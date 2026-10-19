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Με το βλέμμα στις αγορές ομολόγων που θα ανοίξουν στον απόηχο του χάους που έχουν προκαλέσει οι χειρότερες ταραχές των τελευταίων ετών στο Παρίσι, η Αθήνα προχωρά στις παροχές και φοροελαφρύνσεις τις οποίες εξήγγειλε προ μηνός ο πρωθυπουργός από την ΔΕΘ για το 2027.

Σε αντίθεση με άλλες χώρες, τα 48 άρθρα του νομοσχεδίου το οποίο φέρνει σε δημόσια διαβούλευση ως την 1η Νοεμβρίου το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αφορούν νέες μόνιμες παροχές για όλους, ύψους 2 δισ. ευρώ ετησίως.

Στο προσχέδιο Προϋπολογισμού που κατέθεσε την Παρασκευή στις Βρυξέλλες όμως (draft budgetary plan) βάζει στόχο για πρωτογενή πλεονάσματα 3,6% εφέτος και 3,3% του ΑΕΠ το 2027. Ωστόσο αν η ανησυχία για τη Γαλλία απλωθεί και μεταδοθεί από σήμερα , το στοίχημα που βάζει η Αθήνα για νέες μόνιμες παροχές χωρίς δημοσιονομικό εκτροχιασμό, γίνεται ακόμα πιο δύσκολο.

Αλλού η λιτότητα, αλλού οι παροχές και τα πλεονάσματα…

Το νομοσχέδιο μεταφέρει πλέον τη συζήτηση, από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, στους τελικούς δικαιούχους, δηλαδή ποιοι θα πάρουν τι και πότε.

Συγκεκριμένα, με βάση το νομοσχέδιο:

· Λιγότεροι φόροι και κρατήσεις: στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι τρίτεκνοι και οι κατ’ επάγγελμα αγρότες. Για τους τρίτεκνους μηδενίζονται από το φορολογικό έτος 2027 οι συντελεστές στα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος. Για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, ο μηδενικός συντελεστής στα πρώτα 20.000 ευρώ αγροτικών κερδών εφαρμόζεται ήδη από το φορολογικό έτος 2026, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η διάταξη.

· «Ανάσες» για επαγγελματίες: οι ελεύθεροι επαγγελματίες που εντάσσονται στα myDATA (οι 9 στους 10 δηλαδή) απαλλάσσονται από προσαυξήσεις που διόγκωναν υπέρμετρα το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Επεκτείνεται επίσης η μείωση του τεκμαρτού κατά 50% σε μικρούς οικισμούς. Παράλληλα, η προκαταβολή φόρου των ατομικών επιχειρήσεων περιορίζεται από 55% σε 50%, με εφαρμογή στην εκκαθάριση του φορολογικού έτους 2027 και των επόμενων. Οι αλλαγές στην φορολογική κλίμακα, έρχονται να προστεθούν σε εκείνες που ψηφίστηκαν πέρυσι και θα φανούν εφέτος την άνοιξη στα εκκαθαριστικά φόρου που θα λάβουν από την Άνοιξη οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

· Αυξήσεις σε συνταξιούχους, Δημόσιο και οικογένειες:

– Η ετήσια ενίσχυση για συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες αυξάνεται σε 400 ευρώ από το 2026, με διεύρυνση των δικαιούχων. Συνολικά θα τη λαμβάνουν 2,2 εκατομμύρια δικαιούχοι, με καταβολή έως το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους.

– Στο Δημόσιο θεσπίζεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά, με πρώτη πληρωμή στις 16 Δεκεμβρίου 2027. Είναι συντάξιμο και καταβάλλεται αναλογικά σε όσους δεν έχουν μισθοδοτηθεί για ολόκληρη την περίοδο αναφοράς ή εργάζονται με μερική απασχόληση.

– Για τις πολύτεκνες οικογένειες, το επίδομα γέννησης ανεβαίνει στα 4.500 ευρώ για το τέταρτο εξαρτώμενο παιδί, στα 5.500 ευρώ για το πέμπτο και στα 6.500 ευρώ για το έκτο.

· Μειώσεις κρατήσεων: για εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, από την 1η Απριλίου 2027 η εργατική εισφορά υπέρ ανεργίας μειώνεται κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Το όφελος κατευθύνεται εξ ολοκλήρου στον εργαζόμενο, καθώς η αντίστοιχη εργοδοτική εισφορά παραμένει αμετάβλητη.

· Ελαφρύνσεις για ιδιοκτήτες ακινήτων και επιχειρήσεις: στα ακίνητα, διευρύνεται από το 2027 η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 στη Δυτική Μακεδονία, με όριο αξίας κατοικίας 400.000 ευρώ και τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις. Παρατείνονται επίσης φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνιες μισθώσεις και αναβαθμίσεις κτιρίων, καθώς και οι αναστολές ΦΠΑ και φόρου υπεραξίας στα ακίνητα.

Για τις εταιρείες, το τέλος επιτηδεύματος καταργείται από το φορολογικό έτος 2026 για έδρες και υποκαταστήματα εκτός Αττικής, καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής. Στην υπόλοιπη Αττική μειώνεται στο μισό το 2027, πριν από την πλήρη κατάργησή του το 2028.

Ξεχωριστή θέση έχει, μεταξύ πολλών ακόμα μέτρων και διατάξεων, ο νέος επενδυτικός «κουμπαράς» για παιδιά (έως 1.200 ευρώ τον χρόνο για τα παιδιά) αλλά και η αύξηση του αφορολόγητου των προαιρετικών φιλοδωρημάτων (tips) από 300 ευρώ μηνιαίως σε 6.000 ευρώ ετησίως.

Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι η ψήφιση των μέτρων να ολοκληρωθεί πριν τα μέσα Νοεμβρίου, ώστε οι παροχές να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται άμεσα, όπως τα 150-400 ευρώ επιπλέον που θα λαμβάνουν από 30/11 και κάθε χρόνο πλέον πάνω από 22 εκατομμύρια συνταξιούχοι.