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Ένα βήμα πριν από τη συμφωνία, αλλά χωρίς το τελικό «πράσινο φως», βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ριζική αναθεώρηση της φορολογίας των τσιγάρων και των υπόλοιπων καπνικών προϊόντων. Παρά την ευρεία συναίνεση που έχει διαμορφωθεί μεταξύ των κρατών μελών, μία χώρα εξακολουθεί να διατυπώνει αντιρρήσεις, εμποδίζοντας την υιοθέτηση του νέου πλαισίου.

Το ζήτημα τέθηκε στο τραπέζι της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ τη Δευτέρα, με αντικείμενο την επικαιροποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων φορολογίας του καπνού, οι οποίοι παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητοι από το 2011.

Παρότι οι 26 από τις 27 χώρες εμφανίζονται να στηρίζουν τη μεταρρύθμιση, η απαιτούμενη ομοφωνία δεν επιτεύχθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μάλτα είναι το κράτος μέλος που εξακολουθεί να αντιτίθεται στην προτεινόμενη συμφωνία, αν και η χώρα δεν κατονομάστηκε επισήμως.

Ο αντιπρόεδρος της ιρλανδικής κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, Σάιμον Χάρις, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την αδυναμία επίτευξης τελικής συμφωνίας, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Όπως ανέφερε, η ιρλανδική προεδρία παρουσίασε μια ισορροπημένη πρόταση, η οποία επιδιώκει να συνδυάσει την προστασία της δημόσιας υγείας με την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Η επόμενη κίνηση της ιρλανδικής προεδρίας

Παρά το αδιέξοδο, η ιρλανδική προεδρία εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίσει τις προσπάθειες για την εξασφάλιση της απαιτούμενης ομοφωνίας, χωρίς ωστόσο να θέτει ζήτημα επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την εξεύρεση λύσης με το κράτος μέλος που εξακολουθεί να διαφωνεί», ξεκαθάρισε ο Σάιμον Χάρις.

Παράλληλα, διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να ανοίξει εκ νέου η διαπραγμάτευση του συνολικού πακέτου, επιμένοντας ότι οι στόχοι δημόσιας υγείας πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Η στάση αυτή υποδηλώνει ότι οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν στην άρση των τελευταίων αντιρρήσεων, με στόχο να διατηρηθεί ο βασικός κορμός της συμφωνίας που έχει ήδη διαμορφωθεί.

Τι αλλάζει για τσιγάρα, ηλεκτρονικά και θερμαινόμενο καπνό

Η σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση επιδιώκει να εκσυγχρονίσει το ευρωπαϊκό σύστημα φορολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην αγορά καπνικών προϊόντων τα τελευταία χρόνια.

Βασικός στόχος είναι η μεγαλύτερη εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι αποκλίσεις και να ενισχυθεί η συνοχή της ενιαίας αγοράς.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο προβλέπει την επέκταση των ευρωπαϊκών φορολογικών κανόνων σε προϊόντα που δεν καλύπτονται από την ισχύουσα οδηγία.

Για πρώτη φορά, τα υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων, οι φακελίσκοι νικοτίνης και τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού θα ενταχθούν στο αναθεωρημένο σύστημα φορολογίας.

Η συγκεκριμένη αλλαγή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι νέες κατηγορίες προϊόντων έχουν αποκτήσει αυξανόμενο μερίδιο στην ευρωπαϊκή αγορά, δημιουργώντας την ανάγκη προσαρμογής των φορολογικών κανόνων στις σημερινές καταναλωτικές συνήθειες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει, μέσω της αναθεώρησης, να διαμορφώσει ένα πιο ενιαίο και σύγχρονο φορολογικό πλαίσιο, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις εξελίξεις της αγοράς, διατηρώντας παράλληλα ως βασική προτεραιότητα την προστασία της δημόσιας υγείας.

Για την ώρα, πάντως, η εφαρμογή του νέου καθεστώτος παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς απαιτείται η συναίνεση και του τελευταίου κράτους μέλους που εξακολουθεί να διαφωνεί.