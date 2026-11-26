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Με τις φορολογικές ελαφρύνσεις και μειώσεις φόρων των τελευταίων ετών να πλησιάζουν πλέον τις 100, η Ελλάδα αναδεικνύεται μακράν «πρωταθλήτρια» στις φοροαπαλλαγές σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες τις οποίες εξετάζει η Κομισιόν στη νέα έκθεση Mind the Gap (που υποδηλώνει «προσοχή στο κενό» είσπραξης των φόρων).

Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απασχολεί έντονα ο μεγάλος αριθμός εξαιρέσεων και απαλλαγών και ζητεί από τα κράτη να τις επαναξιολογήσουν -δηλαδή να τις μειώσουν. Με περισσότερες από 1.200 ειδικές εξαιρέσεις από φόρους στο ελληνικό φορολογικό σύστημα, η χώρα μας ξεχωρίζει για τον όγκο των απαλλαγών, εκπτώσεων και ειδικών καθεστώτων. Το αποτέλεσμα είναι ότι περίπου από 22,8 δισ. ευρώ ετησίως ή πάνω από το 1/3 των νόμιμων φόρων, δεν εισπράττονται, επειδή το κράτος επιλέγει να μένουν στους φορολογούμενους (νοικοκυριά και επιχειρήσεις).

Με βάση την έκθεση Mind the Gap η Ελλάδα πρωτοπορεί με 1.236 τέτοιες νόμιμες εξαιρέσεις ή μειώσεις φόρων («φορολογικές δαπάνες» όπως ονομάζονται επισήμως). Στην πράξη, η έκθεση καταγράφει ότι η χώρα μας σχεδόν έχει διπλάσιες ή τριπλάσιες φορολογικές εξαιρέσεις από όσες καταγράφονται στις υπόλοιπες: κάτι περισσότερες από 700 η Πορτογαλία, περισσότερες από 600 η Ιταλία και περισσότερες από 400 η Γαλλία και η Πολωνία.

Ειδικά στον ΦΠΑ, το νόμιμο «χάσμα πολιτικής», όπως εξετάζεται από την Κομισιόν, δείχνει ότι ενώ η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο ΦΠΑ 24%, στην πράξη με τις πολλές εξαιρέσεις και μειώσεις ο «αποτελεσματικός» συντελεστής ΦΠΑ είναι κατά πολύ χαμηλότερος. Σύμφωνα με την έκθεση, ενώ το 2023 οι κρατικές εισπράξεις ΦΠΑ έφτασαν 19,756 δισ. ευρώ, οι νόμιμες εξαιρέσεις ΦΠΑ έφτασαν σχεδόν στα 17 δισ. ευρώ (περίπου 9,5 δισ. από τους χαμηλότερους συντελεστές και 7,5 δισ. από τις απαλλαγές). Δηλαδή αν δεν υπήρχαν οι εξαιρέσεις αυτές και ίσχυαν παντού οι κανονικοί συντελεστές ΦΠΑ, το κράτος θα εισέπραττε 37 δισ. ευρώ -εκτός αν έχανε ένα μέρος από αύξηση της φοροδιαφυγής.

Ωστόσο και αυτά τα στοιχεία είναι ήδη ξεπερασμένα. Εν έτει 2026 πλέον, αντί να μειώνει τις φοροαπαλλαγές, η κυβέρνηση τις αυξάνει διαρκώς και πλέον πλησιάζουν τις 1.400 (!) όπως αποκαλύπτει η Έκθεση Φορολογικών Δαπανών που συνοδεύει τον νέο κρατικό προϋπολογισμό που κατέθεσε στη Βουλή η κυβέρνηση για το 2027.

Πώς χάνει 23 δισ. ευρώ το δημόσιο

Το ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης της Κομισιόν για την Ελλάδα δίνει την αναλυτικότερη εικόνα.

Ποιες απαλλαγές και μειώσεις φόρων βάζει στο «ζύγι» η Κομισιόν; Εστιάζει κυρίως στις εξής:

1. Μειωμένος ΦΠΑ στα νησιά, δηλαδή τη μείωση κατά 30% των συντελεστών ΦΠΑ σε Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο. Η έκθεση μνημονεύει ως νεώτερη εξέλιξη και ότι από 1ης Ιανουαρίου 2026 επεκτάθηκε και σε πολλά μικρά νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στη Σαμοθράκη και στα Δωδεκάνησα, με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων, για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής λόγω πληθωρισμού.

