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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα νοικοκυριά σε όλα τα κράτη-μέλη να είναι σε θέση να καλύψουν αυτόνομα τις βασικές τους ανάγκες για τουλάχιστον 72 ώρες σε περίπτωση σοβαρής κρίσης.

Η σύσταση αυτή εντάχθηκε επίσημα στις νέες κατευθυντήριες γραμμές για την πολιτική προστασία που παρουσιάστηκαν στις 3 Νοεμβρίου 2026, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πολιτών απέναντι σε εκτάκτους κινδύνους.

Από τη Σουηδία και τη Φινλανδία έως τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ολλανδία, η κατεύθυνση είναι κοινή: κάθε σπίτι χρειάζεται ένα ελάχιστο απόθεμα προμηθειών και ένα βασικό σχέδιο δράσης.

«Η ουσία δεν είναι να ζούμε με τον φόβο του απρόοπτου, αλλά να γνωρίζουμε από πριν το σχέδιο εκκένωσης της γειτονιάς μας, το σημείο συγκέντρωσης και να έχουμε έτοιμο ένα σακίδιο με τα απαραίτητα. Στο τέλος της ημέρας, η πρόληψη είναι η πιο ουσιαστική μορφή ηρεμίας», δήλωσε η Hadja Lahbib, Ευρωπαία Επίτροπος για την Ετοιμότητα και τη Διαχείριση Κρίσεων.

Τι περιλαμβάνει η «Τσάντα Άμεσης Φυγής» (72h Go-Bag)

Ο οδηγός της Κομισιόν βασίζεται στην προετοιμασία ενός φορητού σακιδίου έκτακτης ανάγκης, σχεδιασμένου για άμεση απομάκρυνση από το σπίτι ή για αυτόνομη διαβίωση 3 ημερών.

Βασικές Προμήθειες Σπιτιού για 3 Εικοσιτετράωρα

Πέρα από το φορητό σακίδιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά τη διατήρηση ενός βασικού αποθέματος στο σπίτι:

Νερό: Τουλάχιστον 2 λίτρα ανά άτομο την ημέρα (σύνολο 6 λίτρα ανά άτομο για το 72ωρο) αποκλειστικά για πόση.

Τρόφιμα: Τρόφιμα μακράς διάρκειας που δεν απαιτούν μαγείρεμα ή ψυγείο (κονσέρβες, παξιμάδια, μέλι, ξηροί καρποί).

Γιατί επιλέχθηκε το παράθυρο των 72 ωρών

Η στρατηγική Preparedness Union της ΕΕ δεν αφορά μόνο σε σενάρια πολέμου, αλλά σε ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων απειλών, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμούς, εκτεταμένες διακοπές ρεύματος (blackouts), κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές ή βιομηχανικά ατυχήματα.

Σε μια μεγάλη κρίση, οι κρατικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχονται άμεση πίεση. Οι 72 ώρες αποτελούν το ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό παράθυρο ώστε:

Να αποκατασταθούν οι βασικές αλυσίδες ανεφοδιασμού. Να οργανωθεί η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Να διοχετευθούν οι πρώτες σωστικές δυνάμεις στο πεδίο.

Όσο περισσότερο αυτοδύναμα είναι τα νοικοκυριά τις πρώτες ώρες, τόσο ταχύτερα οι αρχές εστιάζουν στους πλέον ευάλωτους πολίτες.