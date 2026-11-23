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Επίσημη έρευνα για πιθανή παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε βάρος της Coca-Cola Europacific Partners (CCEP), ενός από τους μεγαλύτερους εμφιαλωτές αναψυκτικών παγκοσμίως, εξετάζοντας κατά πόσον η εταιρεία περιόρισε παράνομα το διασυνοριακό εμπόριο και καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού υποψιάζονται ότι η εταιρεία, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, ενδέχεται να παρεμπόδισε την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων της μεταξύ κρατών-μελών, περιορίζοντας τη δυνατότητα των εμπόρων να πραγματοποιούν αγορές από διαφορετικές ευρωπαϊκές αγορές και να διαπραγματεύονται ευνοϊκότερους εμπορικούς όρους.

Η έρευνα επικεντρώνεται στη χονδρική προμήθεια ανθρακούχων αναψυκτικών και αθλητικών ποτών προς πελάτες λιανικής εκτός του κλάδου εστίασης, όπου η Κομισιόν εξετάζει κατά πόσον η CCEP χρησιμοποίησε τη θέση της για να δημιουργήσει εμπόδια στις διασυνοριακές συναλλαγές.

Η αρμόδια επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ, Τερέσα Ριμπέρα, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Επιτροπή διερευνά εάν η εταιρεία έχει δημιουργήσει φραγμούς μεταξύ εθνικών αγορών, δυσκολεύοντας τους εμπόρους λιανικής να προμηθεύονται προϊόντα από άλλες χώρες και να εξασφαλίζουν καλύτερες εμπορικές συμφωνίες.

Η υπόθεση συνδέεται με τις έρευνες που είχαν πραγματοποιήσει οι ευρωπαϊκές αρχές τον Μάρτιο του 2025 σε εγκαταστάσεις εταιρειών του κλάδου μη αλκοολούχων ποτών σε διάφορα κράτη-μέλη.

Τότε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ανακοινώσει αιφνιδιαστικούς ελέγχους χωρίς να κατονομάσει τις επιχειρήσεις που βρίσκονταν στο επίκεντρο. Ωστόσο, το Bloomberg είχε αποκαλύψει στη συνέχεια ότι μεταξύ των εγκαταστάσεων που ελέγχθηκαν περιλαμβάνονταν και μονάδες εμφιάλωσης της Coca-Cola.

Η Coca-Cola Europacific Partners ελέγχεται από την ισπανική οικογένεια Νταουρέγια, ενώ η The Coca-Cola Company συμμετέχει στο μετοχικό της κεφάλαιο ως μειοψηφικός μέτοχος.

Η έναρξη της επίσημης διαδικασίας δεν προδικάζει ότι έχει διαπραχθεί παράβαση. Οι ευρωπαϊκές αρχές θα πρέπει να εξετάσουν τα διαθέσιμα στοιχεία και να διαπιστώσουν εάν οι εμπορικές πρακτικές της εταιρείας παραβιάζουν πράγματι τους κανόνες ανταγωνισμού.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση, τα πρόστιμα που μπορεί να επιβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φθάνουν έως το 10% του συνολικού ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομική προθεσμία για την ολοκλήρωση της έρευνας, ενώ η Κομισιόν διατηρεί τη δυνατότητα να θέσει την υπόθεση στο αρχείο, εφόσον οι αρχικές υποψίες δεν επιβεβαιωθούν.

Η Coca-Cola έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο επίκεντρο ελέγχων των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού.

Το 2023 η Κομισιόν αποφάσισε να κλείσει προκαταρκτική έρευνα που αφορούσε στην εταιρεία και στις μονάδες εμφιάλωσής της, σχετικά με ενδεχόμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης μέσω της χορήγησης εκπτώσεων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις στους εμπόρους λιανικής, με πιθανό στόχο τον περιορισμό του ανταγωνισμού.

Ακόμη παλαιότερα, οι ευρωπαϊκές αρχές είχαν εξετάσει εμπορικές πρακτικές που συνδέονταν με συμφωνίες αποκλειστικότητας και εκπτώσεων προς πελάτες. Η συγκεκριμένη υπόθεση είχε ολοκληρωθεί αφού η Coca-Cola ανέλαβε δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των προβληματισμών της Επιτροπής.

Η νέα έρευνα εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια των Βρυξελλών να αποτρέψουν τον τεχνητό κατακερματισμό της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, μέσω πρακτικών που περιορίζουν τις πωλήσεις μεταξύ κρατών-μελών και επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να διατηρούν διαφορετικές τιμές ανά χώρα.

Η Κομισιόν έχει επιδείξει ιδιαίτερη αυστηρότητα απέναντι σε τέτοιου είδους περιορισμούς, θεωρώντας ότι υπονομεύουν τον ανταγωνισμό και στερούν από τους καταναλωτές τα οφέλη της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Mondelez International, στην οποία επιβλήθηκε τον Μάιο του 2024 πρόστιμο 337,5 εκατ. ευρώ, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε περιορίσει παράνομα τις διασυνοριακές πωλήσεις σοκολάτας, μπισκότων και καφέ στην ευρωπαϊκή αγορά.