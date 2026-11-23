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Η εβδομάδα που ξεκινά βρίσκει την κυβέρνηση στην κόψη δύο προϋπολογισμών, με αποφάσεις που θα επηρεάσουν την οικονομική πορεία της χώρας πολύ πέρα από τις κάλπες του 2027. Ο πρωθυπουργός έχει μπροστά του δύο λογαριασμούς. Την Τετάρτη θα βάλει κάτω τον ελληνικό, με τον οικονομικό σχεδιασμό να φτάνει έως το 2030. Την Πέμπτη θα βρεθεί στις Βρυξέλλες για τον ευρωπαϊκό, σε ένα σκληρό παζάρι για τα δισεκατομμύρια της επόμενης επταετίας. Και ανάμεσα στους δύο βρίσκεται η εκλογική αναμέτρηση που θα καθορίσει ποιος θα κληθεί να υλοποιήσε ι τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου κεντρική θέση θα έχουν ο προϋπολογισμός του 2027 και ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός έως το 2030, ενώ θα υπάρξει ενημέρωση και για την πορεία των πληρωμών προς τους αγρότες, ένα ζήτημα που έχει αποκτήσει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα. Ακολουθεί το διήμερο της έκτακτης Συνόδου Κορυφής, στις 26 και 27 Νοεμβρίου, με τον πρωθυπουργό να έχει μπροστά του μια δυσκολότερη διαπραγμάτευση μετά τη νέα πρόταση του Αντόνιο Κόστα για περικοπές επιπλέον 40 δισ. ευρώ στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η Αθήνα έχει ήδη χαράξει δύο κόκκινες γραμμές, αποκλείοντας περαιτέρω μειώσεις στα κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της Πολιτικής Συνοχής.

Πέρα από τις κάλπες

Στο Υπουργικό της Τετάρτης, οι αριθμοί του προϋπολογισμού δεν θα είναι η μόνη είδηση. Άλλωστε, το οικονομικό σχέδιο για το 2027 έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή. Εκείνο που αποκτά μεγαλύτερο πολιτικό βάρος είναι ο πολυετής προγραμματισμός, καθώς αποτυπώνει τις δυνατότητες αλλά και τα όρια της οικονομικής πολιτικής μέχρι το 2030. Δηλαδή, τρία χρόνια πέρα από τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που επιμένει ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027, η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Η κυβέρνηση έχει μπροστά της λίγους μήνες για να κλείσει εκκρεμότητες και να παρουσιάσει τα επόμενα βήματά της, ενώ ο πρωθυπουργός έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι θα διεκδικήσει νέα αυτοδύναμη εντολή, με την οικονομία να αποτελεί βασικό πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Δεν είναι τυχαία η αλληλουχία των Υπουργικών Συμβουλίων. Στις αρχές Νοεμβρίου παρουσιάστηκαν οι 90 κρίσιμες κυβερνητικές προτεραιότητες, με τις 64 να έχουν ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027. Τώρα έρχεται η σειρά του οικονομικού σχεδιασμού, με την κυβέρνηση να περνά από τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις εκλογές στις δημοσιονομικές δυνατότητες των επόμενων χρόνων.

Στην ίδια συνεδρίαση, πάντως, η ενημέρωση για την πορεία των αγροτικών πληρωμών θα φέρει στο τραπέζι ένα από τα πιο ευαίσθητα μέτωπα της κυβερνητικής καθημερινότητας. Το ενδιαφέρον στρέφεται στο χρονοδιάγραμμα καταβολής των ενισχύσεων και στην αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων, καθώς το αγροτικό ζήτημα παραμένει πεδίο έντονης πολιτικής πίεσης. Και έχει τη σημασία του ότι, σχεδόν ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στις Βρυξέλλες για να υπερασπιστεί τους πόρους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την επόμενη επταετία. Κι όλα αυτά ενώ στη Θεσσαλία οι αγρότες ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ για νέες διαμαρτυρίες.

Στο Μέγαρο Μαξίμου, άλλωστε, γνωρίζουν ότι οι αριθμοί δεν αρκούν για να κερδηθεί η πολιτική μάχη της οικονομίας. Η ανάπτυξη, τα πρωτογενή πλεονάσματα και η μείωση του χρέους αποτελούν βασικά επιχειρήματα της κυβέρνησης, όμως η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά και να κρατά ψηλά στην πολιτική ατζέντα το ζήτημα του διαθέσιμου εισοδήματος.

Σε αυτό το φόντο έχει τη σημασία της και η επιλογή του πρωθυπουργού να επανέλθει στην κυριακάτικη ανασκόπησή του στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, υπογραμμίζοντας ότι το κράτος εισπράττει περισσότερα χωρίς να αυξάνει τους φόρους και ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να επιστρέφουν στην κοινωνία.

Το μήνυμα έχει και προεκλογικό αποδέκτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να στηρίξει την κυβερνητική επιχειρηματολογία όχι μόνο στις επιδόσεις της οικονομίας, αλλά και στο όφελος που μπορούν να έχουν οι πολίτες από αυτές. Εκεί θα δοκιμαστεί και η αξιοπιστία των δεσμεύσεων για την επόμενη τετραετία, με το δημοσιονομικό περιθώριο να καθορίζει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η κυβέρνηση.