2. Μειώσεις συντελεστών ΦΠΑ σε υπηρεσίες και αγαθά. Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον συντελεστή 13% στην εστίαση και στις υπηρεσίες catering, στα μη αλκοολούχα ποτά, στις μετακινήσεις με ταξί και στις συνδρομές γυμναστηρίων και σχολών χορού, τον υπερμειωμένο συντελεστή 6% που ισχύει πχ σε ρεύμα, μάσκες, σαπούνια, αντισηπτικά, φίλτρα αιμοκάθαρσης, απινιδωτές και εισιτήρια κινηματογράφου, καθώς και τον μηδενικό συντελεστή για την προμήθεια εμβολίων κατά της COVID-19.

Παραδόξως, αν και η έκθεση σημειώνει ότι οι οριζόντιες μειώσεις ΦΠΑ συχνά δεν είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος αναδιανομής (επειδή δεν στοχεύουν αποκλειστικά τους οικονομικά ασθενέστερους και επειδή η φορολογική μείωση δεν μεταφέρεται πάντοτε ολόκληρη στις τιμές καταναλωτή) οι στοχευμένες μειώσεις δείχνουν αρκετά αποτελεσματικότερες: στην Ελλάδα μειώνουν τον δείκτη ανισότητας Gini κατά 1,19 μονάδες, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη η μείωση υπολογίζεται σε μόλις 0,50.

3. Τη μείωση φόρου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα. Η έκθεση αναφέρει ως μεγαλύτερη επιμέρους φορολογική δαπάνη στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, τη μείωση φόρου που αποκαλεί «family tax credit», με εκτιμώμενο κόστος περίπου 3,9 δισ. ευρώ το χρόνο. «Μείωση φόρου» είναι το μέτρο που αντικατέστησε -εδώ και πάνω από μια δεκαετία ήδη- το αφορολόγητο όριο, όταν αυτό καταργήθηκε. Η Έκθεση αναφέρει επίσης και τις απαλλαγές ειδικών συνθηκών από τη φορολογία εισοδήματος, όπως η απαλλαγή από φόρους σε έκτακτες πληρωμές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις για την αντιμετώπιση καταστροφών, μεταξύ άλλων σε επιχειρηματίες και αγρότες, με εκτιμώμενο κόστος 658 εκατ. ευρώ.

4. Ελαφρύνσεις του 2026 για νέους και οικογένειες

Στην ενότητα των φόρων εισοδήματος η Επιτροπή εντάσσει και τη μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος του 2026, ξεχωρίζοντας:

– τις μειώσεις συντελεστών στα περισσότερα κλιμάκια πάνω από τις 10.000 ευρώ.

– την ευνοϊκότερη μεταχείριση οικογενειών με εξαρτώμενα παιδιά.

– τον μηδενισμό του φόρου έως τις 20.000 ευρώ για νέους έως 25 ετών και τους μειωμένους συντελεστές για τις ηλικίες 26–30 ετών.

5. Κίνητρα για επενδύσεις, έρευνα και πράσινη μετάβαση. Η έκθεση καταγράφει και φορολογικές δαπάνες με αναπτυξιακή στόχευση όπως: Επιταχυνόμενες αποσβέσεις και φοροαπαλλαγές για στρατηγικές πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις, κίνητρα για υποδομές φόρτισης, ανακύκλωση, ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού, προσαυξημένες εκπτώσεις δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, απαλλαγές εισοδήματος από ευρεσιτεχνίες για έως τρία χρόνια κλπ.

Με στοιχεία 2024 η Έκθεση καταγράφει τα εκτιμώμενα διαφυγόντα δημόσια έσοδα λόγω μέτρων πολιτικής (φοροαπαλλαγές) σε 22,88 δισ. ευρώ, από τις 1.236 περιπτώσεις φορολογικών δαπανών. Το ποσό αντιστοιχεί περίπου στο 35% των φορολογικών εσόδων ή στο 9,6% του ΑΕΠ της χώρας!