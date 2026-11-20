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Σε υποβάθμιση των ευρωπαϊκών τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών προχώρησε η Goldman Sachs, στο πλαίσιο των επενδυτικών της προβλέψεων για το 2027, εκτιμώντας ότι η αναμενόμενη αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων θα περιορίσει τις προοπτικές των δύο κλάδων.

Ειδικότερα, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα υποβάθμισε τις ευρωπαϊκές τράπεζες σε «ουδέτερη» σύσταση (neutral), ενώ για τις ασφαλιστικές εταιρείες προχώρησε σε σύσταση «υποεπένδυσης» (underweight), από «ουδέτερη» προηγουμένως.

Η απόφαση βασίζεται στην εκτίμηση ότι οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων θα κινηθούν χαμηλότερα το επόμενο έτος, εξέλιξη που παραδοσιακά επηρεάζει αρνητικά τους συγκεκριμένους κλάδους, καθώς η χρηματιστηριακή τους απόδοση εμφανίζει συνήθως θετική συσχέτιση με τις αποδόσεις των ομολόγων.

Ποντάρει σε τεχνολογία, λιανεμπόριο και αμυντική βιομηχανία

Η Goldman Sachs υποβάθμισε επίσης τον ενεργειακό κλάδο σε σύσταση υποεπένδυσης, εκτιμώντας ότι η υποχώρηση των τιμών της ενέργειας θα ενισχύσει άλλους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας, ιδιαίτερα εκείνους που επωφελούνται από τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Στο πλαίσιο αυτό, η τράπεζα διατηρεί σύσταση υπερεπένδυσης (overweight) για την τεχνολογία, το λιανεμπόριο, την αμυντική βιομηχανία και την αεροδιαστημική, θεωρώντας ότι οι συγκεκριμένοι κλάδοι προσφέρουν ελκυστικότερες προοπτικές ανάπτυξης.

Παράλληλα, διατηρεί τη θετική της στάση απέναντι στις εταιρείες κοινής ωφέλειας, οι οποίες μπορούν να επωφεληθούν τόσο από τη μείωση των αποδόσεων των ομολόγων όσο και από τις μακροπρόθεσμες επενδυτικές ανάγκες σε υποδομές.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs επισημαίνουν ότι οι χαμηλότερες αποδόσεις των ομολόγων θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ευνοϊκότερες συνθήκες για επιχειρήσεις με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης σε βάθος χρόνου.

Αναβάθμιση του βρετανικού real estate

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναβάθμιση του κλάδου ακινήτων του Ηνωμένου Βασιλείου σε σύσταση υπερεπένδυσης, από «ουδέτερη» προηγουμένως.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, ιδιαίτερα στη Βρετανία, θα λειτουργήσει υποστηρικτικά για τις εταιρείες που εμφανίζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στις μεταβολές των επιτοκίων.

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι κατασκευαστικές εταιρείες κατοικιών και οι επιχειρήσεις επενδύσεων και ανάπτυξης ακινήτων, οι οποίες αναμένεται να ωφεληθούν από τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης.

Οι αναλυτές της τράπεζας προβλέπουν ότι η απόδοση του βρετανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου θα υποχωρήσει στο 4,95% μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να βελτιώσει τις συνθήκες χρηματοδότησης στην αγορά ακινήτων και να ενισχύσει την επενδυτική δραστηριότητα.

Αρνητική στάση για αυτοκινητοβιομηχανίες και χημικά

Στον αντίποδα, η Goldman Sachs εξακολουθεί να διατηρεί σύσταση υποεπένδυσης για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες και τον κλάδο των χημικών.

Για τη χημική βιομηχανία, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η έκθεση στο υψηλό ενεργειακό κόστος παραμένει σημαντικός παράγοντας κινδύνου.

Αντίστοιχα, οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αυξημένες ανταγωνιστικές πιέσεις από τις κινεζικές εξαγωγές, οι οποίες επηρεάζουν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές.

Παρά τις επιμέρους προκλήσεις, η Goldman Sachs θεωρεί ότι οι ισολογισμοί των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων παραμένουν συνολικά υγιείς, χωρίς να εμφανίζουν υπερβολικά επίπεδα δανεισμού.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα των τεχνολογικών εταιρειών, οι οποίες, σύμφωνα με την τράπεζα, διαθέτουν εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα χρέους.

Οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι και η προειδοποίηση για τη Γαλλία

Η Goldman Sachs προειδοποιεί, πάντως, ότι οι δημοσιονομικές αδυναμίες της Γαλλίας και, σε μικρότερο βαθμό, της Ιταλίας και της Βρετανίας εξακολουθούν να αποτελούν κίνδυνο για τις ευρωπαϊκές μετοχές.

Οι πιέσεις αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν περισσότερο τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι ακόμη πρόωρο να επιστρέψουν οι επενδυτές στις γαλλικές μετοχές που έχουν ισχυρή έκθεση στην εγχώρια αγορά, δεδομένης της αβεβαιότητας που περιβάλλει τις δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας.

Αντίθετα, η τράπεζα προτιμά την έκθεση στη γερμανική αγορά μέσω του δείκτη DAX, καθώς και σε βρετανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται κυρίως στην εγχώρια οικονομία, αντί μιας ευρύτερης τοποθέτησης στον FTSE 100.

Γιατί προτιμά τον γερμανικό DAX από τον Stoxx 600

Μία από τις βασικές επενδυτικές προτάσεις της Goldman Sachs για το 2027 είναι η υπεραπόδοση του γερμανικού DAX έναντι του ευρύτερου ευρωπαϊκού Stoxx 600.

Η αμερικανική τράπεζα συστήνει στρατηγική αγοράς θέσεων στον DAX, σε συνδυασμό με αντίστοιχη θέση πώλησης στον Stoxx 600, ποντάροντας ότι η γερμανική αγορά θα εμφανίσει καλύτερες επιδόσεις από το σύνολο της Ευρώπης.

Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται σε τρεις βασικούς παράγοντες: την αναμενόμενη αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, τις σχετικά χαμηλές αποτιμήσεις των γερμανικών μετοχών και την αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών της γερμανικής κυβέρνησης.

Οι παράγοντες αυτοί, σύμφωνα με την Goldman Sachs, δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για τις γερμανικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας τις πιθανότητες ο DAX να ξεχωρίσει μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών δεικτών το 2027.