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Η ιταλική βουλή ενέκρινε σήμερα οριστικά, με 227 ψήφους υπέρ και 164, τον νέο εκλογικό νόμο της χώρας. Το σύστημα στο οποίο βασίζεται είναι η απλή αναλογική, αλλά με «μπόνους εδρών» για την ισχυρότερη συμμαχία, σε περίπτωση που καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές, ξεπερνώντας το 42% των ψήφων.

Μετά από σειρά αλλαγών, επανέρχεται ο σταυρός προτίμησης για όλους τους υποψήφιους, εκτός από τους επικεφαλής των ψηφοδελτίων, οι οποίοι θα εκλέγονται αυτόματα.

Για την είσοδο ενός κόμματος στο κοινοβούλιο θα συνεχίσει να απαιτείται τουλάχιστο το 3% των ψήφων, ενώ σε περίπτωση πολυκομματικής συμμαχίας, το σχετικό ποσοστό αυξάνεται στο 10%.

Βάσει της εκλογικής μεταρρύθμισης που εγκρίθηκε σήμερα, παράλληλα, η κάθε συμμαχία θα πρέπει να υποδεικνύει τον υποψήφιο πρωθυπουργό της. Το ιταλικό σύνταγμα, πάντως, προβλέπει ότι η τελική επιλογή του κάθε πρωθυπουργού, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του προέδρου της δημοκρατίας.

Η έγκριση του νέου αυτού νόμου, αποτελεί αναμφισβήτητα πολιτική νίκη της κυβέρνησης της Τζόρτζια Μελόνι, η οποία προώθησε με έμφαση τις συγκεκριμένες αλλαγές. Μένει να διαπιστωθεί, όμως, τι θα αποφασίσει το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας.

Εντός των επόμενων μηνών -πιθανώς τον Φεβρουάριο- θα πρέπει να αποφανθεί αν το μπόνους εδρών για την συμμαχία που ξεπερνά το 42% των ψήφων (μέχρι 70 βουλευτές και 35 γερουσιαστές) είναι δίκαιο ή δυσανάλογο.

«Απαντήσαμε εμπράκτως σε όσους ήλπιζαν σε μια διχασμένη κεντροδεξιά: είμαστε ενωμένοι, συμπαγείς και αποφασισμένοι να σεβαστούμε τις δεσμεύσεις μας με τους πολίτες. Προχωράμε», σχολίασε στο διαδίκτυο η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Καταλαβαίνω την αμηχανία σας. Σήμερα, στην βουλή, ψηφίζετε την μεταρρύθμιση που στην γερουσία είχατε απορρίψει τον Ιούλιο. Σας εκβιάζουν με τις πρόωρες εκλογές, φοβάστε τους ψηφοφόρους», υπογράμμισε, απευθυνόμενη στους εκπροσώπους της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η γραμματέας του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Ελι Σλάιν

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