιτικής Συνοχής.

Στην ατζέντα της Συνόδου περιλαμβάνεται, τέλος, η χρηματοδότηση της Ουκρανίας για το 2027 και τα επόμενα χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει έως 45 δισ. ευρώ πρόσθετης χρηματοδοτικής στήριξης για το 2027, πέραν του δανείου στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026–2027. Το ζήτημα αναμένεται να προκαλέσει νέες διαφωνίες, καθώς τα κράτη-μέλη δεν έχουν κοινή προσέγγιση ως προς την κατανομή του σχετικού κόστους.

Η Σύνοδος της 26ης και 27ης Νοεμβρίου δεν είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε οριστική συμφωνία. Θα αποτελέσει, ωστόσο, κρίσιμο σταθμό για τη διαμόρφωση του συμβιβασμού που επιδιώκει ο Αντόνιο Κόστα, ενόψει του στόχου να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των 27 έως το τέλος του 2026. Ακόμη και τότε, η διαδικασία θα χρειαστεί τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.