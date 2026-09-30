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Στη μία πλευρά της οθόνης τα ακίνητα όπως έχουν δηλωθεί στο Ε9, στην άλλη οι εγγραφές του Κτηματολογίου. Αυτή είναι η εικόνα πάνω στην οποία σχεδιάζεται να λειτουργήσει το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ). Ο ιδιοκτήτης θα καλείται να αναγνωρίσει ποιες καταχωρίσεις αφορούν το ίδιο ακίνητο και να τις συνδέσει ο ίδιος. Θα ακολουθούν η δήλωση της σημερινής χρήσης κάθε ιδιοκτησίας και η επιβεβαίωση των μισθώσεων που παραμένουν ενεργές. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται δοκιμές της εφαρμογής, με στόχο να τεθεί σε πιλοτική λειτουργία μέσα στο προσεχές δίμηνο.

Η πρώτη υποχρέωση στο ΜΙΔΑ θα είναι η αντιστοίχιση του ακινήτου που εμφανίζεται στο Ε9 με την εγγραφή του στο Κτηματολόγιο. Ο ιδιοκτήτης θα βλέπει ποια ακίνητα εμφανίζονται στα δύο αρχεία και θα υποδεικνύει ποιος ΑΤΑΚ του Ε9 αντιστοιχεί στον ΚΑΕΚ του ίδιου ακινήτου στο Κτηματολόγιο. Η εφαρμογή θα συγκεντρώνει τις πληροφορίες στην ίδια οθόνη, αλλά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που περιγράφεται, δεν θα αποφασίζει αυτόματα ποια εγγραφή ταιριάζει με ποια.

Αν εντοπιστεί λάθος στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην εφορία, η διόρθωση θα γίνεται στην εφαρμογή του Ε9 και όχι μέσα από το ΜΙΔΑ. Η ίδια διαδρομή προβλέπεται για τις διαφορές στα τετραγωνικά μέτρα. Άλλη περίπτωση είναι μια απόκλιση που οφείλεται στην κτηματολογική εγγραφή: εκεί δεν αρκεί μια αλλαγή στη φορολογική δήλωση και θα χρειαστούν ειδικότερες οδηγίες για την αντιμετώπισή της.

Μετά την αντιστοίχιση θα δηλώνεται η χρήση του ακινήτου. Θα πρέπει να αποτυπώνεται αν ιδιοκατοικείται, παραμένει κενό, έχει παραχωρηθεί σε άλλο πρόσωπο, εκμισθώνεται ως κατοικία ή επαγγελματικός χώρος ή διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση. Το νέο μητρώο σχεδιάζεται ώστε να καταγράφει όχι μόνο σε ποιον ανήκει κάθε ιδιοκτησία, αλλά και πώς χρησιμοποιείται σήμερα.

Για τα μισθωμένα ακίνητα θα ακολουθεί ο έλεγχος των ενοικιαστηρίων. Οι υφιστάμενες καταχωρίσεις θα εμφανίζονται στην εφαρμογή και ο ιδιοκτήτης θα επιβεβαιώνει ποιες μισθώσεις εξακολουθούν να ισχύουν, ώστε να περάσουν στο νέο μητρώο χωρίς να συμπληρώσει εξαρχής όλα τα στοιχεία τους. Έτσι θα ξεχωρίζουν οι ενεργές μισθώσεις από εκείνες που έχουν λήξει.

Η αντιστοίχιση θα αποκτά άμεση πρακτική σημασία όταν χρειάζεται αλλαγή σε υπάρχον ενοικιαστήριο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πριν από την τροποποίηση μιας μίσθωσης θα πρέπει πρώτα να συνδεθεί το ακίνητο του Ε9 με την εγγραφή του στο Κτηματολόγιο και στη συνέχεια να επιβεβαιωθεί ότι η συγκεκριμένη μίσθωση παραμένει ενεργή. Με την ευκαιρία αυτή ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να επιβεβαιώνει και τις υπόλοιπες ενεργές μισθώσεις του.

Οι δυσκολίες αναμένονται εκεί όπου τα δύο αρχεία δεν αποτυπώνουν την ιδιοκτησία με τον ίδιο τρόπο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα κτίριο με οκτώ διαμερίσματα, όταν οι επιμέρους ιδιοκτησίες εμφανίζονται αναλυτικά στο Ε9, αλλά η εικόνα στο Κτηματολόγιο έχει διαφορετική διάρθρωση. Αποκλίσεις μπορεί επίσης να αφορούν ακίνητα που εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο αλλά απουσιάζουν από το Ε9 ή στοιχεία, όπως ο αριθμός παροχής ρεύματος, που δεν συμφωνούν μεταξύ των φορολογικών αρχείων.

Ακόμη πιο σύνθετο είναι το ζήτημα των αγροτεμαχίων. Οι δοκιμές των διασταυρώσεων έχουν αναδείξει διαφορές ανάμεσα στις δηλωμένες εκτάσεις και τις κτηματολογικές εγγραφές, τόσο σε ιδιόκτητα όσο και σε μισθωμένα αγροτεμάχια. Η απόκλιση δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι ο αγρότης έχει υποβάλει λανθασμένη δήλωση. Σε περιοχές με εκκρεμή κτηματογράφηση ή ανοιχτά ιδιοκτησιακά ζητήματα, η αντιμετώπιση μπορεί να απαιτεί παρέμβαση στα δεδομένα του Κτηματολογίου και όχι απλώς διόρθωση του Ε9.

Το ζήτημα των επιπλέον τετραγωνικών φαίνεται ότι λύθηκε σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει δεκτό οι ιδιοκτήτες που θα διορθώσουν προς τα πάνω την επιφάνεια ενός ακινήτου στο Ε9 να μην επιβαρυνθούν αναδρομικά με ΕΝΦΙΑ για τη διαφορά. Η λύση χρειάζεται, ωστόσο, να αποτυπωθεί σε επίσημη ρύθμιση, η οποία θα ξεκαθαρίζει και τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για μεταβίβαση ή γονική παροχή.

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