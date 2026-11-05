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Στο επίκεντρο του νέου κύματος απειλών για βόμβες σε επιβατικά αεροσκάφη στην Ευρώπη βρέθηκαν την Πέμπτη (5/11) και δύο πτήσεις της Aegean, από τη Θεσσαλονίκη προς το Μιλάνο και από την Αθήνα προς τη Βιέννη, εν μέσω εκτεταμένης κινητοποίησης των αρχών ασφαλείας σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

Και τα δύο αεροσκάφη προσγειώθηκαν κανονικά στους προορισμούς τους, ενώ ακολούθησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ασφαλείας, χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο.

Οι συγκεκριμένες απειλές προστίθενται σε μια σειρά ανάλογων περιστατικών που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκαλώντας αναστάτωση στις αερομεταφορές και κινητοποιώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Συναγερμός στο Μαλπένσα για πτήσεις από Θεσσαλονίκη και Πόρτο

Στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου σήμανε διπλός συναγερμός το πρωί της Πέμπτης, έπειτα από απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε δύο πτήσεις με προορισμό την ιταλική πόλη.

Η πρώτη αφορούσε την πτήση A3552 της Aegean Airlines, η οποία αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη και προσγειώθηκε κανονικά στο Μαλπένσα στις 9:33 το πρωί.

Η δεύτερη ήταν η πτήση FR8953 της Ryanair από το Πόρτο της Πορτογαλίας, η οποία έφτασε στο αεροδρόμιο στις 10:22.

Κανένα από τα δύο αεροσκάφη δεν χρειάστηκε να αλλάξει πορεία.

Στο σημείο κινητοποιήθηκε η ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της αστυνομίας του Μαλπένσα, η οποία προχώρησε στην εκκένωση των αεροσκαφών και στη διενέργεια ελέγχων στους επιβάτες και στο προσωπικό.

Στην αρχική ενημέρωση δεν είχαν γίνει γνωστά τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων ελέγχων.

🚨 Airplane bomb threat now to @AerLingus. This after several hybrid threats and attacks across Europe, and ahead of the major European summit in #Dublin next week. Does anyone still deny Ireland faces serious security threats? — Barry Andrews MEP (@BarryAndrewsMEP) November 5, 2026

Νέο κύμα απειλών σε ολόκληρη την Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν από το πρωί της Πέμπτης δεύτερο κύμα απειλών για βόμβες, με περιστατικά που επηρεάζουν αερομεταφορείς από τη χαμηλού κόστους Wizz Air έως τη φινλανδική Finnair.

Μεταξύ των πτήσεων που επηρεάστηκαν ήταν και η EI402 της Aer Lingus, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Δουβλίνο–Ρώμη με αεροσκάφος τύπου Airbus A320.

Έπειτα από προειδοποίηση για πιθανή τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, το αεροσκάφος εξετράπη προς τη στρατιωτική αεροπορική βάση του Εβρέ (Évreux), στην περιοχή Φοβίλ της βόρειας Γαλλίας.

Το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί επιβεβαίωσε την κινητοποίηση, αναφέροντας:

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση σχετικά με το αεροσκάφος που εξετράπη έπειτα από συναγερμό για βόμβα».

Η πτήση είχε αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Δουβλίνου στις 6:23 π.μ., με προγραμματισμένη άφιξη στο αεροδρόμιο Λεονάρντο ντα Βίντσι του Φιουμιτσίνο, στη Ρώμη, στις 10:50 π.μ.

Απειλές και σε πτήσεις της Finnair – Κινητοποίηση σε Πράγα και Βιέννη

Η Finnair ανακοίνωσε ότι δύο πτήσεις της από το Ελσίνκι, με προορισμούς τη Ρώμη και τη Βιέννη, δέχθηκαν αντίστοιχες απειλές, οι οποίες αποδείχθηκαν ψευδείς.

Στο στόχαστρο βρέθηκαν επίσης η LOT Polish Airlines και η Wizz Air, η οποία είχε αντιμετωπίσει αρκετά παρόμοια περιστατικά ήδη από τις αρχές της εβδομάδας.

Στην Τσεχία, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έλαβε προειδοποιήσεις για βόμβες σε τέσσερα αεροσκάφη με προορισμό την Πράγα, με τις αρχές να προγραμματίζουν ελέγχους μετά την προσγείωσή τους.

Προειδοποίηση έλαβε και το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Βιέννης, ενισχύοντας την εικόνα εκτεταμένης κινητοποίησης των ευρωπαϊκών υπηρεσιών ασφαλείας.

🚨✈️ Dublin’den Roma’ya gitmek üzere havalanan Aer Lingus’a ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Fransa hava sahasında seyir halindeyken acil durum kodu (Squawk 7700) yayınladı. Paris yakınlarında, 36 bin 900 feet irtifada acil durum bildirimi yapan EI402 sefer sayılı uçakla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Uçağın acil durum kodunu hangi nedenle yayınladığı henüz bilinmezken, uçuşun devamına ve olası bir acil iniş kararına ilişkin resmi açıklama bekleniyor. — herdem_aviation (@muratherdemm) November 5, 2026

Έλεγχοι σε αεροσκάφος της Wizz Air με 182 επιβάτες στη Ρουμανία

Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και στη Ρουμανία, όπου οι αρχές στο αεροδρόμιο Οτοπένι του Βουκουρεστίου πραγματοποίησαν ελέγχους στην πτήση WMT3064 της Wizz Air, μετά την άφιξή της από το Μιλάνο.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 182 επιβάτες.

Η διοίκηση του αεροδρομίου ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, διευκρινίζοντας ότι οι υπόλοιπες πτήσεις συνεχίζονταν κανονικά.

Τουλάχιστον επτά περιστατικά στις αρχές της εβδομάδας

Το νέο κύμα απειλών έρχεται σε συνέχεια των σοβαρών αναταράξεων που καταγράφηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη, όταν τουλάχιστον επτά πτήσεις επηρεάστηκαν από προειδοποιήσεις για εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Τα περιστατικά οδήγησαν σε εκτροπές πτήσεων και αλλαγές στον προγραμματισμό εκατοντάδων επιβατών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μαχητικά αεροσκάφη συνόδευσαν επιβατικά αεροπλάνα μέχρι την προσγείωσή τους.

Από τους ελέγχους δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικά, με τη βρετανική κυβέρνηση να χαρακτηρίζει τα περιστατικά «κακόβουλες ψευδείς απειλές».

Η Wizz Air είχε διευκρινίσει την Τρίτη ότι οι αρχές ήταν εκείνες που ενημερώθηκαν πρώτες για τις απειλές και στη συνέχεια ειδοποίησαν την εταιρεία, η οποία ενεργοποίησε τις καθιερωμένες διαδικασίες ασφαλείας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί κάποιο συγκεκριμένο κοινό μοτίβο στις απειλές, είτε ως προς τις αεροπορικές εταιρείες είτε ως προς τα δρομολόγια που επηρεάζονται.

Οι απειλές για βόμβες αποτελούν γενικά σπάνια περιστατικά και στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων αποδεικνύονται φάρσες ή ενέργειες μιμητών.

Στους ευρωπαϊκούς αιθέρες πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο περισσότερες από 30.000 πτήσεις ημερησίως.

Ωστόσο, η ασυνήθιστη συχνότητα των τελευταίων περιστατικών προκαλεί προβληματισμό, καθώς συμπίπτει με μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και πολλαπλών προκλήσεων ασφαλείας στην Ευρώπη, από τις επαναλαμβανόμενες κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ψύξης σουπερμάρκετ έως τις εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σε ευρωπαϊκά εδάφη.