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Σημαντική αποκλιμάκωση παρουσίασε ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Οκτώβριο, καθώς η επαναφορά της προσωρινής μείωσης των φόρων στα καύσιμα περιόρισε τις πιέσεις στις τιμές καταναλωτή, σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή κρίση εξακολουθεί να επιβαρύνει την ευρωπαϊκή οικονομία.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2,8% σε ετήσια βάση, έναντι 3,3% τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας μεγαλύτερη επιβράδυνση από αυτή που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

Η μέση εκτίμηση των αναλυτών σε έρευνα του Bloomberg τοποθετούσε τον πληθωρισμό στο 3,1%, ενώ η γερμανική επίδοση διαμορφώθηκε χαμηλότερα από τους αντίστοιχους δείκτες της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας. Τα στοιχεία δημοσιοποιούνται ενόψει της ανακοίνωσης για τον πληθωρισμό στο σύνολο της Ευρωζώνης των 21 χωρών, η οποία αναμένεται την Τετάρτη.

Οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα φτάσει το 3,9%, επίπεδο σχεδόν διπλάσιο από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η εξέλιξη των τιμών αποτέλεσε βασικό αντικείμενο συζήτησης κατά τη συνεδρίαση της ΕΚΤ αυτή την εβδομάδα, με τους αξιωματούχους να εξετάζουν τον κίνδυνο οι πληθωριστικές πιέσεις να επεκταθούν σε περισσότερους τομείς της οικονομίας.

Παράλληλα, συζητήθηκε κατά πόσο οι συνθήκες δικαιολογούσαν μια νέα αύξηση των επιτοκίων. Τελικά, η κεντρική τράπεζα επέλεξε να διατηρήσει αμετάβλητο το κόστος δανεισμού, προκειμένου να συγκεντρώσει περισσότερα στοιχεία πριν από την τελευταία συνεδρίαση του 2026, τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις, μια τρίτη αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης πιθανότατα θα καταστεί αναγκαία τον Δεκέμβριο, εφόσον δεν βελτιωθούν οι προοπτικές του πληθωρισμού.

Μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,75%, επίπεδο που θα μπορούσε να περιορίσει ελαφρώς τη ζήτηση στην οικονομία.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η κεντρική τράπεζα δεν διαπιστώνει προς το παρόν «ουσιαστικό κίνδυνο» εμφάνισης δευτερογενών πληθωριστικών επιδράσεων. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι όσο περισσότερο παραμένουν αυξημένες οι τιμές της ενέργειας τόσο μεγαλώνει η πιθανότητα οι ανατιμήσεις να επεκταθούν και σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιόακιμ Νάγκελ, προειδοποίησε σε δηλώσεις του στο Bloomberg ότι οι τιμές ενδέχεται να συνεχίσουν να αυξάνονται τις επόμενες εβδομάδες, με το υψηλό ενεργειακό κόστος να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν ενισχυθεί σημαντικά από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ το φυσικό αέριο έχει φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών. Για τους καταναλωτές, η άνοδος αυτή γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στα πρατήρια καυσίμων.

Στα 16 ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν περίπου 30% υψηλότερες σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, παρά την επαναφορά της φορολογικής ελάφρυνσης.

Όπως είχε συμβεί τον Μάιο και τον Ιούνιο, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη και στο ντίζελ έχει μειωθεί προσωρινά κατά 14 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Συνυπολογίζοντας τον ΦΠΑ, η συνολική ελάφρυνση για τους καταναλωτές φτάνει περίπου τα 17 λεπτά ανά λίτρο.

Το μέτρο εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων ύψους 2,5 δισ. ευρώ, το οποίο συμφώνησε τον Σεπτέμβριο η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς.

Σε αντίθεση με τη Γερμανία, η Ιταλία περιόρισε τον Οκτώβριο την έκπτωση στη φορολογία των καυσίμων, με αποτέλεσμα ο πληθωρισμός να επιταχυνθεί σημαντικά περισσότερο από τις προβλέψεις. Ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή εκτινάχθηκε στο 5,6%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον ετών, έναντι εκτίμησης για άνοδο στο 4,6%.

Ανοδική έκπληξη καταγράφηκε και στη Γαλλία, όπου ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,8%. Στην Ισπανία, αντίθετα, ο πληθωρισμός παρουσίασε αποκλιμάκωση, υποχωρώντας στο 4,9%, παραμένοντας ωστόσο σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.