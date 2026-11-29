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Σε στρατηγική εταιρική σχέση, αμοιβαία επωφελή, με ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα, διευρυνόμενο επενδυτικό πεδίο και κοινό στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, εξελίσσονται οι σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας, όπως αναφέρει ο πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, Νικόλας Κασσιανίδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, με αφορμή την πρόσφατη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη για τα 120 χρόνια του Γαλλικού Σχολείου.

Με το διμερές εμπόριο να καταγράφει το 2025 ιστορικό ρεκόρ 8,7 δισ. ευρώ και τις γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα να προσεγγίζουν τα 2,6 δισ. ευρώ, η Γαλλία βλέπει στην ελληνική οικονομία έναν ολοένα σημαντικότερο εταίρο, με δυνατότητες συνεργασίας που εκτείνονται από την ενέργεια και τις κρίσιμες υποδομές έως την τεχνητή νοημοσύνη, τα data centers και τις τεχνολογίες αιχμής.

«Η Ελλάδα ενισχύεται οικονομικά. Βρίσκεται πράγματι σε μια πολύ ενδιαφέρουσα οικονομική δυναμική, γεγονός που εξηγεί γιατί οι γαλλικές εταιρείες και οι γαλλικές επενδύσεις ενισχύουν όλο και περισσότερο την παρουσία τους», τονίζει ο πρέσβης της Γαλλίας. Ενδεικτικό της έκτασης αυτής της συνεργασίας είναι ότι οι γαλλικές επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ, ενώ η συνεισφορά γαλλικών εταιρειών αντιστοιχεί περίπου στο 10% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στην Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, ο κ. Κασσιανίδης επαναβεβαιώνει την πλήρη στήριξη της Γαλλίας στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ (GSI), χαρακτηρίζοντάς την έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, στο οποίο συμμετέχουν γαλλικές εταιρείες και το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο πρέσβης της Γαλλίας αναφέρεται, επίσης, στο πεδίο της νέας τεχνολογίας, όπου ξεχωρίζουν η συνεργασία της Ελλάδας με τη γαλλική Mistral AI και η επένδυση της Data4, άνω των 300 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, με το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών να συμμετέχει με ποσοστό 23% στην ελληνική θυγατρική της εταιρείας.

Νέο πεδίο δυνητικής συνεργασίας οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες

Παράλληλα, η πυρηνική ενέργεια και οι μικροί αρθρωτοί αντιδραστήρες (SMR) αναδεικνύονται σε νέο πεδίο δυνητικής συνεργασίας, με τη Γαλλία να δηλώνει έτοιμη να συνεισφέρει την τεχνογνωσία και την τεχνολογική της εμπειρία, εφόσον η Ελλάδα αποφασίσει να προχωρήσει.

Ιδιαίτερη θέση σε αυτή τη στρατηγική προοπτική κατέχει η Βόρεια Ελλάδα, την οποία ο πρέσβης της Γαλλίας περιγράφει ως κόμβο με αυξανόμενη σημασία για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, με επενδυτικές δυνατότητες στις υποδομές, την καινοτομία, την ενέργεια και την αποθήκευσή της. Από τη Θεσσαλονίκη και τα μεγάλα έργα υποδομών έως τη Δυτική Μακεδονία, την Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα, η γαλλική πλευρά παρακολουθεί τις εξελίξεις και εξετάζει τις δυνατότητες περαιτέρω παρουσίας της.

«Δεν βρισκόμαστε σε μια σχέση όπου ο ένας πουλάει και ο άλλος αγοράζει», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Κασσιανίδης, περιγράφοντας μια εταιρική σχέση αμοιβαίου οφέλους (win win), με στρατηγικό ορίζοντα την οικονομική ανάπτυξη και την ευρωπαϊκή αυτονομία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα Ν. Κασσιανίδη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τη δημοσιογράφο Σοφία Παπαδοπούλου:

Ερώτηση: Η Γαλλία έχει χαρακτηρίσει στρατηγική τη σχέση της με την Ελλάδα. Πέρα από τις αμυντικές συμφωνίες και τις αγορές οπλικών συστημάτων, τι πραγματικά κερδίζει η ελληνική οικονομία από αυτή τη σχέση; Μπορούμε να μιλήσουμε για μια νέα γενιά γαλλικών επενδύσεων στην Ελλάδα;

Απάντηση: Νομίζω ότι αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή για τη σχέση μας γενικότερα, αλλά και για την οικονομική της διάσταση, στην οποία αναφέρεστε, είναι ότι βρισκόμαστε σε μια φάση κατά την οποία αυτή εξελίσσεται σε στρατηγική εταιρική σχέση. Αυτό σημαίνει ότι κερδίζουμε και οι δύο πλευρές, καθώς τα οφέλη είναι αμοιβαία, τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη Γαλλία. Κι αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό.

