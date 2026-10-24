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Νέος γύρος διαδηλώσεων έχει προγραμματιστεί για σήμερα (24/10) σε αρκετές πόλεις της Ιταλίας, με την κυβέρνηση να ενισχύει ακόμη και με στρατιωτικές δυνάμεις τα μέτρα ασφαλείας στο Μιλάνο, μία εβδομάδα μετά τα εκτεταμένα επεισόδια, τις λεηλασίες καταστημάτων και τις συγκρούσεις με την αστυνομία.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται στον απόηχο των μέτρων που εξήγγειλε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η αυστηροποίηση των ποινών για ανηλίκους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ανήλικοι συμμετείχαν σε μεγάλο αριθμό στις ομάδες διαδηλωτών που προκάλεσαν τα βίαια επεισόδια.

Μιλάνο: Επιπλέον 500 στρατιώτες και περίπου 5.000 αστυνομικοί

Στο Μιλάνο έχουν αναπτυχθεί 500 επιπλέον στρατιώτες, οι οποίοι ενισχύουν τις εκατοντάδες στρατιωτικών που βρίσκονται ήδη στην πόλη. Αποστολή τους είναι να συνδράμουν περίπου 5.000 αστυνομικούς και άλλα στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας.

Οι αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένο σχέδιο επιτήρησης, το οποίο περιλαμβάνει τη χρήση drones, ελέγχους στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, ανάπτυξη μονάδων άμεσης επέμβασης και παρακολούθηση του διαδικτύου για τον εντοπισμό πιθανών καλεσμάτων σε βίαιες ενέργειες.

Ο δήμαρχος του Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, έχει εκφράσει την ανησυχία του για το ενδεχόμενο να επαναληφθούν τα επεισόδια στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, δηλώνοντας παράλληλα ότι συμφωνεί με την αποστολή πρόσθετων στρατιωτικών δυνάμεων.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ομάδες ταραχοποιών εισέβαλαν σε καταστήματα, παραβιάζοντας και καταστρέφοντας τις εισόδους τους. Στο στόχαστρό τους βρέθηκαν κυρίως αθλητικά παπούτσια, ρούχα και εξοπλισμός γυμναστικής, σε εμπορικούς δρόμους γύρω από την κεντρική πλατεία του Ντουόμο, σύμφωνα με το Arab News.

Αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι τα μέτρα ασφαλείας του Σαββάτου δεν θα περιοριστούν στο κέντρο του Μιλάνου. Η επιτήρηση θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι ομάδες διαδηλωτών ενδέχεται να μετακινηθούν σε διαφορετικές συνοικίες, αποφεύγοντας τα σημεία όπου θα υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Ο γενικός γραμματέας της αστυνομικής συνδικαλιστικής οργάνωσης Fsp, Βάλτερ Ματσέτι, δήλωσε στο Associated Press ότι η παρουσία των στρατιωτών μπορεί να ενισχύσει άμεσα τις δυνάμεις ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της υποστελέχωσης της αστυνομίας. Όπως επισήμανε, η διαχείριση διαδηλώσεων προϋποθέτει ειδική εκπαίδευση, την οποία διαθέτουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι στρατιώτες δεν διαθέτουν βασικά μέσα που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις διατήρησης της δημόσιας τάξης.

Εξήγησε ότι μόλις πρόσφατα τους δόθηκε η δυνατότητα χρήσης πλαστικών δεματικών συγκράτησης, και μάλιστα αποκλειστικά στις περιοχές γύρω από τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και όχι στο σύνολο της πόλης.

Όπως πρόσθεσε, οι στρατιωτικοί δεν έχουν άδεια να χρησιμοποιούν σπρέι πιπεριού ή συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης τύπου τέιζερ.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Μιλάνου, στα επεισόδια και στις λεηλασίες της προηγούμενης εβδομάδας συμμετείχαν περίπου 2.000 νεαρά άτομα. Πολλοί από αυτούς περιγράφονται από τις αρχές ως «Ιταλοί που απέκτησαν την ιθαγένεια και Ιταλοί δεύτερης γενιάς», ενώ μεταξύ των συμμετεχόντων υπήρχαν και αλλοδαποί.

Μέσα σε διάστημα δύο ημερών πραγματοποιήθηκαν 45 συλλήψεις, με τους 34 συλληφθέντες να είναι ανήλικοι.

