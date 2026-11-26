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Κόκκινη γραμμή στις περαιτέρω περικοπές των αγροτικών κονδυλίων και των πόρων συνοχής χάραξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, όπου ανοίγει η δύσκολη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της επόμενης επταετίας.

Ο πρωθυπουργός έθεσε, μάλιστα, και συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα για την επίτευξη συμφωνίας, τονίζοντας ότι είναι πολιτικά επιτακτικό να βρεθεί οριστική λύση στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως προειδοποίησε, οι πολιτικές εξελίξεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες θα καταστήσουν πρακτικά αδύνατη την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

«Δεν μπορούμε να συζητάμε για μια ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο προϋπολογισμό. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε μια Ευρώπη η οποία θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της αγοράς ενέργειας, της προστασίας των συνόρων, χωρίς να της δώσουμε τα οικονομικά μέσα ώστε να μπορεί να υλοποιεί αυτές τις πολιτικές», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι κόκκινες γραμμές

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η ενίσχυση των νέων ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων δεν μπορεί να γίνει εις βάρος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της πολιτικής συνοχής, τις οποίες χαρακτήρισε «ταυτοτικές πολιτικές», κατοχυρωμένες στις ευρωπαϊκές συνθήκες και συνδεδεμένες, στα μάτια των πολιτών, με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναγνωρίζοντας την προσπάθεια του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, να γεφυρώσει τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν πρόκειται να αποδεχθεί περαιτέρω μειώσεις στα κονδύλια της συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Νέοι πόροι

Στον αντίποδα των περικοπών, η Αθήνα δηλώνει διατεθειμένη να συζητήσει καινοτόμες λύσεις για την εξεύρεση νέων ίδιων πόρων που θα επιτρέψουν τη χρηματοδότηση ενός πιο φιλόδοξου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε την ελληνική πρόταση για κοινή ευρωπαϊκή δημοπρασία του φάσματος κινητών επικοινωνιών, η οποία, όπως ανέφερε, έχει ήδη τύχει καταρχήν θετικής υποδοχής από αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες. Η Ελλάδα, τόνισε, προσέρχεται στη διαπραγμάτευση με διάθεση να διαδραματίσει δημιουργικό ρόλο, έχοντας όμως απόλυτη επίγνωση των κόκκινων γραμμών που υπερασπίζεται από κοινού με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουργού κατά την άφιξή του στην έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου:

Προσερχόμαστε σήμερα σε ένα έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να συζητήσουμε για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την επόμενη επταετία. Εν μέσω σημαντικών διαφορών, θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση δεχόμενοι κάποιες κοινές παραδοχές: δεν μπορούμε να συζητάμε για μια ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο προϋπολογισμό.

Δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε μία Ευρώπη, η οποία θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της αγοράς ενέργειας, της προστασίας των συνόρων, χωρίς να της δώσουμε τα οικονομικά μέσα ώστε να μπορεί να υλοποιεί αυτές τις πολιτικές.

Και, σίγουρα, δεν μπορούμε να δεχτούμε μία Ευρώπη η οποία θα παραμελεί τις πολιτικές Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Είναι ταυτοτικές πολιτικές, οι οποίες είναι κατοχυρωμένες σε ευρωπαϊκές συνθήκες και οι οποίες συνδέονται στα μάτια των πολιτών μας με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει κάνει μία φιλότιμη και φιλόδοξη προσπάθεια να γεφυρώσει την απόσταση που χωρίζει πολλές ευρωπαϊκές χώρες, την οποία και χαιρετίζω. Θέλω όμως να είμαι απολύτως σαφής ότι η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, δεν θα μπορούν επί της αρχής να δεχθούν περαιτέρω μειώσεις στον φάκελο της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Από εκεί και πέρα, είμαστε διατεθειμένοι να διερευνήσουμε καινοτόμες λύσεις ως προς την εξεύρεση καινούργιων ίδιων πόρων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να χρηματοδοτήσουμε έναν πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Εξάλλου, η Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει μία πρόταση για μία κοινή ευρωπαϊκή δημοπρασία του φάσματος 6G, η οποία έχει γίνει καταρχάς θετικά αποδεκτή από πολλούς από τους συναδέλφους μας.

Να καταλήξω λέγοντας ότι είναι πολιτικά επιτακτικό να βρεθεί μία οριστική λύση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, καθώς, αν αυτό δεν συμβεί, οι πολιτικές εξελίξεις σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταστήσουν πρακτικά αδύνατη την πολιτική συμφωνία το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση με διάθεση να παίξει έναν δημιουργικό ρόλο, έχοντας όμως και απόλυτη αίσθηση των κόκκινων γραμμών, τις οποίες υπερασπιζόμαστε μαζί με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες».