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Με ισχυρή αύξηση των συναλλαγών, ενίσχυση της ξένης συμμετοχής και σημαντικές πωλήσεις από τους εγχώριους επενδυτές έκλεισε ο Σεπτέμβριος στο ελληνικό χρηματιστήριο. Τα στοιχεία της Euronext Athens αποτυπώνουν μια αγορά στην οποία τα διεθνή κεφάλαια κυριαρχούν τόσο στις συναλλαγές όσο και στην αξία των χαρτοφυλακίων, με τη δραστηριότητα να συγκεντρώνεται κυρίως στις μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

Η αξία συναλλαγών τον Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε σε €12,009 δισ., έναντι €5,768 δισ. τον Αύγουστο και €5,045 δισ. τον Σεπτέμβριο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 108,18% σε μηνιαία βάση και 138,03% σε ετήσια βάση. Οι μέσες ημερήσιες συναλλαγές διαμορφώθηκαν σε 545.84 εκατ. ευρώ, την καλύτερη επίδοση από το Νοέμβριο του 2007 (665,8 δις ευρώ). Πίσω από την έντονη συναλλακτική δραστηριότητα είναι οι αναδιαρθρώσεις των χαρτοφυλακίων μετά την ταξινόμηση το ΧΑ στις ώριμες αγορές και τις συναλλαγές ρεκόρ (4,26 δις ευρώ) της συνεδρίασης της 18ης Σεπτεμβρίου. Η ένταση της δραστηριότητας επιβεβαιώνεται από τις 1.870.282 διακανονισμένες συναλλαγές μετοχών, έναντι 1.220.515 τον Αύγουστο, αύξηση 53,2% που συνιστά ρεκόρ για την βάση δεδομένων των 18 ετών.

Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 2,28%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση αυξήθηκε κατά 2,44%, στα €165,31 δισ. από €161,37 δισ., προσθέτοντας περίπου €3,94 δισ. στην αποτίμηση της αγοράς. Ωστόσο αν προστεθούν τα ποσοστά των μετοχών που διαπραγματεύονται σε άλλες αγορές (Coca Cola, Metlen, Titan, κλπ) η συνολική κεφαλαιοποίηση τέλος Σεπτεμβρίου ξεπέρασε τα 200 δισ. ευρώ για πρώτη φορά μετά τις 7 Νοεμβρίου του 2007.

Η αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας συνοδεύτηκε από καθαρές εισροές ξένων επενδυτών €472,22 εκατ., με ισόποσες καθαρές πωλήσεις των εγχώριων. Οι ξένες εισροές στο εννεάμηνο έφθασαν τα €726,95 εκατ., με τον Σεπτέμβριο να συνεισφέρει σχεδόν το 65% του σωρευτικού καθαρού αποτελέσματος. Τα εγχώρια νοικοκυριά και τα επενδυτικά κεφάλαια εμφάνισαν συνδυασμένες καθαρές πωλήσεις €444,85 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί στο 94,2% των συνολικών εγχώριων καθαρών εκροών. Στο εννεάμηνο, οι αντίστοιχες εκροές έφθασαν τα €601,90 εκατ. και €438,54 εκατ.

Στη γεωγραφική κατανομή, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Ιρλανδία κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις τόσο στις αγορές όσο και στις πωλήσεις. Οι τρεις χώρες συγκέντρωσαν περίπου το 83,1% των ξένων αγορών και το 81,1% των ξένων πωλήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας λογαριασμών. Ωστόσο, η κατάταξη βάσει καθαρών ροών διαφοροποιείται: οι μεγαλύτεροι καθαροί αγοραστές ήταν η Γερμανία με €578,43 εκατ., το Ηνωμένο Βασίλειο με €253,60 εκατ. και η Ελβετία με €56,90 εκατ. Οι μεγαλύτεροι καθαροί πωλητές ήταν η Ιρλανδία με €233,78 εκατ., η Τσεχία με €108,41 εκατ. και η Γαλλία με €75,38 εκατ. Η Κύπρος εμφάνισε καθαρές πωλήσεις €43,88 εκατ., έναντι καθαρών αγορών €28,07 εκατ. από τις ΗΠΑ και €22,51 εκατ. από τη Νορβηγία.

Οι ξένοι πραγματοποίησαν αγορές €9,770 δισ. και πωλήσεις €9,298 δισ., καλύπτοντας το 81,36% της αξίας αγορών και το 77,42% της αξίας πωλήσεων. Η συνολική συμμετοχή τους στη συναλλακτική δραστηριότητα ανήλθε σε 79,4%, από 70,4% τον Αύγουστο, ενώ εκείνη των εγχώριων υποχώρησε σε 20,6% από 29,6%. Το ποσοστό συμμετοχής στις συναλλαγές είναι η υψηλότερη μέτρηση που έχει καταγραφεί στην ιστορία του ΧΑ.

Η μεγάλη κεφαλαιοποίηση απορροφά το 95% των συναλλαγών

Στον FTSE/ATHEX Large Cap πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές €11,399 δισ., δηλαδή το 94,9% του συνολικού τζίρου. Οι ξένες καθαρές εισροές στις μετοχές του δείκτη ανήλθαν σε €469,74 εκατ., απορροφώντας το 99,5% των συνολικών ξένων εισροών. Για τις υπόλοιπες μετοχές απέμειναν μόλις €2,48 εκατ. καθαρών εισροών. Η συγκέντρωση είναι εμφανής και στην κατοχή τίτλων. Οι ξένοι διακρατούσαν €104,85 δισ., ή 73,73%, της συνολικής αξίας €142,21 δισ. των μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Οι εγχώριοι κατείχαν €37,36 δισ., ή 26,27%.

Περισσότεροι νέοι λογαριασμοί, περιορισμένη ενεργοποίηση της βάσης

Τον Σεπτέμβριο δημιουργήθηκαν 3.352 νέοι λογαριασμοί, από 2.251 τον Αύγουστο, αύξηση 48,9%. Οι 3.042 ήταν εγχώριοι και οι 310 ξένοι. Οι ενεργοί λογαριασμοί, με τουλάχιστον μία αγορά ή πώληση, ανήλθαν σε 29.605, εκ των οποίων 28.456 εγχώριοι και 1.149 ξένοι. Οι λογαριασμοί με θετικό υπόλοιπο ήταν 451.829, επομένως συναλλακτική δραστηριότητα εμφάνισε περίπου το 6,6% αυτής της βάσης.

Μέχρι στιγμής ο Οκτώβριος κινείται με μέση ημερήσια αξία συναλλαγών 405 εκατ. ευρώ αυξημένη κατά 70% σε σχέση με πέρυσι. Οι εταιρικές πράξεις που ακολουθούν τους επόμενους δύο μήνες και η αύξηση των κεφαλαιοποιήσεων δείχνουν ότι η χρονιά από πλευράς συναλλαγών θα είναι η καλύτερη από το 2008. Ωστόσο η σχεδόν αποκλειστική κατεύθυνση των καθαρών εισροών προς τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση δείχνει, παράλληλα, ότι η ενίσχυση της ρευστότητας δεν διαχέεται ομοιόμορφα στο χρηματιστηριακό ταμπλό.

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