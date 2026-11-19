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Σοβαρή κυβερνοεπίθεση με πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια μεγάλου όγκου προσωπικών δεδομένων έχει δεχθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Politico, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να μην έχουν καταφέρει ακόμη να αποκαταστήσουν πλήρως τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων. Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα σε εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι για τη μισθοδοσία και τις άδειές τους, ενώ η σοβαρότητα του περιστατικού οδήγησε την ηγεσία της Κομισιόν να εξετάσει την κατάσταση κατά τη συνεδρίασή της την Τετάρτη.

Παρότι οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες εκτιμούν ότι έχουν καταφέρει να περιορίσουν το μεγαλύτερο μέρος της κυβερνοεπίθεσης, η πραγματική έκταση των επιπτώσεων δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. «Η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει θέσει υπό έλεγχο το μεγαλύτερο μέρος της επίθεσης, ωστόσο το συνολικό μέγεθος της ζημιάς παραμένει άγνωστο», ανέφερε στο Playbook αξιωματούχος της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι, ενώ τα συστήματα ενδέχεται να επανέρχονται σταδιακά σε λειτουργία, η αποσαφήνιση του τι ακριβώς συνέβη απαιτεί περισσότερο χρόνο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, CERT-EU, εντόπισε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι διεθνείς χάκερ χρησιμοποίησαν το ARTEX, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, διαθέσιμο στο κοινό, το οποίο έχει σχεδιαστεί για τον εντοπισμό ευπαθειών σε πληροφοριακά συστήματα.

Όπως σημειώνεται, για προληπτικούς λόγους, αρκετές εφαρμογές τέθηκαν προσωρινά εκτός λειτουργίας. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε τα απαραίτητα μέτρα ως απάντηση σε μια εκστρατεία κυβερνοεπιθέσεων που εντοπίστηκε. Στοχοποιήθηκαν μεμονωμένα συστήματα και, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική μας, ενημερώσαμε όσους επηρεάζονται», δήλωσε στο Playbook ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ.

Κατά το Politico, η αναστάτωση που προκλήθηκε από την κυβερνοεπίθεση μετρά ήδη περισσότερες από 10 ημέρες καθώς επηρεάστηκαν το Sysper, η πλατφόρμα ανθρώπινου δυναμικού της Επιτροπής για τα εκκαθαριστικά μισθοδοσίας, τις αιτήσεις αδειών και τα φύλλα καταγραφής ωρών εργασίας, καθώς και το MyPMO, το σύστημα αποζημίωσης ιατρικών δαπανών. Αν και τα δύο συστήματα αποκαταστάθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Sysper παρουσίασε ξανά προσωρινή διακοπή λειτουργίας χθες, Τετάρτη.

Σύμφωνα με εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα που περιήλθε στην κατοχή του Playbook, η Κομισιόν συγκάλεσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα το ανώτατο εσωτερικό όργανο διαχείρισης κρίσεων, το Συμβούλιο Εταιρικής Διαχείρισης (Corporate Management Board), για έκτακτη συνεδρίαση σχετικά με τα «συνεχιζόμενα περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων», με την υπηρεσία ψηφιακών υπηρεσιών έδωσε να δίνει εντολή για εντατικοποίηση των ελέγχων ασφαλείας.

Παράλληλα, η επίτροπος Τεχνολογίας, Χένα Βιρκούνεν, ενημέρωσε τους συναδέλφους της κατά τη συνεδρίαση του Σώματος των Επιτρόπων, την Τετάρτη, σχετικά με τα άμεσα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης.

Το κρούσμα κυβερνοεπίθεσης στην Κομισιόν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανάλογων περιστατικών διεθνώς όπως τα προβλήματα που επηρέασαν τη Microsoft, μεγάλες αμερικανικές τράπεζες και την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA), καθώς και η κυβερνοεπίθεση που έβαλε στο στόχαστρο δημοφιλείς ιστοσελίδες, όπως εκείνες της Air France, του BBC και του Zoom.