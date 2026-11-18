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Την απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώην Ρώσους στρατιώτες που συμμετείχαν σε πολεμικές επιχειρήσεις σχεδιάζει να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο ενός νέου εκτεταμένου πακέτου κυρώσεων κατά της Μόσχας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές διαβουλεύσεις, η συγκεκριμένη απαγόρευση χορήγησης θεωρήσεων εισόδου αναμένεται να αποτελέσει το κεντρικό μέτρο του 22ου πακέτου ευρωπαϊκών κυρώσεων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Παράλληλα, οι Βρυξέλλες προετοιμάζουν πρόσθετους περιορισμούς σε τράπεζες, παρόχους υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων, ενεργειακές υποδομές και επιχειρήσεις που συνδέονται με τη ρωσική αμυντική βιομηχανία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να εξασφαλίσει την έγκριση των μέτρων μέσα στον Δεκέμβριο, διατηρώντας την οικονομική πίεση στη Ρωσία, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι αμερικανικές διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Απαγόρευση εισόδου σε πρώην Ρώσους μαχητές

Στο επίκεντρο των σχεδιαζόμενων μέτρων βρίσκεται η πρόταση να απαγορευθεί η είσοδος στην ΕΕ σε πρώην μέλη των ρωσικών δυνάμεων που έχουν συμμετάσχει σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η απαγόρευση χορήγησης θεωρήσεων εισόδου θα αποτελέσει τη βασική νέα παρέμβαση των Βρυξελλών στο καθεστώς κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Η πρόταση βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της αναμένεται να οριστικοποιηθούν κατά τις διαβουλεύσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και των κρατών-μελών.

Οι κυρώσεις της ΕΕ απαιτούν ομόφωνη έγκριση από όλα τα κράτη-μέλη, γεγονός που σημαίνει ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν πριν από την τελική υιοθέτησή τους.

Στο στόχαστρο 65 πλοία του ρωσικού «σκιώδους στόλου»

Το νέο πακέτο αναμένεται να περιλαμβάνει και περαιτέρω περιορισμούς στον ενεργειακό και χρηματοπιστωτικό τομέα της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Κομισιόν, οι πρόσθετες κυρώσεις θα στοχεύουν περίπου 65 πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαίου.

Παράλληλα, εξετάζονται μέτρα κατά συγκεκριμένων τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων, καθώς και απαγορεύσεις συναλλαγών με επιλεγμένα λιμάνια και διυλιστήρια.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν επίσης νέους εξαγωγικούς περιορισμούς σε επιχειρήσεις που συνδέονται με στρατιωτικές δραστηριότητες, αλλά και σε περισσότερα προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή οπλικών συστημάτων.

Οι Βρυξέλλες επιδιώκουν με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες της Ρωσίας να αποκτά εξοπλισμό, τεχνολογία και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που μπορούν να υποστηρίξουν την πολεμική της προσπάθεια.

Γιατί η Κομισιόν αποφεύγει τα πιο αμφιλεγόμενα μέτρα

Η ανάγκη ταχείας έγκρισης του νέου πακέτου επηρεάζει και τη σύνθεση των προτεινόμενων κυρώσεων.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να αποφύγει την επαναφορά μέτρων που είχαν συναντήσει αντιδράσεις από κράτη-μέλη σε προηγούμενους γύρους διαπραγματεύσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η γενικευμένη απαγόρευση παροχής θαλάσσιων υπηρεσιών, την οποία ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είχαν απορρίψει.

Η επιλογή αυτή αποσκοπεί στην επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης, καθώς η απαίτηση ομοφωνίας συχνά οδηγεί σε παρατεταμένες διαβουλεύσεις και τροποποιήσεις των αρχικών προτάσεων.

Η ΕΕ επιδιώκει να διατηρήσει την πίεση στη Μόσχα χωρίς να δημιουργηθούν νέες εμπλοκές που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την υιοθέτηση του πακέτου πέραν του Δεκεμβρίου.

Οι συνομιλίες για την Ουκρανία και οι απαιτήσεις Πούτιν

Ο νέος γύρος κυρώσεων προετοιμάζεται παράλληλα με τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτύχουν μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις έχουν παρουσιάσει περιορισμένη πρόοδο τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν έχει δείξει ουσιαστική διάθεση να εγκαταλείψει τις βασικές απαιτήσεις του.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο έλεγχος της περιοχής του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, η απουσία δυτικών στρατευμάτων από το ουκρανικό έδαφος και η ουσιαστική υποχώρηση της παρουσίας του ΝΑΤΟ στην ανατολική Ευρώπη.

Οι συγκεκριμένες αξιώσεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά εμπόδια στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αναμένεται να συμμετάσχουν στους επόμενους γύρους συνομιλιών με τη Ρωσία, με την ατζέντα να περιλαμβάνει τόσο το μέλλον της Ουκρανίας όσο και ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, ώστε να αποτραπεί νέα ρωσική επίθεση, καθώς και στη διαμόρφωση της ευρύτερης αρχιτεκτονικής ασφαλείας της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Νέα ευρωπαϊκή υπηρεσία για την εφαρμογή των κυρώσεων

Πέρα από τις πρόσθετες απαγορεύσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει και αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και επιβλέπεται η εφαρμογή του καθεστώτος κυρώσεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται να δημιουργηθεί νέα ευρωπαϊκή υπηρεσία κυρώσεων, η οποία θα συγκεντρώσει αρμοδιότητες που σήμερα κατανέμονται σε διαφορετικές υπηρεσίες της ΕΕ.

Οι αρμοδιότητες αυτές βρίσκονται σήμερα διάσπαρτες στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, του εμπορίου και της φορολογίας.

Η νέα δομή θα έχει την ευθύνη παρακολούθησης των κυρώσεων από το στάδιο της αρχικής πρότασης έως και την εφαρμογή των μέτρων που έχουν εγκριθεί.

Στόχος των Βρυξελλών είναι η υπηρεσία να είναι έτοιμη να λειτουργήσει στις αρχές του 2027.

Νέες κυρώσεις για τεχνολογίες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Μία ακόμη αλλαγή που εξετάζεται αφορά στη δημιουργία ξεχωριστής κατηγορίας κυρώσεων με επίκεντρο τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η νέα κατηγορία αναμένεται να συμπεριληφθεί στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 22ο πακέτο.

Σύμφωνα με τα πρόσωπα που γνωρίζουν τον σχεδιασμό, η πρωτοβουλία θα διευρύνει τα διαθέσιμα εργαλεία της ΕΕ για την επιβολή περιοριστικών μέτρων στους συγκεκριμένους τομείς.

Οι τελικοί όροι των νέων κυρώσεων, όπως και το σύνολο του πακέτου, θα εξαρτηθούν από τις διαβουλεύσεις και την ομόφωνη συμφωνία των κρατών-μελών.