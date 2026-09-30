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Ο πληθωρισμός στη Γερμανία ενισχύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν τριών ετών, αυξάνοντας τις πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για νέα άνοδο των επιτοκίων.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο κατά 3,3% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τη μέση εκτίμηση των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, οι οποίοι ανέμεναν άνοδο 3,2%. Βασικός παράγοντας επιτάχυνσης ήταν το ενεργειακό κόστος.

Ο εθνικός δείκτης δομικού πληθωρισμού, ο οποίος εξαιρεί τις πιο ευμετάβλητες κατηγορίες τιμών, παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,4%.

Τα στοιχεία της Γερμανίας ακολουθούν τις απροσδόκητα ισχυρές επιδόσεις του πληθωρισμού σε Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία, όπου η άνοδος του κόστους καυσίμων, λόγω του πολέμου Ιράν, ενίσχυσε σημαντικά τις πληθωριστικές πιέσεις. Στην Ισπανία, μάλιστα, ο πληθωρισμός έφθασε στο 5%. Τα στοιχεία για το σύνολο της ευρωζώνης αναμένονται στις 2 Οκτωβρίου, με τους οικονομολόγους να προβλέπουν έντονη επιτάχυνση στο 3,7%.

Με τον πληθωρισμό της ευρωζώνης να κινείται προς επίπεδα σχεδόν διπλάσια του στόχου του 2% της ΕΚΤ και χωρίς άμεσες ενδείξεις αποκλιμάκωσης, οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας εξετάζουν τα επόμενα βήματά τους. Μετά τις δύο αυξήσεις επιτοκίων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, το βασικό ερώτημα είναι εάν θα ακολουθήσει ακόμη μία κίνηση στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου ή αν η ΕΚΤ θα περιμένει έως τον Δεκέμβριο, όταν θα έχει στη διάθεσή της και τις νέες οικονομικές προβλέψεις.

Αξιωματούχοι με πιο ήπια στάση, όπως ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας και ο Αλεξάντερ Ντεμάρκο από τη Μάλτα, δεν αποκλείουν μια νέα αύξηση ήδη από τον επόμενο μήνα. Ωστόσο, οικονομολόγοι και αγορές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί, θεωρώντας πιθανότερη μια κίνηση τον Δεκέμβριο.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ τάχθηκε τη Δευτέρα υπέρ μιας «μετρημένης αντίδρασης, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, ώστε να διατηρηθεί υπό έλεγχο ο πληθωρισμός». Όπως υποστήριξε, μέχρι στιγμής δεν έχουν εμφανιστεί δευτερογενείς επιπτώσεις στις τιμές, ενώ η παγκόσμια αναταραχή στις αγορές ομολόγων αναμένεται να περιορίσει τόσο τις πληθωριστικές πιέσεις όσο και την οικονομική ανάπτυξη.

Την ίδια στιγμή, η αγορά εργασίας στη Γερμανία δεν εμφανίζει αρκετή δυναμική ώστε να οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις μισθών τους επόμενους μήνες. Η ζήτηση για εργατικό δυναμικό παρέμεινε περιορισμένη τον Σεπτέμβριο, ενώ ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε σε έναν μήνα που παραδοσιακά καταγράφεται ανάκαμψη των προσλήψεων μετά τη θερινή περίοδο.

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