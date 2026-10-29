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Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει το Starlink του Έλον Μασκ σε τουλάχιστον πέντε μέτωπα —από τον περιορισμό της πρόσβασης, μέχρι την ενίσχυση των ανταγωνιστών και τη σύνταξη νέων κανόνων που στοχεύουν άμεσα στην υπονόμευση της αυξανόμενης κυριαρχίας του μεγιστάνα της τεχνολογίας στον τομέα της διαστημικής βιομηχανίας.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο επεκτείνει την επιρροή του στον διαστημικό τομέα και επιδιώκει να μετατρέψει το Starlink, το κορυφαίο δορυφορικό σύστημα ευρυζωνικής πρόσβασης, σε «μεγάλο πάροχο κινητής τηλεφωνίας». Η πρόσφατη είδηση ότι η υπηρεσία στρατιωτικού επιπέδου του συστήματος στην Ουκρανία επιβραδύνθηκε, παρεμποδίζοντας την άμυνα του Κιέβου ενάντια στις ρωσικές επιθέσεις, αποκάλυψε —για άλλη μια φορά— τους κινδύνους της εξάρτησης από την επιχείρηση ενός μόνο ανθρώπου σε καιρό πολέμου.

Το POLITICO αναλύει πέντε τρόπους με τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να περιορίσει την κυριαρχία των δορυφόρων του Μασκ.

Ανταγωνισμός

Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει στηρίξει μια συμφωνία μεταξύ των Airbus, Leonardo και Thales για τη συγχώνευση των δορυφορικών και διαστημικών δραστηριοτήτων τους σε έναν ενιαίο κολοσσό, με την κωδική ονομασία «Bromo», ο οποίος θα αποτελέσει πιθανό ανταγωνιστή της SpaceX, της μητρικής εταιρείας του Starlink.

Αποκλεισμός

Νωρίτερα φέτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην κράτηση κρίσιμων τμημάτων των δορυφορικών συχνοτήτων — γνωστών ως ραδιοφάσμα — για ευρωπαϊκούς φορείς, προκειμένου να διασφαλίσει την ασφάλεια και να διατηρήσει τον έλεγχο αυτού του πολύτιμου περιουσιακού στοιχείου. Τα τμήματα που η Ευρώπη επιθυμεί να διατηρήσει για τον εαυτό της είναι ιδανικά για την παροχή κινητής συνδεσιμότητας απευθείας σε ένα τηλέφωνο χωρίς κανέναν πύργο κινητής τηλεφωνίας ή επιπλέον δορυφορική κεραία.

Δορυφορικό δίκτυο

Η ΕΕ εργάζεται για την ανάπτυξη του δικού της δορυφορικού σχηματισμού — με την ονομασία IRIS² — ο οποίος τελικά θα παρέχει στις κυβερνήσεις ασφαλείς επικοινωνίες και στους πολίτες αξιόπιστη ευρυζωνική πρόσβαση.

Ωστόσο, το φιλόδοξο σχέδιο έχει ήδη καθυστερήσει εδώ και χρόνια. Οι υπηρεσίες έπρεπε να ξεκινήσουν το 2024, με πλήρη λειτουργική ικανότητα έως το 2027. Τα κόστη έχουν επίσης αυξηθεί, με μέρος του κόστους να επιβαρύνει τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος αποτελεί αντικείμενο έντονων διαπραγματεύσεων.

Εναλλακτική λύση

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ουκρανικές δυνάμεις αντιμετώπισαν περιορισμούς ταχύτητας από το Starlink, οι οποίοι παρεμπόδισαν τις προσπάθειές τους να αναχαιτίσουν ρωσικά επιθετικά drones και να πραγματοποιήσουν επιθέσεις μεσαίου βεληνεκούς.

Η υπόθεση αυτή έχει αυξήσει την πίεση προς την εκτελεστική εξουσία της ΕΕ να επιτρέψει στο Κίεβο να αξιοποιήσει ένα υπάρχον ασφαλές δορυφορικό πρόγραμμα που διαχειρίζονται αρκετές χώρες της ΕΕ, το λεγόμενο Govsatcom.

Νομική μάχη

Οι νομοθέτες στις Βρυξέλλες επεξεργάζονται επί του παρόντος τουλάχιστον τρία νομοσχέδια και ρυθμιστικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν, να επιβραδύνουν ή να περιπλέξουν την επέκταση του Starlink στην Ευρώπη.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση των κανόνων τηλεπικοινωνιών της Ένωσης, ο Πολωνός κεντρώος Μιχάλ Κομπόσκο, επιθυμεί ο Μασκ να συμμορφωθεί με τους νέους κανόνες ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας κατά την αίτηση έγκρισης από την ΕΕ για τις υπηρεσίες της Starlink, σύμφωνα με το POLITICO, καθώς και με αυστηρότερες υποχρεώσεις όσον αφορά τη διατήρηση δεδομένων, τον τρόπο χειρισμού της νόμιμης παρακολούθησης και τον ορισμό νομικών εκπροσώπων.