Ο αρμόδιος για την κοινωνική πρόνοια στον δήμο του Μιλάνου, Λαμπέρτο Μπερτολέ, δήλωσε στο Associated Press ότι χρειάζεται βαθύτερη διερεύνηση των κοινωνικών συνθηκών και των κινήτρων των νέων που συμμετείχαν στις λεηλασίες.

«Πολλοί νέοι άνθρωποι στερούνται ολοένα και περισσότερο την αίσθηση ότι ανήκουν κάπου, καθώς και προοπτικές για το μέλλον. Ένα μέρος της κοινωνίας μας αισθάνεται αποκλεισμένο, μέσα σε συνθήκες κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων», ανέφερε ο Μπερτολέ, ο οποίος ανήκει στο κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα.

Συγκέντρωση μαθητών και φοιτητών με ιταλικές σημαίες

Από τις 10:00 έως τις 12:00, περίπου 100 μαθητές λυκείων και φοιτητές πανεπιστημίων του Μιλάνου συγκεντρώθηκαν στην πλατεία XXV Aprile, συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία «Studenti col Tricolore» («Φοιτητές με την τρίχρωμη σημαία»), ως αντίδραση στα επεισόδια και στις καταστροφές που σημειώθηκαν στην πόλη την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι συμμετέχοντες κρατούσαν δεκάδες ιταλικές σημαίες, ενώ στο σημείο είχε αναρτηθεί μεγάλο πανό με την επιγραφή «Studenti col Tricolore».

Η συγκέντρωση άρχισε με την ανάκρουση του ιταλικού εθνικού ύμνου, Inno di Mameli, τον οποίο τραγούδησαν οι νέοι κρατώντας τις σημαίες της χώρας τους.

Στη συνέχεια ακούστηκαν συνθήματα, μεταξύ των οποίων και το «Από το κέντρο της πόλης μέχρι κάθε συνοικία, το Μιλάνο είναι δικό μας και μας ανήκει».

Οι διοργανωτές χαρακτήρισαν τη συγκέντρωση σαφή απάντηση στις εικόνες βίας και καταστροφών των προηγούμενων ημερών.

«Μια γενιά φοιτητών επέλεξε να βγει στους δρόμους όχι για να καταστρέψει, αλλά για να διεκδικήσει τον δεσμό της με την πόλη· όχι για να κρυφτεί πίσω από καλυμμένα πρόσωπα, αλλά για να εμφανιστεί με ακάλυπτα πρόσωπα, κάτω από τα χρώματα της ιταλικής σημαίας», ανέφεραν.

Για δύο ώρες, το πράσινο, το λευκό και το κόκκινο της ιταλικής σημαίας κυριάρχησαν στην πλατεία.

«Γιατί το Μιλάνο δεν ανήκει σε όσους το καταστρέφουν. Ανήκει και σε όσους το αγαπούν, ζουν σε αυτό και έχουν το θάρρος να το υπερασπιστούν», τόνισαν ολοκληρώνοντας την ανακοίνωσή τους.

Ρώμη: Ενισχυμένη αστυνόμευση ενόψει των κινητοποιήσεων

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι δυνάμεις ασφαλείας και στη Ρώμη, όπου έχουν ενισχυθεί οι έλεγχοι σε εμπορικούς δρόμους με καταστήματα πολυτελείας, καθώς και η επιτήρηση στις περιοχές γύρω από το Circus Maximus και την Piazza del Popolo.

Τα μέτρα λαμβάνονται ενόψει των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και κινητοποίηση ακροδεξιών φοιτητών.

Παράλληλα, αντιπολεμική πορεία αναμένεται να ξεκινήσει νωρίς το απόγευμα από την κεντρική Piazza della Repubblica. Οι αρχές εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο να παρεισφρήσουν στις τάξεις των διαδηλωτών ομάδες που επιδιώκουν να προκαλέσουν επεισόδια.

Οι διοργανωτές της κινητοποίησης επιχείρησαν να αποστασιοποιηθούν από πιθανές πράξεις βίας, ζητώντας από όσους συμμετάσχουν να έχουν ακάλυπτα τα πρόσωπά τους και να διατηρούν τα χέρια τους σε κοινή θέα.

Εκτός από τη Ρώμη και το Μιλάνο, διαδηλώσεις έχουν ανακοινωθεί σε τουλάχιστον επτά ακόμη ιταλικές πόλεις.

