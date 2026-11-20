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Στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των τελευταίων ελληνικών αιτημάτων πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 11,32 δισ. ευρώ, αναφέρεται με ανάρτησή του στο Facebook ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας «πραγματικό άθλο» την εκπλήρωση και των 376 οροσήμων και στόχων του ελληνικού σχεδίου.

Όπως επισημαίνει, με την εκταμίευση των τελευταίων δόσεων, η Ελλάδα θα έχει λάβει το σύνολο των 35,95 δισ. ευρώ που της αναλογούν, χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Πρόκειται για μια εξέλιξη με ιδιαίτερη οικονομική και αναπτυξιακή σημασία για τη χώρα, καθώς η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων συνδέεται με την ενίσχυση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, την ψηφιακή και ενεργειακή μετάβαση, αλλά και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Τα 376 ορόσημα και οι στόχοι που ολοκληρώθηκαν, σημειώνει αφορούν σε ένα ευρύ πλέγμα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, από την ψηφιοποίηση του Δημοσίου και την πράσινη μετάβαση έως την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και την ενίσχυση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Η εκπλήρωσή τους αποτελούσε βασική προϋπόθεση για την εκταμίευση των ευρωπαϊκών πόρων, οι οποίοι χρηματοδοτούν τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας.

Ο πρωθυπουργός προχωρά επίσης σε απολογισμό των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν, δίνοντας έμφαση στην ψηφιοποίηση του Δημοσίου, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, την αύξηση των επενδύσεων και τη μείωση της ανεργίας.

Αναλυτικά το κείμενο της ανάρτησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως στα τελευταία ελληνικά αιτήματα πληρωμής από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 11,32 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι εκπληρώσαμε και τα 376 ορόσημα και τους στόχους του σχεδίου μας. Με την εκταμίευση των τελευταίων δόσεων, η χώρα θα έχει λάβει το 100% των πόρων που της αναλογούν, 35,95 δισ. ευρώ, χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Πρόκειται για πραγματικό άθλο καθώς η Ελλάδα είχε να διαχειριστεί το μεγαλύτερο σε μέγεθος πρόγραμμα στην ΕΕ, αναλογικά με τον πληθυσμό και το ΑΕΠ μας. Θυμάμαι ότι όταν ξεκινούσαμε, το μεγάλο ερώτημα ήταν αν θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε όλες τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει αλλά και τι θα μπορούσαμε να αλλάξουμε μέσα σε τόσο λίγο χρόνο.

Ας δούμε πού είμαστε σήμερα. Στις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει το κράτος στους πολίτες εντός της χώρας ξεπεράσαμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Από καθαρός εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, η Ελλάδα έγινε καθαρός εξαγωγέας, με σημαντική συμβολή των επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές. Περιορίσαμε τη φοροδιαφυγή και μειώσαμε δραστικά το κενό ΦΠΑ. Φέραμε στην τελική ευθεία την κτηματογράφηση, μια εκκρεμότητα δεκαετιών.

Η ανεργία έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, από περίπου 11% του ΑΕΠ το 2019, εκτιμάται ότι φέτος θα πλησιάσουν το 19%, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της απόστασης από την Ευρώπη. Και πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν αλλαγές που έχουν πολύ συγκεκριμένο νόημα για τους ανθρώπους.

Ο Προσωπικός Βοηθός δίνει σε συμπολίτες μας με αναπηρία περισσότερη αυτονομία. Μια δωρεάν προληπτική εξέταση μπορεί να οδηγήσει σε μια έγκαιρη διάγνωση και να σώσει μια ζωή.

Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους τους υπουργούς, τις ομάδες τους και τους υπηρεσιακούς παράγοντες που δούλεψαν σκληρά όλα αυτά τα χρόνια για να φτάσουμε εδώ. Την αρχική ομάδα της πρώτης θητείας που εργάστηκε για τη σύνταξη του εθνικού μας σχεδίου: τον Θοδωρή Σκυλακάκη, τον Άκη Σκέρτσο, τον Αλέξη Πατέλη, τον Θανάση Κοντογεώργη, τον Μιχάλη Αργυρού, τον Δημήτρη Σκάλκο και τον Νίκο Μαντζούφα και βεβαίως την ομάδα της δεύτερης θητείας τον Νίκο Παπαθανάση, τον Ορέστη Καβαλάκη, την Εύη Δραμαλιώτη και τις ομάδες τους που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του τόσο απαιτητικού σχεδίου.

Η δουλειά τους μάς έδειξε πόσα μπορούμε να πετύχουμε όταν βάζουμε συγκεκριμένους στόχους, συνεργαζόμαστε και κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Αυτή την εμπειρία έχουμε χρέος να την αξιοποιήσουμε και στα επόμενα μεγάλα έργα της χώρας.