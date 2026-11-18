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Μια ημέρα γενικής απεργίας μπορεί να μεταφραστεί σε οικονομικές απώλειες εκατοντάδων εκατομμυρίων ή ακόμη και δισεκατομμυρίων ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της οικονομίας, τη συμμετοχή των εργαζομένων και τους κλάδους που επηρεάζονται. Ωστόσο, ο πραγματικός αντίκτυπος δεν περιορίζεται στην παραγωγή που αναστέλλεται για μερικές ώρες, καθώς ορισμένες δραστηριότητες αναπληρώνονται αργότερα, ενώ άλλες χάνονται οριστικά.

Η 24ωρη γενική απεργία στην Ισπανία επαναφέρει στο προσκήνιο το οικονομικό αποτύπωμα των μαζικών κινητοποιήσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση και οι πιέσεις στα εισοδήματα προκαλούν αυξανόμενες κοινωνικές αντιδράσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Με βάση ένα ενιαίο υποθετικό σενάριο, οι απώλειες από μία ημέρα γενικής απεργίας θα μπορούσαν να φτάσουν τα 2,5 δισ. ευρώ στη Γερμανία, τα 1,6 δισ. ευρώ στη Γαλλία και τα 1,2 δισ. ευρώ στην Ιταλία.

Για την Ισπανία, το αντίστοιχο ποσό εκτιμάται σε 930 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντικές θα μπορούσαν να είναι οι επιπτώσεις και σε μικρότερες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Οι υπολογισμοί βασίζονται στα στοιχεία του ΑΕΠ για το 2025 και αποτυπώνουν ένα θεωρητικό μέγεθος, όχι πραγματικές ή οριστικές απώλειες.

Ισπανία: Γενική απεργία με φόντο τη στεγαστική κρίση και τις εκλογές

Η κινητοποίηση στην Ισπανία αποτελεί την πρώτη κοινή γενική απεργία των δύο μεγαλύτερων συνδικαλιστικών οργανώσεων, CCOO και UGT, από τον Νοέμβριο του 2012.

Στο επίκεντρο βρίσκονται το ολοένα υψηλότερο κόστος κατοικίας, η αδυναμία των μισθολογικών αυξήσεων να ακολουθήσουν την άνοδο των τιμών και η κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών.

Η απεργία πραγματοποιείται σε ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικό περιβάλλον, μόλις 18 ημέρες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.

Οι διεκδικήσεις των συνδικάτων συνδέονται με ευρύτερη δυσαρέσκεια για το βιοτικό επίπεδο, ενώ η μαζικότητα της συμμετοχής αναμένεται να αποτελέσει ένδειξη της έντασης των κοινωνικών πιέσεων.

Το οικονομικό κόστος, πάντως, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσοι εργαζόμενοι θα απεργήσουν και από το εάν θα επηρεαστούν δραστηριότητες που μπορούν να αναπληρωθούν τις επόμενες ημέρες.

Πόσο κοστίζει μία γενική απεργία στις μεγαλύτερες οικονομίες

Για τη συγκριτική αποτίμηση των επιπτώσεων χρησιμοποιείται ένα κοινό σενάριο για όλες τις χώρες, με συμμετοχή του 20% των εργαζομένων και αντίστοιχη μείωση της ημερήσιας οικονομικής παραγωγής κατά 20%.

Η συγκεκριμένη παραδοχή επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ οικονομιών διαφορετικού μεγέθους, χωρίς όμως να σημαίνει ότι μια απεργία οδηγεί υποχρεωτικά σε ανάλογη απώλεια παραγωγής.

Η Γερμανία, ως η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, εμφανίζει το υψηλότερο δυνητικό κόστος, με 2,5 δισ. ευρώ για μία ημέρα κινητοποιήσεων.

Ακολουθεί η Γαλλία με 1,6 δισ. ευρώ, ενώ η Ιταλία θα μπορούσε να καταγράψει απώλειες 1,2 δισ. ευρώ.

Στην Ισπανία, όπου το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στα 1,69 τρισ. ευρώ το 2025, η ημερήσια οικονομική παραγωγή αντιστοιχεί περίπου σε 4,6 δισ. ευρώ. Με βάση την ίδια υπόθεση, η δυνητική απώλεια από μια 24ωρη γενική απεργία υπολογίζεται στα 930 εκατ. ευρώ.

