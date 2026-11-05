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Το σχέδιο της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι να επιβάλει «φόρο εξόδου» σε όσους εγκαταλείπουν την Ιταλία από το επόμενο έτος κινδυνεύει να απομακρύνει τους πλούσιους ομογενείς που προσέλκυσαν πόλεις όπως το Μιλάνο την τελευταία δεκαετία, όπως προειδοποίησαν σύμβουλοι διαχείρισης περιουσίας.

Στο σχέδιο προϋπολογισμού που υποβλήθηκε πρόσφατα στο ιταλικό κοινοβούλιο, η συμμαχία της Μελόνι πρότεινε φόρο 26% επί των λογιστικών κερδών που έχουν συγκεντρώσει άτομα με περιουσιακά στοιχεία αξίας 800.000 ευρώ ή περισσότερο και τα οποία αποφασίζουν να μετακομίσουν από την Ιταλία.

Δικηγόροι που ειδικεύονται σε θέματα ιδιωτικής περιουσίας προειδοποίησαν ότι η κίνηση αυτή, εάν εγκριθεί από το κοινοβούλιο, θα μπορούσε να μειώσει την ελκυστικότητα της Ιταλίας για τους super-rich και άλλους επαγγελματίες, και να τους αποθαρρύνει από το να παραμείνουν στη χώρα μακροπρόθεσμα.

«Πρόκειται για μια πραγματικά σημαντική κίνηση, η οποία θα προκαλέσει μεγάλη ανησυχία σε πολλούς πελάτες που έχουν μετακομίσει εκεί ή έχουν την έδρα τους εκεί», προειδοποίησε ο Τσάρλι Σόσνα, επικεφαλής του τμήματος ιδιωτικής περιουσίας και φορολογίας στο δικηγορικό γραφείο Mishcon de Reya.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, ο φόρος εξόδου θα ισχύει για άτομα που ήταν φορολογικοί κάτοικοι της Ιταλίας για έξι από τα δέκα έτη πριν από την αναχώρησή τους, αλλά θα μπορεί επίσης να επιστραφεί εάν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν ρευστοποιηθούν για ορισμένα έτη μετά την αναχώρησή τους.

«Οι πελάτες γενικά ήταν ήδη ανήσυχοι για τη μετεγκατάστασή τους στην Ιταλία, καθώς την θεωρούσαν ασταθή και απρόβλεπτη», δήλωσε ο Σόσνα. Ωστόσο, με τις πρόσφατες αλλαγές στο καθεστώς του ενιαίου φόρου, «και τώρα με την αναφορά σε φόρο εξόδου», θα αρχίσουν να «εξετάζουν σοβαρά τις επιλογές τους», προσέθεσε.

Η Ρώμη θα εισπράξει μόνο 3,7 εκατ. ευρώ από τον φόρο εξόδου το επόμενο έτος, ποσό που θα αυξηθεί σε λίγο πάνω από 6,7 εκατ. ευρώ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, και στη συνέχεια θα μειωθεί ξανά στα 3,4 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2032, καθώς όσοι έφυγαν θα μπορούν να αρχίσουν να διεκδικούν επιστροφές.

Ο Μάρκο Τσεράτο, του δικηγορικού γραφείου Maisto e Associati, ανέφερε ότι το σχέδιο πρότασης φαίνεται να εξαιρεί τα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό των φορολογουμένων με ενιαίο φόρο, αλλά χρειάζεται διευκρίνιση. Παρ’ όλα αυτά, προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να αποθαρρύνει ορισμένα εύπορα άτομα που σκεφτόντουσαν να μετακομίσουν στην Ιταλία.

Ο Τιμ Στόβολντ, επικεφαλής του φορολογικού τμήματος της Moore Kingston Smith, ανέφερε ότι αυτό θα μπορούσε να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν την Ιταλία πριν συμπληρώσουν το όριο των έξι ετών, οπότε θα υποχρεωθούν να καταβάλουν τον προτεινόμενο φόρο εξόδου.

«Αυτό θα κάνει την Ιταλία πολύ λιγότερο δημοφιλή προορισμό για όσους επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα», είπε.

Πολλές άλλες χώρες επιβάλλουν ήδη φόρο εξόδου σε εύπορους ιδιώτες που μετακομίζουν. Στις ΗΠΑ, όσοι διαθέτουν καθαρή περιουσία άνω των 2 εκατ. δολαρίων και παραιτούνται από την πράσινη κάρτα ή την υπηκοότητά τους πρέπει να καταβάλουν φόρο κεφαλαιουχικών κερδών επί των λογιστικών κερδών των περιουσιακών τους στοιχείων σε όλο τον κόσμο.