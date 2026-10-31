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Σκηνές έντασης και βίαιες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών εκτυλίχθηκαν το Σάββατο σε Παρίσι και Τίρανα, με τις δυνάμεις ασφαλείας να χρησιμοποιούν δακρυγόνα και άλλα μέσα καταστολής για να περιορίσουν τα επεισόδια.

Στη γαλλική πρωτεύουσα, ομάδες διαδηλωτών επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις με πέτρες, κομμάτια από πεζοδρόμια και εμπρηστικούς μηχανισμούς, ενώ στην Αλβανία οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις των φοιτητών, που συνεχίζονται για 19η ημέρα, πήραν βίαιη τροπή.

Παρά τις διαφορετικές αφορμές και συνθήκες, οι εικόνες από τις δύο πρωτεύουσες αποτυπώνουν την ένταση που επικράτησε στους δρόμους, με τις αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται αντιμέτωπες με ομάδες διαδηλωτών.

🇫🇷 Manifestantes franceses lançam coquetéis molotov e fogos de artifício contra a polícia, incendiando agentes de segurança durante as grandes manifestações em andamento em Paris e outras cidades francesas. https://t.co/SEtAsI6OnQ — Análise Geopolítica (@AnaliseGeopol) October 31, 2026

Παρίσι: Ξήλωσαν πλακάκια από πεζοδρόμια και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς

Στο Παρίσι, τα επεισόδια ξέσπασαν όταν η πορεία των διαδηλωτών έφτασε στην Πόρτα του Σαραντόν, σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

Δεκάδες άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά, ντυμένα στα μαύρα, άρχισαν να αποσπούν με σφυριά πλακάκια από τα πεζοδρόμια και να εκτοξεύουν τα κομμάτια προς τους αστυνομικούς.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν εκτοξεύθηκε εμπρηστικός μηχανισμός εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, οι οποίες απάντησαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων και γκλοπ.

BREAKING: Far-left rioters are throwing fire bombs and shooting fireworks at police officers in Paris. The police officer below had to flee the police line after his parts of his armor was engulfed in flames https://t.co/WlCtCGcQaL — Visegrád 24 (@visegrad24) October 31, 2026

Σύμφωνα με τη Νομαρχία Αστυνομίας του Παρισιού, προς το τέλος της διαδήλωσης ομάδα αρκετών εκατοντάδων ατόμων επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις, εκτοξεύοντας διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και μία βόμβα μολότοφ.

Οι αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν ότι επενέβησαν προκειμένου να αποκαταστήσουν τη δημόσια τάξη, ενώ υποστήριξαν ότι η διαδικασία διάλυσης της συγκέντρωσης συνεχιζόταν χωρίς περαιτέρω δυσκολίες.

Βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο αποτυπώνουν τις συγκρούσεις, με διαδηλωτές να πετούν αντικείμενα προς τις αστυνομικές γραμμές και τις δυνάμεις ασφαλείας να επιχειρούν να τους απωθήσουν.

Τίρανα: Για 19η ημέρα στους δρόμους οι φοιτητές κατά του Ράμα

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα τεταμένη παρέμενε η κατάσταση στα Τίρανα, όπου οι φοιτητές συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους για 19η ημέρα, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και απορρίπτοντας την πρότασή του για διάλογο.

Η συγκέντρωση του Σαββάτου ξεκίνησε στις 14:00 τοπική ώρα έξω από το υπουργείο Παιδείας, με την ένταση να εκδηλώνεται σχεδόν αμέσως.

Ομάδες διαδηλωτών με καλυμμένα πρόσωπα έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και άναψαν καπνογόνα, ενώ στη συνέχεια εκτόξευσαν πέτρες και αντικείμενα με σφεντόνες εναντίον των αστυνομικών.

Protests once again broke out in Albania, with demonstrators throwing Molotov cocktails and paving stones at police, who responded with water cannon. The clashes are the latest in weeks of violent anti-government protests called by students demanding the resignation of Prime Minister Edi Rama. — Channel 4 News (@Channel4News) October 31, 2026

Οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν προηγουμένως καλέσει τους συγκεντρωμένους, μέσω μεγαφώνων, να αποστασιοποιηθούν από τις βίαιες ενέργειες.

Όταν οι επιθέσεις συνεχίστηκαν, η αστυνομία χρησιμοποίησε αντλίες νερού προκειμένου να απομακρύνει τους διαδηλωτές.

Παράλληλα, αρκετοί από τους συμμετέχοντες στη συγκέντρωση απηύθυναν εκκλήσεις να συνεχιστεί η διαμαρτυρία με ειρηνικό τρόπο.

Ωστόσο, τα επεισόδια κλιμακώθηκαν, με διαδηλωτές να εκτοξεύουν βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικών οχημάτων και τις δυνάμεις ασφαλείας να απαντούν με δακρυγόνα.

Η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε στην αλβανική πρωτεύουσα είχε ως αποτέλεσμα να διακοπούν προσωρινά οι συγκρούσεις.

Νέα επεισόδια έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού

Η ένταση αναζωπυρώθηκε περίπου στις 17:00 τοπική ώρα, όταν ομάδες διαδηλωτών κινήθηκαν προς το γραφείο του πρωθυπουργού.

Στο σημείο ξέσπασαν νέες συγκρούσεις, με τους διαδηλωτές να εκτοξεύουν μολότοφ και τους αστυνομικούς να απαντούν με δακρυγόνα και αντλίες νερού.

🚨 Tensions flare again at protests in Albania, where citizens’ primary demand is the removal of both PM Rama and opposition leader Berisha. https://t.co/zGg6ezczwF — Tirana Report (@Tirana_Report) October 31, 2026

Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας αναπτύχθηκαν γύρω από το πρωθυπουργικό γραφείο, καθώς και έξω από το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, περισσότεροι από 2.000 αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί σε διάφορα σημεία των Τιράνων, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκονται μονάδες ταχείας επέμβασης και οχήματα εκτόξευσης νερού.

Οι φοιτητές απορρίπτουν και τη συμπόρευση με την αντιπολίτευση

Στις κινητοποιήσεις επιχείρησε να δώσει το δικό του πολιτικό στίγμα και το Δημοκρατικό Κόμμα του Σαλί Μπερίσα, το οποίο είχε καλέσει σε παναλβανική διαμαρτυρία έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο, εκφράζοντας τη στήριξή του προς τους φοιτητές.

Η πορεία της αντιπολίτευσης ξεκίνησε από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, με βουλευτές να βρίσκονται στην κεφαλή της, και κατευθύνθηκε μέσω της Λεωφόρου των Εθνομαρτύρων προς το πρωθυπουργικό γραφείο και στη συνέχεια στο υπουργείο Παιδείας.

Εκεί, ωστόσο, καταγράφηκαν εντάσεις μεταξύ εκπροσώπων του Δημοκρατικού Κόμματος και φοιτητών.

Οι τελευταίοι απέρριψαν την πρόταση να ενώσουν τις δυνάμεις τους με την αντιπολίτευση, υπογραμμίζοντας ότι η κινητοποίησή τους ανήκει στους πολίτες και δεν αποτελεί κομματική διαμαρτυρία.

Η στάση αυτή αναδεικνύει την προσπάθεια των φοιτητών να διατηρήσουν ανεξάρτητο χαρακτήρα στις κινητοποιήσεις τους, παρά το γεγονός ότι το βασικό τους αίτημα, η αποχώρηση του Έντι Ράμα από την πρωθυπουργία, συμπίπτει με την επιδίωξη της αντιπολίτευσης.