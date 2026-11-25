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Ένα νέο, φιλόδοξο χρηματοδοτικό εργαλείο, με στόχο να διατηρήσει τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να περιορίσει την εξάρτηση από τις ΗΠΑ και την Κίνα, σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σχέδιο, που παρουσιάστηκε την Τετάρτη, προβλέπει τη δημιουργία επενδυτικού ταμείου ύψους 50 δισ. ευρώ, μέσω του οποίου η ΕΕ θα μπορεί να αποκτά απευθείας μετοχικά ποσοστά σε επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας, πραγματοποιώντας επενδύσεις που θα φτάνουν σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Το νέο ταμείο, με την ονομασία Sovereign Tech Equity Fund (STEF), φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικό χρηματοδοτικό κενό στην ευρωπαϊκή αγορά τεχνολογίας: την έλλειψη επαρκών κεφαλαίων για επιχειρήσεις που έχουν ήδη αναπτύξει καινοτόμες τεχνολογίες, αλλά χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις για να επεκταθούν διεθνώς.

Πώς θα λειτουργεί το νέο ταμείο των 50 δισ. ευρώ

Η χρηματοδότηση του Sovereign Tech Equity Fund προβλέπεται να βασιστεί σε έναν συνδυασμό δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων.

Πόροι από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τα κράτη-μέλη και θεσμικούς εταίρους, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), θα χρησιμοποιούνται ως καταλύτης για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Κομισιόν, που μίλησε σε δημοσιογράφους υπό τον όρο της ανωνυμίας πριν από την επίσημη παρουσίαση της πρότασης, στόχος είναι να χρηματοδοτηθούν τεχνολογίες απαραίτητες για την «τεχνολογική κυριαρχία και την οικονομική ασφάλεια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Πρέπει να χρησιμοποιούμε τη δημόσια χρηματοδότηση πιο αποτελεσματικά, ως καταλύτη για την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων», ανέφερε ο ίδιος.

Η βασική φιλοσοφία του σχεδίου είναι ότι η Ευρώπη δεν αρκεί να χρηματοδοτεί την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Χρειάζεται επίσης να διαθέτει τα επενδυτικά εργαλεία που θα επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μεγαλώνουν, χωρίς να αναγκάζονται να αναζητούν κεφάλαια ή να μεταφέρουν δραστηριότητες εκτός ΕΕ.

Το σχέδιο των 500 δισ. ευρώ για την ευρωπαϊκή τεχνολογική αυτονομία

Η ανακοίνωση έρχεται δύο εβδομάδες μετά την πρώτη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών αφιερωμένη αποκλειστικά στην τεχνητή νοημοσύνη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχε δεσμευτεί να παρουσιάσει χρηματοδοτική πρόταση που θα βοηθήσει την Ευρώπη να μειώσει την εξάρτησή της από την αμερικανική και την κινεζική τεχνολογία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, το ευρύτερο επενδυτικό σχέδιο για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής αυτονομίας απαιτεί περίπου 500 δισ. ευρώ.

Το Sovereign Tech Equity Fund αποτελεί μέρος αυτής της ευρύτερης στρατηγικής, με στόχο τη δημιουργία ισχυρότερων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε τεχνολογικούς τομείς που θεωρούνται κρίσιμοι για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Η αρμόδια επίτροπος για την τεχνολογική κυριαρχία, Χένα Βίρκουνεν, είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι επιθυμεί τα 50 δισ. ευρώ να αποτελέσουν την αφετηρία για τη λειτουργία του νέου ταμείου.

Η πρόταση έχει ήδη εξασφαλίσει την υποστήριξη του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει ταχθεί υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για στρατηγικές τεχνολογίες.

Το μεγάλο εμπόδιο: Ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

Παρά τις φιλόδοξες εξαγγελίες, η πρόταση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και δεν έχει αποκτήσει οριστική μορφή.

