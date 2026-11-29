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Με αυξημένη συμμετοχή των ψηφοφόρων εξελίσσονται οι βουλευτικές εκλογές στην Ισπανία, σε μια αναμέτρηση που θα καθορίσει εάν ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, θα παραμείνει στην εξουσία ή εάν η χώρα θα οδηγηθεί σε αλλαγή κυβέρνησης, με ενδεχόμενη συμμετοχή της ακροδεξιάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών, η προσέλευση στις κάλπες είχε φτάσει το 45,5% έως τις 14:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας), έναντι 40,5% την αντίστοιχη ώρα στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, τον Ιούλιο του 2023.

Η αύξηση κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η κινητοποίηση των ψηφοφόρων θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την έκβαση της αναμέτρησης. Το 2023, η τελική συμμετοχή είχε διαμορφωθεί στο 66,6%.

Ο Πέδρο Σάντσεθ έχει υποστηρίξει ότι συμμετοχή της τάξης του 75% ή υψηλότερη θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την εξασφάλιση προοδευτικής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Ωστόσο, οι περισσότερες προεκλογικές δημοσκοπήσεις κατέγραφαν προβάδισμα του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), με τα σενάρια συνεργασίας του με το ακροδεξιό Vox να συγκεντρώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι δημοσκοπικές εκτιμήσεις έδειχναν ότι τα δύο κόμματα θα μπορούσαν από κοινού να εξασφαλίσουν τις 176 έδρες που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία στην ισπανική Βουλή.

Κάλεσμα Σάντσεθ για μαζική συμμετοχή

Ασκώντας το εκλογικό του δικαίωμα στη Μαδρίτη, ο Ισπανός πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να προσέλθουν «μαζικά» στις κάλπες, τονίζοντας ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έχει ευρύτερη σημασία.

«Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την Ισπανία, αλλά και για την Ευρώπη», δήλωσε στους δημοσιογράφους, υπογραμμίζοντας την πολιτική βαρύτητα της εκλογικής αναμέτρησης ενόψει και άλλων κρίσιμων εκλογών σε ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Σάντσεθ ζήτησε από τους ψηφοφόρους να στείλουν ένα σαφές πολιτικό μήνυμα απέναντι στη δεξιά και την ακροδεξιά, επιδιώκοντας να συσπειρώσει τον προοδευτικό χώρο.

Η προεκλογική του εκστρατεία επικεντρώθηκε στην οικονομική ανάπτυξη και στις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που προώθησε η κυβέρνησή του, ενώ προειδοποίησε για ενδεχόμενη υποχώρηση κοινωνικών κατακτήσεων σε περίπτωση αλλαγής της πολιτικής ηγεσίας.

Παράλληλα, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός βρέθηκε αντιμέτωπος με τη φθορά της πολυετούς διακυβέρνησης, τις υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν πρόσωπα του περιβάλλοντός του, αλλά και τη δυσαρέσκεια για τη στεγαστική κρίση, την ακρίβεια και τα προβλήματα στις μεταφορές.

Hoy es el día. España decide el futuro que quiere para los próximos 4 años. El mayor de los poderes es el voto. Animo a movilizarse, a participar y a votar.

#Elecciones29N https://t.co/a4uidf3qRI — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 29, 2026

Ο Φεϊχό διεκδικεί την εξουσία – Το κρίσιμο χαρτί του Vox

Από την πλευρά του, ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, κάλεσε τους Ισπανούς να ψηφίσουν «με μνήμη», στρέφοντας τα πυρά του κατά της κυβέρνησης Σάντσεθ και επικαλούμενος τις δικαστικές υποθέσεις που έχουν προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις.

Ο Φεϊχό επιδιώκει αυτή τη φορά να μετατρέψει το δημοσκοπικό προβάδισμα του κόμματός του σε κυβερνητική πλειοψηφία, κάτι που δεν κατάφερε στις εκλογές του 2023.

Τότε, το PP είχε αναδειχθεί πρώτο κόμμα, χωρίς όμως να εξασφαλίσει την απαραίτητη κοινοβουλευτική υποστήριξη για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Έτσι, ο Σάντσεθ κατόρθωσε να παραμείνει στην πρωθυπουργία, συγκροτώντας την απαιτούμενη κοινοβουλευτική συμμαχία.

Στη νέα αναμέτρηση, ο ρόλος του Vox θεωρείται καθοριστικός, καθώς η ενίσχυση της εκλογικής του επιρροής θα μπορούσε να δημιουργήσει διαφορετικούς συσχετισμούς στη Βουλή.

Ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος, Σαντιάγο Αμπασκάλ, κάλεσε επίσης τους πολίτες σε μαζική προσέλευση, επισημαίνοντας ότι κανείς δεν πρέπει να μετανιώσει την επόμενη ημέρα για την αποχή του.

Μια ενδεχόμενη συμμετοχή του Vox στην κυβέρνηση θα αποτελούσε σημαντική πολιτική εξέλιξη για την Ισπανία, 51 χρόνια μετά τον θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο, το 1975.

🚨 BREAKING: As the nation votes today, Spain’s Socialist Prime Minister Pedro Sanchez is met with BOOS, shouts of “traitor,” and chants of “Get out!” as he showed up to vote this morning in Madrid 🔥 OUST THE TRAITOR! Vote right-wing! Conservative leader Alberto Nunez Feijoo was greeted with cheers of “president!” Vote for secure borders 🇺🇸🇪🇸 https://t.co/vtNDvGNQfv — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 29, 2026

Στο επίκεντρο το μεταναστευτικό και η ακρίβεια

Η μεταναστευτική πολιτική αναδείχθηκε σε ένα από τα βασικότερα ζητήματα της προεκλογικής αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα μετά τις πιέσεις που καταγράφηκαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, στη βόρεια Αφρική, και την αύξηση των αφίξεων μεταναστών και προσφύγων στα Κανάρια Νησιά.

Το Vox προτείνει δραστική αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής, κατάργηση νομοθετικών ρυθμίσεων για την ισότητα και ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της κεντρικής κυβέρνησης εις βάρος των περιφερειών.

Αντίθετα, ο Σάντσεθ υπογραμμίζει τη συμβολή των μεταναστών στην οικονομική ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων, σε μια χώρα όπου περίπου ένας στους πέντε κατοίκους έχει γεννηθεί στο εξωτερικό.

Οι σχεδόν 39 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι καλούνται να καθορίσουν τη σύνθεση της νέας Βουλής, με τις κάλπες να έχουν ανοίξει από τις 10:00 ώρα Ελλάδας. Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, από τις πρώτες ώρες είχαν σχηματιστεί ουρές σε αρκετά εκλογικά τμήματα.

Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται τις πρώτες βραδινές ώρες, οπότε θα αρχίσει να διαμορφώνεται σαφέστερη εικόνα για τους νέους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς.