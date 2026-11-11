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Ο πληθωρισμός στη Γερμανία επιβραδύνθηκε στο 2,8% τον Οκτώβριο, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας τα αρχικά στοιχεία.

Μια προκαταρκτική ανακοίνωση της στατιστικής υπηρεσίας έδειξε τον περασμένο μήνα ότι ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο επιβραδύνθηκε στο 2,8% σε ετήσια βάση, από 3,3% τον Σεπτέμβριο.

Τα στοιχεία είναι εναρμονισμένα ώστε να είναι συγκρίσιμα με αυτά άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.