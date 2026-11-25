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Όταν η ανθρώπινη και η τεχνητή νοημοσύνη συνδέονται ουσιαστικά, με όραμα και στόχο, η τεχνολογία παύει να είναι απλώς εργαλείο και γίνεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα του 4ου Future Unfold της Grant Thornton, με θέμα «Connected Intelligence | The Future Advantage». Μετά την ψηφιακή ετοιμότητα, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη συμβίωση ανθρώπου και τεχνολογίας, ο θεσμός μετέφερε φέτος τη συζήτηση στη σύνδεση και τη συνδιαμόρφωση: η αξία της τεχνολογίας κρίνεται πλέον από όσα συνδέει, ανθρώπους, δεδομένα και συστήματα, και όχι μόνο από όσα μπορεί να κάνει από μόνη της. Γι’ αυτό δεν αρκεί πλέον οι επιχειρήσεις να υιοθετούν τα νέα μοντέλα, χρειάζεται να επανασχεδιάσουν από την αρχή τον τρόπο που λειτουργούν.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού της Ελλάδας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, συγκέντρωσε εκπροσώπους της επιχειρηματικής, ακαδημαϊκής και τεχνολογικής κοινότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η δημοσιογράφος, Μαρία Σαράφογλου.

Για τέταρτη χρονιά, το Future Unfold αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τον διάλογο γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, εστιάζοντας στις προϋποθέσεις που μπορούν να μετατρέψουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε μετρήσιμα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις και την οικονομία. Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε τη μετάβαση από τις μεμονωμένες τεχνολογικές εφαρμογές σε ένα ενιαίο σύνολο, στο οποίο οι άνθρωποι, τα δεδομένα και τα ευφυή συστήματα λειτουργούν μαζί, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την παραγωγικότητα, την ανάπτυξη και την επιχειρηματική πρόοδο.

Καλωσορίζοντας το κοινό, ο Βασίλης Καζάς, διευθύνων σύμβουλος της Grant Thornton, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικότητας και επιτάχυνσης των επενδύσεων στην τεχνολογία. Όπως επισήμανε, παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου τόσο στην παραγωγικότητα όσο και στην υιοθέτηση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί πλέον μία υπόσχεση για το μέλλον, αλλά μία πραγματικότητα που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις και οι οικονομίες. Για την Ελλάδα, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι απλώς να υιοθετήσουμε νέες τεχνολογίες, αλλά να τις αξιοποιήσουμε για να αυξήσουμε ουσιαστικά την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά μας. Αυτό απαιτεί ολοκληρωμένη στρατηγική, επενδύσεις και, κυρίως, αποφασιστικότητα από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων. Στην Grant Thornton, πιστεύουμε ότι η πραγματική αξία της Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργείται όταν συνδέεται με τους ανθρώπους, τα δεδομένα και ένα σύγχρονο λειτουργικό μοντέλο. Στόχος μας είναι να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις σε αυτή τη μετάβαση, μετατρέποντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας σε μετρήσιμα αποτελέσματα και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη».

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Στην κυβέρνηση έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας το ζήτημα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Προχωρούμε με επενδύσεις σε υποδομές και υπολογιστική ισχύ, όπως ο υπερυπολογιστής ΔΑΙΔΑΛΟΣ και η δημιουργία ενός από τα πρώτα εργοστάσια Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παράλληλα θα επιδιώξουμε την ευρεία και συστηματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, με τέσσερις βασικές προτεραιότητες: Διάχυση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην πραγματική οικονομία και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Δημόσιο. Ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων για μαθητές και εργαζομένους. Και παραγωγή εξειδικευμένων εφαρμογών σε κλάδους όπου η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως η ναυτιλία, ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας. Αυτή τη φορά έχουμε την ευκαιρία να κινηθούμε εξαρχής μαζί με τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Και δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε αυτή την ευκαιρία.»

Η έρευνα Technology & Beyond 2026: Από την υιοθέτηση της AI στη δημιουργία πραγματικής αξίας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η ομιλία της Στέλλας Αγγελοπούλου, Partner, Head of Technology & AI CoE στην Grant Thornton, η οποία παρουσίασε, μεταξύ άλλων, τα ευρήματα της φετινής έρευνας Technology & Beyond: The Future Advantage, αναδεικνύοντας την πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων και τις προκλήσεις που εξακολουθούν να περιορίζουν την ουσιαστική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η ίδια αναφέρθηκε και στο διεθνές περιβάλλον, τις διαφορετικές προσεγγίσεις των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ευρώπης, απέναντι στις τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και τις προκλήσεις που αυτές δημιουργούν για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η χρήση παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative AI) στις επιχειρήσεις του δείγματος αυξήθηκε σημαντικά μέσα σε έναν χρόνο, από 15% σε 53%. Ωστόσο, η ταχεία υιοθέτηση νέων εργαλείων δεν συνοδεύεται απαραίτητα από αντίστοιχες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών. Ενδεικτικά, ενώ το 33% των επιχειρήσεων βρίσκεται σε πιλοτικό στάδιο εφαρμογής λύσεων AI, μόλις το 12% έχει προχωρήσει σε ευρεία εφαρμογή σε πολλαπλά τμήματα και λειτουργίες, με το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι έχουν ήδη καταγράψει μετρήσιμα επιχειρηματικά αποτελέσματα να περιορίζεται στο 2%.

Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι η ουσιαστική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης προϋποθέτει περισσότερα από την ενσωμάτωση νέων εφαρμογών. Απαιτεί τον ανασχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών, την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων, την αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων και τη θέσπιση σαφών μηχανισμών διακυβέρνησης και αξιολόγησης.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη, ο άνθρωπος και το μέλλον της κοινωνίας

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η συζήτηση του πρωθυπουργού της Ελλάδας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της Grant Thornton Consulting, κ. Νικόλαο Καραμούζη, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Grant Thornton, κ. Βασίλη Καζά, με αντικείμενο την Τεχνητή Νοημοσύνη, τον άνθρωπο και το μέλλον της κοινωνίας.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις αναπτυξιακές και επενδυτικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, τις αλλαγές που επιφέρει η τεχνολογική εξέλιξη, καθώς και στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων προς όφελος της κοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο πρωθυπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων: «Καταρχάς, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης συνιστά μια τεχνολογική επανάσταση, όμοια της οποίας ίσως δεν έχουμε αντιμετωπίσει ξανά ως ανθρωπότητα. Διότι για πρώτη φορά θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι δημιουργήσαμε σχεδόν ένα νέο είδος από σιλικόνη, το οποίο κάποιες διεργασίες που θεωρούσαμε ότι αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο του ανθρώπου και του ανθρώπινου εγκεφάλου, μπορεί να τις κάνει καλύτερα και γρηγορότερα από τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτό, προφανώς, εγείρει τεράστιες προκλήσεις, αλλά δημιουργεί και μοναδικές ευκαιρίες. Όσον αφορά στην Ελλάδα, υπάρχει στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, δεν είναι κάτι με το οποίο ασχοληθήκαμε τώρα. Γιατί βλέπαμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αυτή η τεχνολογική επανάσταση μπορεί να δημιουργήσει για την πατρίδα μας.»

Οι προοπτικές της AI για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Στο πλαίσιο της ενότητας “Future Advantage | Industry Insights by Entrepreneurs”, εκπρόσωποι της επιχειρηματικής και τεχνολογικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων η Ράνια Αικατερινάρη, πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, ο Δρ. Μηνάς Λιαροκάπης, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Acumino Inc., ο Μιχάλης Τσαρμπόπουλος, Chief Digital and Technology Officer της Alpha Bank και ο Giuseppe Cassano, VP Sales AOA της E80 Group μοιράστηκαν μέσα από βιντεοσκοπημένες τοποθετήσεις τη δική τους οπτική για τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης και τον ρόλο της στον μετασχηματισμό διαφορετικών κλάδων της οικονομίας.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με θέμα “Accelerating Greek Entrepreneurship | The AI Challenge”, με τη συμμετοχή του Σπύρου Θεοδωρόπουλου, προέδρου του Δ.Σ. του ΣΕΒ και προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Bespoke SGA Holdings Α.Ε., της Αγάπης Σμπώκου, προέδρου του Δ.Σ. του ΣΕΤΕ και διευθύνουσας συμβούλου της PHĀEA και του Θεόδωρου Φέσσα, προέδρου του Δ.Σ. του Quest Group.

Η συζήτηση, την οποία συντόνισε ο Νικόλαος Καραμούζης, πρόεδρος της Grant Thornton Consulting, επικεντρώθηκε στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις κατά την υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και στη σημασία της προσαρμογής τους στις νέες τεχνολογικές συνθήκες για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους.

Αναφερόμενος στην εκδήλωση, ο κ. Καραμούζης τόνισε: «Η τέταρτη, επιτυχημένη εκδήλωση Future Unfold της Grant Thornton έθεσε στο επίκεντρο το ψηφιακό μέλλον της χώρας. Ευχαριστούμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τους επιχειρηματίες και τα στελέχη που μας τίμησαν. Κοινή διαπίστωση είναι ότι η υστέρηση παραγωγικότητας αποτελεί το κυρίαρχο διαρθρωτικό πρόβλημα της οικονομίας, που απαιτεί ισχυρή, διατηρήσιμη αύξηση παραγωγικών επενδύσεων με σύγχρονες τεχνολογίες, κυρίως μέσα από τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης. Κρίσιμο ερώτημα είναι πόσο γρήγορα κράτος, οργανισμοί και επιχειρήσεις θα ενσωματώσουν τις διαθέσιμες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στις διαδικασίες και τις υπηρεσίες τους. Από αυτό εξαρτώνται η παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της χώρας. Προϋπόθεση η αποτελεσματική ηγεσία, με όραμα, σχέδιο και αποφασιστικότητα, που κινητοποιεί, διαχειρίζεται την αλλαγή και μετατρέπει την τεχνολογία σε μετρήσιμα αποτελέσματα. Η Grant Thornton συμμετέχει δυναμικά, αναβαθμίζοντας υποδομές, βελτιώνοντας διαδικασίες και μειώνοντας κόστος παραγωγής μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης.»

Με τη φετινή διοργάνωση, το Future Unfold συνέχισε να αναδεικνύει τη σημασία της τεχνολογίας ως καταλύτη επιχειρηματικής και κοινωνικής προόδου, μεταφέροντας τη συζήτηση από τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης στις προϋποθέσεις ουσιαστικής αξιοποίησής της, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο της σύνδεσης και της συνδιαμόρφωσης του μέλλοντος. Η Grant Thornton, πιστή στην πεποίθηση ότι η τεχνολογία δίνει δυνατότητες και ο άνθρωπος δίνει κατεύθυνση, επιβεβαίωσε, για μία ακόμη φορά, τη δέσμευσή της να συμβάλλει ενεργά στον διάλογο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.