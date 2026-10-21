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Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν μπαίνει η Booking.com, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε σήμερα επίσημη έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο η δημοφιλής πλατφόρμα ταξιδιωτικών κρατήσεων αντιμετωπίζει τις ψεύτικες καταχωρίσεις καταλυμάτων και τις διαδικτυακές απάτες τύπου phishing.

Οι ευρωπαϊκές αρχές εκφράζουν ανησυχίες ότι η εταιρεία ενδέχεται να μην έχει λάβει επαρκή μέτρα για την προστασία των χρηστών της από επιτήδειους που εκμεταλλεύονται την πλατφόρμα, είτε προωθώντας ανύπαρκτα ή μη αδειοδοτημένα καταλύματα είτε επιχειρώντας να υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα.

Σύμφωνα με τις υποψίες των ευρωπαϊκών αρχών, η Booking.com ενδέχεται να έχει υποτιμήσει την έκταση και τις επιπτώσεις της απάτης, καθώς και την παρουσία καταλυμάτων χωρίς την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας. Παράλληλα, εξετάζεται κατά πόσον τα μέτρα που εφαρμόζει η εταιρεία είναι επαρκή για να αποτρέψουν την εκμετάλλευση των προσωπικών δεδομένων των ταξιδιωτών από κυβερνοεγκληματίες.

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να μπορούν να κλείνουν τις διακοπές τους χωρίς να φοβούνται ότι θα πέσουν θύματα απάτης», δήλωσε η Χένα Βίρκουνεν, αρμόδια επίτροπος της ΕΕ για την τεχνολογία.

Στο επίκεντρο και οι πληρωμένες καταχωρίσεις

Η έρευνα δεν περιορίζεται στις ψεύτικες αγγελίες καταλυμάτων και στις απάτες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» δεδομένων. Η Κομισιόν εξετάζει επίσης εάν η Booking.com έχει παραβιάσει τους ευρωπαϊκούς κανόνες επειδή δεν επισήμαινε με σαφήνεια ως διαφημίσεις τις καταχωρίσεις καταλυμάτων που εμφανίζονταν υψηλότερα στα αποτελέσματα αναζήτησης έναντι πληρωμής.

Το ζήτημα αφορά τη διαφάνεια στην παρουσίαση των επιλογών στους καταναλωτές, οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν εάν η προνομιακή θέση ενός καταλύματος στα αποτελέσματα αναζήτησης οφείλεται σε εμπορική συμφωνία.

Πρώτη έρευνα βάσει της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες

Πρόκειται για την πρώτη έρευνα σε βάρος της Booking.com στο πλαίσιο της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA), του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου που ρυθμίζει τη λειτουργία των διαδικτυακών πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων και των ψηφιακών αγορών.

Η νομοθεσία επιβάλλει συγκεκριμένες υποχρεώσεις στις εταιρείες για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τη λειτουργία των υπηρεσιών τους και την προστασία των χρηστών.

«Η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες καθορίζει σαφείς ευθύνες και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η κορυφαία πλατφόρμα κρατήσεων στην Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτές τις ευθύνες με τη δέουσα σοβαρότητα», πρόσθεσε η Βίρκουνεν.

Η διαδικασία διερεύνησης δεν υπόκειται σε συγκεκριμένη νόμιμη προθεσμία ολοκλήρωσης, ενώ η Booking.com έχει τη δυνατότητα να προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Booking.com: Συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρχές

Από την πλευρά της, η Booking.com ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με την ευρωπαϊκή έρευνα, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των χρηστών και η προστασία των προσωπικών πληροφοριών αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

«Συνεργαζόμαστε πλήρως με την έρευνα», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι «η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και η προστασία των προσωπικών πληροφοριών αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες».

Η πλατφόρμα σημείωσε επίσης ότι παραμένει προσηλωμένη στη συνεργασία με κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές, διωκτικές υπηρεσίες και συνεργάτες του κλάδου για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος και της διαδικτυακής απάτης, καθώς και για την προστασία ταξιδιωτών και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Πρόστιμο έως 6% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου

Εφόσον η έρευνα διαπιστώσει παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η Booking.com ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει έως και το 6% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της.

Η έναρξη της έρευνας δεν προδικάζει την ύπαρξη παραβάσεων ούτε την επιβολή κυρώσεων.

Η εξέλιξη αναδεικνύει την αυξημένη έμφαση που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, τη διαφάνεια των ψηφιακών πλατφορμών και την προστασία των καταναλωτών κατά την πραγματοποίηση διαδικτυακών κρατήσεων.