Το ευρωπαϊκό ψαλίδι

Από την Αθήνα στις Βρυξέλλες, το σκηνικό αλλάζει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί σε ένα τραπέζι όπου οι διεκδικήσεις περισσεύουν, αλλά τα διαθέσιμα χρήματα περιορίζονται. Και η τελευταία πρόταση του Αντόνιο Κόστα ήρθε να κάνει το παζάρι ακόμη πιο δύσκολο.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έφερε νέα μείωση 40 δισ. ευρώ στον υπό διαπραγμάτευση ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περιόδου 2028–2034, περιορίζοντας το συνολικό ποσό στα 1,582 τρισ. ευρώ, σε σταθερές τιμές 2025. Πρόκειται για μια προσπάθεια συμβιβασμού με τις χώρες που ζητούν αυστηρότερη δημοσιονομική πειθαρχία, η οποία όμως προκαλεί αντιδράσεις από κυβερνήσεις που φοβούνται ότι θα πληγούν βασικές ευρωπαϊκές πολιτικές.

Η Γερμανία επιμένει στον περιορισμό των δαπανών, ενώ η Γαλλία θέτει ζήτημα προστασίας των αγροτικών κονδυλίων. Την ίδια ώρα, η χρηματοδότηση της Ουκρανίας και οι αυξημένες απαιτήσεις για την ευρωπαϊκή άμυνα διεκδικούν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο από το κοινό ταμείο.

Κάπου εδώ αρχίζουν τα δύσκολα και για την Αθήνα. Ο πρωθυπουργός δεν αμφισβητεί την ανάγκη να χρηματοδοτηθούν οι νέες ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Εκείνο που δεν αποδέχεται είναι να πληρώσουν τον λογαριασμό η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η Πολιτική Συνοχής.

Αυτές είναι οι δύο ελληνικές κόκκινες γραμμές, τις οποίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη διατυπώσει δημόσια. Και δεν αφορούν δευτερεύοντα κονδύλια. Από τις δύο συγκεκριμένες πολιτικές εξαρτάται ένα σημαντικό μέρος των χρηματοδοτήσεων για τους αγρότες, την ελληνική περιφέρεια, τις υποδομές και τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις.

Με το Ταμείο Ανάκαμψης να πλησιάζει στο τέλος του, η Ελλάδα θα χρειαστεί νέες χρηματοδοτικές πηγές για να διατηρήσει την επενδυτική δυναμική της. Γι’ αυτό και η διαπραγμάτευση για τα ευρωπαϊκά κονδύλια αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον οικονομικό σχεδιασμό των επόμενων χρόνων.

Οι συμμαχίες

Ο πρωθυπουργός έχει έναν ακόμη λόγο να επιδιώκει τον στενότερο δυνατό συντονισμό με τις χώρες που μοιράζονται τις ελληνικές ανησυχίες. Η τελική συμφωνία δεν θα κριθεί μόνο από τη διαφορά μεταξύ των προτάσεων, αλλά και από τις συμμαχίες που θα διαμορφωθούν γύρω από το τραπέζι.

Η Αθήνα συμμετέχει στην ομάδα των 16 «Φίλων της Συνοχής», που επιδιώκουν να αποτρέψουν την αποδυνάμωση των σχετικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Παράλληλα, ο πρόσφατος συντονισμός με τη Λευκωσία προσθέτει ακόμη έναν κρίκο στις ελληνικές κινήσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης επιβεβαίωσαν στην τελευταία τους συνάντηση την ουσιαστική ταύτιση των θέσεων Αθήνας και Λευκωσίας για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η κοινή αυτή στάση αποκτά μεγαλύτερη αξία όσο σκληραίνει η διαπραγμάτευση για την κατανομή των πόρων.

Η ελληνική κυβέρνηση τάσσεται υπέρ ενός πιο φιλόδοξου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, επιμένοντας ότι οι νέες ανάγκες της Ένωσης δεν πρέπει να χρηματοδοτηθούν με περικοπές στις παραδοσιακές πολιτικές. Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η αναζήτηση νέων ευρωπαϊκών εσόδων, ώστε να περιοριστούν οι πιέσεις στις εθνικές συνεισφορές.

Άλλωστε, ο πρωθυπουργός έχει ήδη αναφερθεί στην προοπτική νέων ευρωπαϊκών πόρων δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ελλάδα, κάνοντας λόγο και για έναν μελλοντικό μηχανισμό χρηματοδότησης με χαρακτηριστικά αντίστοιχα του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ύψος, ωστόσο, των χρημάτων που θα εξασφαλίσει η χώρα και οι όροι της διάθεσής τους θα κριθούν από τη διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο δύσκολος συμβιβασμός

Η έκτακτη Σύνοδος της Πέμπτης και της Παρασκευής δεν αναμένεται να βάλει την τελική σφραγίδα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Θα αποτελέσει, όμως, ένα κρίσιμο τεστ για το πόσο μπορούν να πλησιάσουν οι αντίπαλες θέσεις και ποια περιθώρια έχουν οι χώρες της Συνοχής να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους.

Για την ελληνική κυβέρνηση, το ζητούμενο είναι να μην εξελιχθούν τα κονδύλια για τους αγρότες και τις περιφέρειες σε εύκολο αντάλλαγμα προκειμένου να επιτευχθεί ένας συνολικός ευρωπαϊκός συμβιβασμός.