Για το Βέλγιο, η εκτίμηση περιορίζεται στα 350 εκατ. ευρώ, ενώ στην Πορτογαλία διαμορφώνεται στα 170 εκατ. ευρώ.

Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν ενδεικτικές προσεγγίσεις και όχι απολογισμό πραγματικών ζημιών. Οι επιπτώσεις μιας κινητοποίησης δεν κατανέμονται ισότιμα στο σύνολο της οικονομίας.

Συνήθως, οι μεγαλύτερες διαταραχές καταγράφονται στις μεταφορές, στην εκπαίδευση και στις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ σημαντικό μέρος των επιχειρήσεων εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά.

Πότε αναπληρώνεται η χαμένη παραγωγή

Το θεωρητικό κόστος μιας γενικής απεργίας δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τη μόνιμη οικονομική ζημιά.

Ένα μέρος της παραγωγής που αναστέλλεται μπορεί να μεταφερθεί σε επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, περιορίζοντας τελικά την επίπτωση στο ΑΕΠ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Γαλλία, όπου οι κινητοποιήσεις κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2023 είχαν μετρήσιμη επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα.

Οι απεργίες περιόρισαν την ανάπτυξη κατά περίπου 0,1 ποσοστιαία μονάδα το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Ωστόσο, το δεύτερο τρίμηνο καταγράφηκε αντίστοιχη ανάκτηση 0,1 ποσοστιαίας μονάδας, ένδειξη ότι το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας που είχε χαθεί αναπληρώθηκε μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

Παρόμοια επίδραση είχε παρατηρηθεί και στις γαλλικές κινητοποιήσεις της άνοιξης του 2018, όταν το ΑΕΠ είχε επιβαρυνθεί κατά περίπου 0,1 ποσοστιαία μονάδα.

Δεν είναι, ωστόσο, όλες οι απώλειες προσωρινές.

Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε απεργίες ενδέχεται να στερηθούν ημερομίσθια, ενώ το Δημόσιο μπορεί να χάσει φορολογικά έσοδα από συναλλαγές και υπηρεσίες που τελικά δεν πραγματοποιούνται.

Αντίστοιχα, μια ακυρωμένη αεροπορική πτήση ή μια χαμένη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο δεν μπορούν πάντοτε να μεταφερθούν σε άλλη ημερομηνία.

Έτσι, η τελική οικονομική επιβάρυνση εξαρτάται όχι μόνο από τη διάρκεια της κινητοποίησης αλλά και από τη δυνατότητα κάθε κλάδου να ανακτήσει τον χαμένο κύκλο εργασιών.

Βέλγιο: Ρεκόρ απεργιακών κινητοποιήσεων το 2025

Η κατάσταση διαφοροποιείται σημαντικά όταν οι απεργίες επαναλαμβάνονται σε μεγάλη συχνότητα και δεν περιορίζονται σε μεμονωμένες ημέρες.

Στο Βέλγιο, το 2025 χάθηκαν συνολικά 1.354.845 εργάσιμες ημέρες λόγω απεργιών, αριθμός που αντιστοιχεί σε 313 ημέρες ανά 1.000 εργαζομένους.

Η επίδοση αυτή αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ, ξεπερνώντας το προηγούμενο των 299 ημερών ανά 1.000 εργαζομένους, που είχε καταγραφεί το 1993.

Η σύγκριση με τις γειτονικές χώρες αναδεικνύει τη μεγάλη διαφορά στην ένταση των κινητοποιήσεων.

Στην Ολλανδία, οι 23 απεργίες του 2025 οδήγησαν στην απώλεια περίπου 60.000 εργάσιμων ημερών.

Στη Γερμανία, οι αντίστοιχες απώλειες υπολογίζονται σε περίπου 645.000 εργάσιμες ημέρες, μέγεθος χαμηλότερο από τη μακροχρόνια τάση.

Η διαφοροποίηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον εάν ληφθεί υπόψη ότι η γερμανική οικονομία είναι σχεδόν επτά φορές μεγαλύτερη από τη βελγική.

