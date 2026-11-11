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Με ρυθμό υπερδιπλάσιο από εκείνον που προβλεπόταν την άνοιξη αναμένεται να αναπτυχθεί φέτος η γερμανική οικονομία, καθώς οι τεράστιες κρατικές δαπάνες και η απροσδόκητη ανθεκτικότητα των εξαγωγών δίνουν νέα ώθηση στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Ωστόσο, πίσω από τη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών διαμορφώνεται μια δημοσιονομική πρόκληση ιστορικών διαστάσεων, με το δημόσιο χρέος να κινδυνεύει να προσεγγίσει το 100% του ΑΕΠ έως το 2040.

Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις που παρουσίασε την Τετάρτη το Γερμανικό Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, η ανάπτυξη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,3% το 2026, έναντι μόλις 0,5% που προβλεπόταν τον Μάιο. Ανοδικά αναθεωρήθηκε και η πρόβλεψη για το 2027, στο 1% από 0,8%, αν και οι οικονομολόγοι προειδοποιούν για τους κινδύνους που απορρέουν από τη διεύρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Η αναβάθμιση των προβλέψεων προσφέρει μια σημαντική πολιτική ανάσα στον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και στον υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, καθώς ο κυβερνητικός συνασπισμός επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην αύξηση των δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές, στην ανάγκη μεταρρύθμισης του κοινωνικού κράτους και στον στόχο της δημοσιονομικής σταθερότητας.

«Πρόκειται για ενθαρρυντικά σημάδια τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά σε ολόκληρη τη Γερμανία», δήλωσε ο Μερτς από το Βερολίνο.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, είχε επισημάνει ότι η γερμανική οικονομία ανακάμπτει ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν πριν από λίγους μήνες. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η ανάκαμψη θα μετατραπεί σε διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Προειδοποίηση για χρέος έως 98% του ΑΕΠ

Παρά την επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης έπειτα από χρόνια οικονομικής στασιμότητας, το Συμβούλιο προειδοποιεί ότι η Γερμανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δημοσιονομική πρόκληση «ιστορικών διαστάσεων».

Οι αυξανόμενες δαπάνες για την άμυνα, την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και τα κοινωνικά προγράμματα αναμένεται να ενισχύονται ταχύτερα από τα κρατικά έσοδα, δημιουργώντας σημαντικές πιέσεις στον προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τους οικονομικούς εμπειρογνώμονες, εάν η χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών εξακολουθήσει να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον δανεισμό, το δημόσιο χρέος θα μπορούσε να εκτιναχθεί στο 98% του ΑΕΠ έως το 2040, από περίπου 63% σήμερα.

Προς το παρόν, η Γερμανία διατηρεί σαφώς χαμηλότερο δείκτη χρέους σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βρίσκεται στο 83%, και της Ευρωζώνης, όπου διαμορφώνεται στο 89%. Ωστόσο, η διατήρηση της σημερινής δημοσιονομικής πολιτικής θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά αυτό το πλεονέκτημα.

Πληθωρισμός 3,3% το 2027 λόγω ενέργειας

Εξίσου ανησυχητικές είναι οι εκτιμήσεις για την πορεία των τιμών, καθώς οι αυξημένες ενεργειακές δαπάνες συνεχίζουν να μετακυλίονται στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

Το Συμβούλιο προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 2,8% το 2026 και θα επιταχυνθεί στο 3,3% το 2027, παραμένοντας αισθητά υψηλότερα από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για την οικονομική πολιτική, καθώς η Γερμανία καλείται να ενισχύσει την ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον αυξημένων τιμών και διευρυνόμενων δημοσιονομικών αναγκών.

Οι μεταρρυθμίσεις που προτείνουν οι οικονομολόγοι

Για την αντιμετώπιση των κινδύνων, οι οικονομικοί σύμβουλοι εισηγούνται βαθύτερες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα, περιορισμό των αναποτελεσματικών και περιβαλλοντικά επιζήμιων επιδοτήσεων, καθώς και σταδιακή μείωση της χρηματοδότησης των αμυντικών δαπανών μέσω δανεισμού από το 2031.

Δεν αποκλείουν, μάλιστα, την ανάγκη αύξησης της φορολογίας σε μεταγενέστερο στάδιο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ένα τέτοιο μέτρο θα πρέπει να εξεταστεί μόνο εφόσον έχουν εξαντληθεί οι υπόλοιπες δυνατότητες δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται θα μπορούσαν να περιορίσουν τις πιέσεις στον προϋπολογισμό κατά ποσό που αντιστοιχεί έως και στο 2,2% του ΑΕΠ. Ακόμη, όμως, και με την εφαρμογή του προτιμώμενου σεναρίου για τη χρηματοδότηση της άμυνας, θα εξακολουθούσε να υπάρχει δημοσιονομικό κενό τουλάχιστον 2,4% του ΑΕΠ.

Πέρα από τις δημοσιονομικές προκλήσεις, το Συμβούλιο επισημαίνει και τις έντονες αποκλίσεις στην παραγωγικότητα των γερμανικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, οι επιχειρήσεις με τις υψηλότερες επιδόσεις είναι από 3,5 έως και πέντε φορές πιο παραγωγικές σε σχέση με τις λιγότερο αποδοτικές εταιρείες των ίδιων κλάδων.