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Απειλή για βόμβα υπήρξε σήμερα σε δύο πτήσεις της Aegean στα δρομολόγια από Θεσσαλονίκη για Μιλάνο και από Αθήνα για Βιέννη. Και οι δύο πτήσεις προσγειώθηκαν κανονικά στους δύο προορισμούς και ανέλαβαν σχετικά οι αρχές τις διαδικασίες όπως προβλέπονται με βάση τα πρωτόκολλα ασφαλείας, χωρίς να βρεθεί τίποτα.

Οι απειλές για βόμβα εκτιμάται ότι εντάσσονται στις ευρύτερες εξελίξεις των τελευταίων ημερών με το μπαράζ απειλών για βόμβες σε αεροσκάφη στην Ευρώπη.

Με βάση την ενημέρωση του ιταλικού πρακτορείου Ansa, «διπλός συναγερμός σήμανε το πρωί στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, έπειτα από δύο απειλές για βόμβα σε πτήσεις που είχαν προορισμό την ιταλική πόλη. Οι δύο πτήσεις δεν χρειάστηκε να εκτραπούν από την πορεία τους και προσγειώθηκαν κανονικά στο αεροδρόμιο.

Πρόκειται για την πτήση A3552 της Aegean Airlines, η οποία αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη και προσγειώθηκε στο Μαλπένσα στις 9:33 το πρωί, καθώς και για την πτήση FR8953 της Ryanair, που αναχώρησε από το Πόρτο της Πορτογαλίας και έφτασε στις 10:22.

Στο σημείο κινητοποιήθηκε η ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της αστυνομίας του Μαλπένσα, η οποία προχώρησε στην εκκένωση των αεροσκαφών και στη διενέργεια ελέγχων στο προσωπικό και στους επιβάτες. Δεν έχουν γίνει γνωστά, μέχρι στιγμής, τα αποτελέσματα των ελέγχων».

Μπαράζ απειλών για βόμβα σε αεροπλάνα στην Ευρώπη

Με ένα δεύτερο κύμα απειλών για βόμβα βρέθηκαν αντιμέτωπες οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες σήμερα, το οποίο επηρέασε εταιρείες από την low cost Wizz Air έως την φινλανδική Finnair Oyj.

Μεταξύ αυτών που επηρεάστηκαν ήταν η πτήση EI402 της Aer Lingus από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη, η οποία υποχρεώθηκε σε έκτακτη εκτροπή σε στρατιωτικό αεροδρόμιο της βόρειας Γαλλίας.

Η Finnair ανέφερε ότι δύο πτήσεις με κατεύθυνση από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη και τη Βιέννη έλαβαν παρόμοιες απειλές, οι οποίες αποδείχθηκαν ψευδείς.

Άλλοι αερομεταφορείς που μπήκαν στο στόχαστρο ήταν η LOT Polish Airlines και η Wizz, η οποία είχε ήδη γίνει αποδέκτης αρκετών απειλών νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Στην Τσεχική Δημοκρατία, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έλαβε απειλές για βόμβα σχετικά με τέσσερα αεροσκάφη με κατεύθυνση την Πράγα και ότι τα αεροσκάφη θα ερευνώνταν μόλις προγειώνονταν. Το κύριο αεροδρόμιο της Βιέννης έλαβε επίσης προειδοποίηση, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων APA.

Οι απειλές για βόμβα είναι σπάνιες και σχεδόν πάντα καταλήγουν να είναι φάρσες. Κατά μέσο όρο, πραγματοποιούνται περισσότερες από 30.000 πτήσεις την ημέρα στους ευρωπαϊκούς αιθέρες. Ωστόσο, σύμφωνα με το Bloomberg η ασυνήθιστη αύξηση των απειλών για βόμβα έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης και περίεργων αναστατώσεων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των επαναλαμβανόμενων κυβερνοεπιθέσεων σε συστήματα ψύξης σουπερμάρκετ και εισβολών drones.

Στη Ρουμανία, οι αρχές στο Αεροδρόμιο Οτοπένι του Βουκουρεστίου ερεύνησαν την πτήση WMT3064 της Wizz αφού προσγειώθηκε από το Μιλάνο με 182 επιβάτες. Το αεροδρόμιο ανέφερε ότι θέτει σε εφαρμογή το πρωτόκολλο ασφαλείας του, αν και οι υπόλοιπες πτήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.

Τουλάχιστον επτά πτήσεις διαταράχθηκαν από απειλές για βόμβα μεταξύ Δευτέρας και Τρίτης, οδηγώντας στην εκτροπή εκατοντάδων επιβατών και τη συνοδεία ορισμένων αεροσκαφών από μαχητικά αεροσκάφη μέχρι τα αεροδρόμια. Δεν βρέθηκαν εκρηκτικά και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου χαρακτήρισε τα περιστατικά «κακόβουλες ψευδείς απειλές».