Η δημιουργία και η χρηματοδότηση του ταμείου θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τις διαπραγματεύσεις για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών, μεταξύ άλλων και στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιείται την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Οι διαπραγματεύσεις θα καθορίσουν πόσοι δημόσιοι πόροι μπορούν να κατευθυνθούν προς το νέο επενδυτικό εργαλείο και με ποιους όρους θα συμμετέχουν τα κράτη-μέλη και οι ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί οργανισμοί.

Επομένως, τα 50 δισ. ευρώ αποτελούν προς το παρόν τον επιδιωκόμενο χρηματοδοτικό στόχο και όχι ήδη εξασφαλισμένα κεφάλαια.

Στο επίκεντρο και οι ευρωπαϊκές εταιρείες κβαντικής τεχνολογίας

Μια πρώτη αναφορά στο νέο ταμείο περιλαμβάνεται ήδη στην προτεινόμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις κβαντικές τεχνολογίες, Quantum Act, η οποία παρουσιάστηκε επίσης την Τετάρτη.

Το σχετικό κείμενο προβλέπει τη δυνατότητα μετοχικής χρηματοδότησης στρατηγικών επιχειρήσεων και έργων κβαντικής τεχνολογίας μέσω του STEF.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αναδεικνύει την πρόθεση της Κομισιόν να στηρίξει ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε ιδιαίτερα προηγμένους τεχνολογικούς τομείς.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο αξιωματούχο, ένα από τα βασικά προβλήματα είναι ότι πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις αναγκάζονται να αναζητούν εκτός Ευρώπης τα κεφάλαια που χρειάζονται για να αναπτυχθούν και να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους.

Η έλλειψη μεγάλων χρηματοδοτήσεων δημιουργεί τον κίνδυνο σημαντικές τεχνολογικές εταιρείες, οι οποίες αναπτύχθηκαν αρχικά στην Ευρώπη, να στραφούν σε επενδυτές άλλων αγορών.

Το νέο ταμείο φιλοδοξεί να περιορίσει αυτό το φαινόμενο, προσφέροντας μια ευρωπαϊκή εναλλακτική λύση χρηματοδότησης.

Επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ – Τι αλλάζει σε σχέση με τα υφιστάμενα ταμεία

Η απευθείας συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο μετοχικό κεφάλαιο τεχνολογικών εταιρειών δεν αποτελεί εντελώς νέα πρακτική.

Η ΕΕ ήδη πραγματοποιεί αντίστοιχες επενδύσεις μέσω του European Innovation Council (EIC) και του Scaleup Europe Fund (SEF).

Ωστόσο, τα υφιστάμενα εργαλεία έχουν μικρότερη επενδυτική κλίμακα.

Ειδικότερα, το European Innovation Council μπορεί να πραγματοποιεί επενδύσεις έως 30 εκατ. ευρώ, ενώ το Scaleup Europe Fund προβλέπει χρηματοδοτήσεις έως 300 εκατ. ευρώ.

Το Sovereign Tech Equity Fund σχεδιάζεται για να καλύψει το επόμενο επίπεδο χρηματοδότησης, προσφέροντας πολύ μεγαλύτερα ποσά σε επιχειρήσεις που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη.

«Αυτό που λείπει από το σημερινό χρηματοδοτικό οικοσύστημα είναι μεγαλύτερες επενδύσεις που θα μπορούν να χρηματοδοτούν τις στρατηγικές εταιρείες μας», ανέφερε ο αξιωματούχος της Κομισιόν.

Με το νέο εγχείρημα, οι Βρυξέλλες επιχειρούν να αντιμετωπίσουν μία από τις βασικές αδυναμίες της ευρωπαϊκής τεχνολογικής αγοράς: τη δυσκολία μετατροπής της καινοτομίας σε επιχειρήσεις παγκόσμιας κλίμακας, οι οποίες θα παραμένουν υπό ευρωπαϊκό έλεγχο.

Το στοίχημα είναι η Ευρώπη να μη δημιουργεί απλώς τις τεχνολογίες του μέλλοντος, αλλά να διαθέτει και τα κεφάλαια για να διατηρεί τις εταιρείες που τις αναπτύσσουν.