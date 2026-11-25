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Ισχυρά κέρδη αποκόμισαν την Τετάρτη οι μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών, κόντρα στο ευρύτερα αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις αγορές, μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι από την 1η Δεκεμβρίου θα επιβληθούν ποσοστώσεις στις εισαγωγές υβριδικών οχημάτων, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης.

Η μετοχή της Volkswagen ενισχύθηκε σχεδόν κατά 6%, της Stellantis κατά 5,5% και της BMW κατά σχεδόν 5%. Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελών οχημάτων Mercedes-Benz κατέγραψε άνοδο 3,5%, η κατασκευάστρια σπορ αυτοκινήτων Porsche 4%, η γαλλική Renault 4,1%, η εταιρεία ανταλλακτικών Continental 2,2% και η κατασκευάστρια ελαστικών Michelin 1,8%.

Πώς θα λειτουργήσουν οι ποσοστώσεις

Οι προσωρινές ποσοστώσεις τίθενται σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου, έπειτα από έρευνα που διαπίστωσε ότι οι εισαγωγές υβριδικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αυξηθεί σημαντικά από το 2023. Η Κομισιόν διευκρίνισε ότι δεν θα επιτρέπονται εισαγωγές πέραν των καθορισμένων ορίων.

Η ποσόστωση για κάθε εξαγωγική χώρα καθορίζεται με βάση τον όγκο των εισαγωγών του 2025, προσαυξημένο κατά λίγο περισσότερο από 15%. Οι χώρες που αντιπροσώπευαν πάνω από το 2% των συνολικών εισαγωγών της ΕΕ το 2025 αποκτούν ξεχωριστή ποσόστωση, ενώ για τις υπόλοιπες χώρες προβλέπεται κοινή ποσόστωση.

Τα μέτρα καλύπτουν όλες τις κατηγορίες υβριδικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των πλήρως υβριδικών (full hybrid), των επαναφορτιζόμενων υβριδικών (plug-in hybrid) και των ήπια υβριδικών (mild hybrid).

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εκρηκτική αύξηση των εισαγωγών οφείλεται στην πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και στην επιβολή περιοριστικών εμπορικών μέτρων σε άλλες μεγάλες αγορές.

Οι νέοι κανόνες θέτουν σε εφαρμογή τη συνεννόηση που επιτεύχθηκε στις 9 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των εμπορικών συνομιλιών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας, με στόχο τον περιορισμό των κινεζικών εξαγωγών υβριδικών αυτοκινήτων προς την ευρωπαϊκή αγορά. Ωστόσο, εφαρμόζονται στις εισαγωγές από όλες τις χώρες.

Το προσωρινό μέτρο θα έχει μέγιστη διάρκεια 200 ημερών. Οριστικά μέτρα μπορούν να επιβληθούν εντός εννέα μηνών από την έναρξη της έρευνας στις 30 Οκτωβρίου, με δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας κατά δύο επιπλέον μήνες.

Γιατί η Citi βλέπει τη Renault ως τον μεγάλο κερδισμένο

Σύμφωνα με τη Citi Research, οι ποσοστώσεις αλλάζουν τις προοπτικές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών, καθώς προστατεύουν την κερδοφορία τους από τον επιδοτούμενο ανταγωνισμό, με τη Renault να αναδεικνύεται στον δυνητικά μεγαλύτερο ωφελημένο.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της Citi, η Renault είναι ενδεχομένως η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία με τη μεγαλύτερη έκθεση στον κινεζικό ανταγωνισμό, λόγω της υψηλότερης εξάρτησής της από την ευρωπαϊκή αγορά, των χαμηλών μέσων τιμών πώλησης των οχημάτων της, της εκτεταμένης παραγωγικής της βάσης στη Γαλλία και της απουσίας μαρκών στην κατηγορία των πολυτελών αυτοκινήτων.

Για τους λόγους αυτούς, σύμφωνα με τη Citi, στη μετοχή της Renault καταγράφονται και τα μεγαλύτερα πτωτικά στοιχήματα από τους επενδυτές.

Οι παρενέργειες για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Η αμερικανική τράπεζα εκτιμά ότι οι ποσοστώσεις θα περιορίσουν κατά περισσότερα από 500.000 οχήματα την κινεζική διείσδυση στην ευρωπαϊκή αγορά κατά την οικονομική χρήση του 2027, ενώ παράλληλα θα βελτιώσουν τις τιμές πώλησης στην αγορά εταιρικών στόλων. Ωστόσο, η Citi επισημαίνει ότι τα νέα μέτρα έχουν και αρνητικές συνέπειες για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές.

Αυτοκινητοβιομηχανίες, μεταξύ των οποίων και η Renault, είχαν αρχίσει να εισάγουν υβριδικά οχήματα από χώρες με χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Στην περίπτωση της Renault πρόκειται για την Τουρκία και το Μαρόκο, ενώ για τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες πρόκειται για την Κίνα. Οι εταιρείες αυτές καλούνται πλέον να προσαρμόσουν την παραγωγή τους στα νέα δεδομένα.