Κεντρικό ρόλο στην οργάνωση των κινητοποιήσεων διαδραματίζει το νεοσύστατο «Κίνημα της 17ης Οκτωβρίου», σε συνεργασία με φοιτητικές ομοσπονδίες, συνδικαλιστικές οργανώσεις βάσης και αντιπολεμικές συλλογικότητες.

Έρευνες σε 22 πόλεις μετά τα επεισόδια του προηγούμενου Σαββατοκύριακου

Περισσότερες από 150 έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο Μιλάνο, στη Μόντσα και σε άλλες 20 πόλεις, κυρίως στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, στο πλαίσιο της διερεύνησης των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Οι έρευνες σχετίζονται επίσης με ανακοινώσεις που δημοσιεύθηκαν χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένες από τις οποίες έφεραν την υπογραφή του Κινήματος της 17ης Οκτωβρίου.

Μέλη της συγκεκριμένης οργάνωσης, η οποία συγκροτήθηκε επισήμως μετά τις συγκρούσεις του προηγούμενου Σαββατοκύριακου, είχαν ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιούσαν αρχικά συγκεντρώσεις σε τρεις διαφορετικές πλατείες, με στόχο στη συνέχεια να ενωθούν όλοι οι συμμετέχοντες σε «μία μεγάλη ενιαία πλατεία», σύμφωνα με τη Repubblica.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και οχήματα ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί στις πλατείες, χωρίς ωστόσο η παρουσία τους να φαίνεται ότι προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στους περαστικούς.

Ανάμεσα στους τουρίστες και τους κατοίκους που κινούνται στους δρόμους βρίσκονται, σχεδόν απαρατήρητοι, και αλεξιπτωτιστές της στρατιωτικής μονάδας Folgore, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από τη Σιένα για να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας.

Τα στρατιωτικά οχήματα τύπου Lince έχουν σταθμεύσει παρατεταγμένα μπροστά από το Βασιλικό Ανάκτορο (Palazzo Reale), προσελκύοντας την προσοχή ορισμένων περαστικών, οι οποίοι τα φωτογραφίζουν σαν να αποτελούν εκθέματα.

Φλωρεντία: Προστατευτικά στις βιτρίνες και πρόωρο κλείσιμο καταστημάτων

Στη Φλωρεντία, οι καταστηματάρχες έχουν λάβει προληπτικά μέτρα για την προστασία των επιχειρήσεών τους, ενόψει των διαδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα.

Στην οδό Tornabuoni και σε άλλους δρόμους του ιστορικού κέντρου τοποθετήθηκαν ενισχυμένα προστατευτικά καλύμματα στις βιτρίνες, ενώ τα κοσμηματοπωλεία, τα καταστήματα χρυσαφικών και τα καταστήματα πολυτελών ρολογιών στη Πόντε Βέκιο έκλεισαν στις 14:30.

Την απόφαση γνωστοποίησε η Confcommercio Firenze-Arezzo, η οποία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη νομαρχία και την αστυνομική διεύθυνση.

Η επαγγελματική ένωση κάλεσε τα μέλη της να αντιμετωπίσουν την κατάσταση «με προσοχή και σύνεση, χωρίς πανικό», συνιστώντας τους να ενημερώνουν αμέσως τις αρχές για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση ή ασυνήθιστο περιστατικό.

Παρά τα αυξημένα μέτρα προστασίας, τα περισσότερα καταστήματα στο κέντρο της Φλωρεντίας παραμένουν ανοιχτά, με ορισμένες εξαιρέσεις.

Κανονικά λειτουργεί επίσης η υπαίθρια αγορά στην πλατεία Strozzi, η οποία έχει προγραμματιστεί για σήμερα και αύριο.

Σε επίπεδο ασφάλειας, η δημοτική αστυνομία έχει διαθέσει 32 περιπολίες, οι οποίες υποστηρίζονται από δυνάμεις της κρατικής αστυνομίας, των καραμπινιέρων, της οικονομικής αστυνομίας και των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών.

Ένστολοι αστυνομικοί, αλλά και στελέχη με πολιτική περιβολή, επιτηρούν τις πλατείες όπου υπάρχει πιθανότητα να πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί έλεγχοι στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στα εμπορικά κέντρα της Φλωρεντίας και σε περιοχές της ευρύτερης επαρχίας, καθώς οι αρχές επιδιώκουν να αποτρέψουν την επανάληψη των επεισοδίων που σημειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.