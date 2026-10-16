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Χωρίς να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία για το μεταναστευτικό ολοκλήρωσαν τη σημερινή συζήτησή τους οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με τις διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών-μελών να παραμένουν και τις διαβουλεύσεις να συνεχίζονται για τη διαμόρφωση των τελικών συμπερασμάτων.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διαχείριση της μετανάστευσης, με τους ηγέτες να εξετάζουν την πρόοδο εφαρμογής των προηγούμενων αποφάσεων, λαμβάνοντας υπόψη και την πρόσφατη επιστολή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αντιμετωπίζει θετικά την πρόθεση της Κομισιόν να συνεργαστεί στενά με τις εθνικές κυβερνήσεις για τη διαμόρφωση πλαισίου έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα εργαλεία και τους μηχανισμούς εφαρμογής του.

Στο τραπέζι η πρόταση Μητσοτάκη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου μηχανισμού ενεργοποίησης σε περιπτώσεις εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Η ελληνική πρωτοβουλία φέρεται να βρίσκει θετική ανταπόκριση από αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί εάν θα ενσωματωθεί στο τελικό κείμενο συμπερασμάτων.

Αντιπαράθεση για την Ισπανία και τη Θέουτα

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, έντονη αντιπαράθεση προκάλεσαν οι χειρισμοί της Ισπανίας στη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, με τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να βρίσκεται αντιμέτωπος με σκληρή κριτική από άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι τόνοι ανέβηκαν μεταξύ Ιταλίας, Δανίας και Ισπανίας, αναδεικνύοντας τις διαφωνίες για τον τρόπο αντιμετώπισης των μεταναστευτικών πιέσεων. Από την πλευρά της, η Μαδρίτη επιμένει στην ανάγκη μεγαλύτερης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και ουσιαστικότερης στήριξης των χωρών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Οι συζητήσεις επικεντρώνονται σε δύο βασικές προτεραιότητες: αφενός στην περαιτέρω θωράκιση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφετέρου στην αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών ως υβριδικής απειλής.

Παρά τις μέχρι στιγμής διαβουλεύσεις, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν καταλήξει σε κοινά αποδεκτή τελική διατύπωση, με το μεταναστευτικό να παραμένει στην ατζέντα των επόμενων συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.