Τα προκαταρκτικά δεδομένα για την Ευρωπαϊκή Ένωση υποδηλώνουν, μάλιστα, ότι το 2025 ενδέχεται να αποτέλεσε τη χρονιά με την υψηλότερη απεργιακή δραστηριότητα από το 1991.

Η κατανάλωση ρεύματος ως πρώτος δείκτης της απεργίας

Στην Ισπανία, μια πρώτη εικόνα για την έκταση της κινητοποίησης μπορεί να προκύψει από τη μεταβολή στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η κατανάλωση ρεύματος αποτελεί έναν έμμεσο δείκτη της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς η αναστολή λειτουργίας εργοστασίων, επιχειρήσεων και υπηρεσιών μπορεί να περιορίσει τις ενεργειακές ανάγκες.

Κατά τη γενική απεργία του Νοεμβρίου 2012, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας τις πρώτες πρωινές ώρες είχε υποχωρήσει κατά 11,4%, σε σύγκριση με τα φυσιολογικά επίπεδα της ίδιας χρονικής περιόδου.

Λίγους μήνες νωρίτερα, στη γενική απεργία του Μαρτίου 2012, η αντίστοιχη μείωση είχε φτάσει το 15,4%.

Η παρακολούθηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας αναμένεται να προσφέρει μια αρχική ένδειξη για την ένταση της σημερινής κινητοποίησης, πριν δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία συμμετοχής από τα συνδικάτα και την κυβέρνηση.

Πάντως, η μείωση της κατανάλωσης δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε αντίστοιχη πτώση της οικονομικής παραγωγής, καθώς επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες.

Χρηματιστήριο: Περιορισμένη ανησυχία παρά τις κινητοποιήσεις

Σε αντίθεση με την ένταση που καταγράφεται στο κοινωνικό πεδίο, οι ισπανικές χρηματοπιστωτικές αγορές δεν είχαν εμφανίσει αξιόλογες αντιδράσεις έως τη Δευτέρα.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης IBEX 35 έκλεισε στις 19.742,5 μονάδες, με σωρευτική άνοδο 14,1% από την αρχή του 2026.

Παράλληλα, διατηρούνταν περίπου 3% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό των 20.356,5 μονάδων.

Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα ήταν η εικόνα ορισμένων εισηγμένων που θεωρητικά εμφανίζουν μεγαλύτερη έκθεση στις επιπτώσεις μιας γενικής απεργίας.

Η ξενοδοχειακή εταιρεία Meliá Hotels International κατέγραφε κέρδη 38% από την αρχή του έτους, ενώ η εταιρεία διαχείρισης αεροδρομίων Aena ενισχυόταν κατά 21%.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή, οι επενδυτές δεν είχαν προχωρήσει σε σημαντική αναπροσαρμογή των αποτιμήσεων εξαιτίας της κινητοποίησης.

Νέος κύκλος κοινωνικών αντιδράσεων στην Ευρώπη

Η ισπανική γενική απεργία δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα κοινωνικών κινητοποιήσεων που επηρεάζει αρκετές ευρωπαϊκές οικονομίες.

Στη Γαλλία, πραγματοποιήθηκαν απεργίες και διαδηλώσεις στις 5 Νοεμβρίου, ενώ στην Ιταλία έχει προγραμματιστεί γενική απεργία για τις 20 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, στο Βέλγιο, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν προειδοποιήσει για αντίστοιχες κινητοποιήσεις κατά την εβδομάδα της 23ης Νοεμβρίου.

Οι αντιδράσεις αντανακλούν διαφορετικές εθνικές συνθήκες, αλλά συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με ζητήματα που επηρεάζουν το διαθέσιμο εισόδημα και την καθημερινότητα των εργαζομένων.

Για την Ισπανία, η άμεση οικονομική επίπτωση θα αρχίσει να αποτυπώνεται στις εργατοώρες που θα χαθούν και στις υπηρεσίες που δεν θα παρασχεθούν.

Η πολιτική διάσταση, ωστόσο, θα κριθεί σε διαφορετικό πεδίο, καθώς οι κοινωνικές πιέσεις και η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων θα βρεθούν στο επίκεντρο της εκλογικής αναμέτρησης της 29ης Νοεμβρίου.