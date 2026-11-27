Εντονότερη από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί αποδεικνύεται η επιβράδυνση της γαλλικής οικονομίας, καθώς τα αναθεωρημένα στοιχεία έδειξαν συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 0,2% το τρίτο τρίμηνο, εντείνοντας τις ανησυχίες για μια χώρα που βρίσκεται παράλληλα αντιμέτωπη με κοινωνικές, πολιτικές και δημοσιονομικές αναταράξεις.

Η γαλλική στατιστική υπηρεσία Insee είχε προηγουμένως εκτιμήσει ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν υποχώρησε κατά 0,1% το τρίτο τρίμηνο, έπειτα από στασιμότητα κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις σε πολλαπλά μέτωπα, μεταξύ των οποίων μια νέα κοινοβουλευτική σύγκρουση για τα μέτρα λιτότητας που αποσκοπούν στον περιορισμό του διογκωμένου δημοσιονομικού ελλείμματος, καθώς και οι διαμαρτυρίες για την αύξηση του κόστους ζωής, οι οποίες τον περασμένο μήνα εξελίχθηκαν σε επεισόδια με λεηλασίες και ταραχές.

Αυξημένο κόστος δανεισμού και κίνδυνος νέων υποβαθμίσεων

Επιτείνοντας τις δυσκολίες, το κόστος δανεισμού του γαλλικού Δημοσίου έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς επενδυτές που ανησυχούν για την πολιτική και δημοσιονομική κατάσταση προχωρούν σε μαζικές πωλήσεις γαλλικών ομολόγων.

Οι προοπτικές παραμένουν ιδιαίτερα αβέβαιες, καθώς απομένουν μόλις πέντε μήνες μέχρι τις προεδρικές εκλογές που θα αναδείξουν τον διάδοχο του Εμανουέλ Μακρόν.

Οι οικονομικές και πολιτικές αναταράξεις στη Γαλλία έχουν οδηγήσει επίσης σε σειρά υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής της αξιολόγησης κατά την τελευταία διετία.

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναθεώρησε τον περασμένο μήνα σε αρνητικές τις προοπτικές της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας, ενώ η S&P Global Ratings αναμένεται να επικαιροποιήσει την αξιολόγησή της αργότερα την Παρασκευή.

Αδύναμες οι προοπτικές ανάκαμψης – Ανάπτυξη μόλις 0,1% το 2026

Οι πιθανότητες ταχείας ανάκαμψης της γαλλικής οικονομίας εμφανίζονται περιορισμένες, καθώς η επιχειρηματική και η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχουν υποχωρήσει, ενώ οι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας καταδεικνύουν συνεχιζόμενη αδυναμία.

Ξεχωριστή έκθεση της Insee, η οποία δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, έδειξε ότι οι καταναλωτικές δαπάνες παρέμειναν αμετάβλητες τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, όταν είχαν καταγράψει πτώση 0,9%. Η προηγούμενη εκτίμηση της στατιστικής υπηρεσίας έκανε λόγο για υποχώρηση κατά 0,5% τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το ΑΕΠ, οι επενδύσεις συνέχισαν να υποχωρούν κατά το τρίτο τρίμηνο, ενώ οι εξαγωγές κατέγραψαν απότομη συρρίκνωση.

Η Insee ανέφερε ότι, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα παραμείνει στάσιμη κατά τους τελευταίους τρεις μήνες του έτους, ο ρυθμός ανάπτυξης της γαλλικής οικονομίας θα περιοριστεί στο 0,1% για το σύνολο του 2026.