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Πτωτικά κινήθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα η βιομηχανική παραγωγή στην ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat για τον Αύγουστο.

Ειδικότερα, η εποχικά προσαρμοσμένη βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 0,5% στην ευρωζώνη και κατά 0,3% στο σύνολο της ΕΕ σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Η υποχώρηση ήταν εντονότερη στην ευρωζώνη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, όταν είχε καταγραφεί μείωση 0,3%, ενώ στην ΕΕ ο ρυθμός πτώσης περιορίστηκε από το 0,4% του Ιουλίου.

Σε ετήσια βάση, η εικόνα παρέμεινε αρνητική, καθώς η βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο του 2026 ήταν μειωμένη κατά 1,1% στην ευρωζώνη και κατά 0,2% στην ΕΕ, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφηκαν μεταξύ των κρατών-μελών, με ορισμένες οικονομίες να εμφανίζουν ισχυρή συρρίκνωση της παραγωγής και άλλες να σημειώνουν αξιοσημείωτη ανάκαμψη.

Τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση κατέγραψε το Βέλγιο, με 5,1%, ενώ ακολούθησαν η Ιρλανδία με 3,1% και η Πορτογαλία με 2%. Στον αντίποδα, η Σουηδία σημείωσε τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση, με 6,5%, ενώ θετικές επιδόσεις παρουσίασαν επίσης η Εσθονία με 4,3% και η Ολλανδία με 2,6%.

Ακόμη μεγαλύτερες αποκλίσεις εμφανίζονται στην ετήσια σύγκριση της βιομηχανικής παραγωγής. Η Ιρλανδία κατέγραψε τη μεγαλύτερη υποχώρηση μεταξύ των κρατών-μελών, με τη βιομηχανική της παραγωγή να μειώνεται κατά 15% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Ακολούθησαν το Βέλγιο με πτώση 7,1% και η Βουλγαρία με μείωση 5,4%. Αντίθετα, την ισχυρότερη ετήσια αύξηση παρουσίασε η Ολλανδία, με 9,8%, ενώ ακολούθησαν η Ουγγαρία με 8,8% και η Δανία με 8,3%.

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