Δεν βρισκόμαστε σε μια σχέση όπου ο ένας πουλάει και ο άλλος αγοράζει. Έχει πλέον διαμορφωθεί μια σχέση αμοιβαίου οφέλους (win-win), ιδίως στον οικονομικό τομέα. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο, που εξηγεί και τον στρατηγικό χαρακτήρα αυτής της σχέσης, είναι ότι και οι δύο ηγεσίες μας –τόσο ο Πρόεδρος της Γαλλίας όσο και ο Έλληνας Πρωθυπουργός– αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή αυτονομία. Η σχέση μας εξελίσσεται δυναμικά σε όλους τους στρατηγικούς τομείς.

Αναφερθήκατε στην άμυνα και στις αγορές οπλικών συστημάτων. Ωστόσο, και σε αυτόν τον τομέα δεν μιλάμε απλώς για αγορές, αλλά για μια στρατηγική σχέση. Ας πάρουμε, για παράδειγμα, τις φρεγάτες. Γύρω από αυτές τις συμφωνίες αναπτύσσεται στην Ελλάδα ένα ολόκληρο οικοσύστημα συνεργασίας, στο οποίο θα συμμετέχουν ελληνικές εταιρείες, τροφοδοτώντας την παγκόσμια αλυσίδα αξίας των γαλλικών εταιρειών. Αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για Έλληνες, εδώ στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί περαιτέρω και η ελληνική τεχνολογία. Όλα αυτά αναπτύσσονται στο πλαίσιο μιας εταιρικής σχέσης με τη Γαλλία. Προχωράμε μαζί στο πρόγραμμα των φρεγατών FDI, γαλλικών, ελληνικών και προσεχώς σουηδικών. Πρόκειται, επομένως, για μια στρατηγική σχέση αμοιβαίου οφέλους.

Φυσικά, η συνεργασία μας εξελίσσεται και στον τομέα της ενέργειας. Σε όλους αυτούς τους τομείς, κοινό μας πλαίσιο αναφοράς είναι η ευρωπαϊκή αυτονομία, η οποία έχει πολύ μεγάλη σημασία και για τις δύο ηγεσίες. Οι διασυνδέσεις αυτές συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο οικονομιών μας. Το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα: 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ για τα αγαθά και 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ για τις υπηρεσίες το 2025. Η αύξηση αυτή είναι σταθερή εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια. Παράλληλα, οι γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο την τελευταία δεκαετία, φτάνοντας συνολικά σχεδόν τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025.

Ερ.: Οι προκάτοχοί σας έχουν χαρακτηρίσει τη Θεσσαλονίκη στρατηγικό κόμβο για τη Γαλλία και πύλη προς τα Βαλκάνια. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη; Και κυρίως, τι συγκεκριμένο σχεδιάζει να κάνει η Γαλλία για να αποκτήσει ισχυρότερη οικονομική και επιχειρηματική παρουσία στη Βόρεια Ελλάδα;

Απ.: Σίγουρα θεωρώ ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει στρατηγική σημασία, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, κατά την οποία η Ελλάδα ενισχύεται οικονομικά. Βρίσκεται πράγματι σε μια πολύ ενδιαφέρουσα οικονομική δυναμική, γεγονός που εξηγεί γιατί οι γαλλικές εταιρείες και οι γαλλικές επενδύσεις ενισχύουν όλο και περισσότερο την παρουσία τους. Σε αυτή την εξέλιξη, η Βόρεια Ελλάδα παίζει στρατηγικό ρόλο. Το βλέπουμε όλοι. Υπάρχουν, επομένως, πολλοί λόγοι για τους οποίους αποτελεί για εμάς μια περιοχή στρατηγικής σημασίας.

Φυσικά, οι γαλλικές εταιρείες είχαν ιστορικά, και εξακολουθούν να έχουν, έναν πολύ δυναμικό ρόλο στην ανάπτυξη των υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα. Και αυτό θα συνεχιστεί. Έχουμε πολλά παραδείγματα, όπως η κατασκευή του σιδηροδρομικού σταθμού της Αλεξανδρούπολης και της σιδηροδρομικής γραμμής προς το Ορμένιο. Επισκέφθηκα επίσης τα έργα για το Flyover, όπου μια γαλλική εταιρεία, η SETEC, διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Πρέπει να πω ότι το έργο είναι πραγματικά εντυπωσιακό, όπως και ο τρόπος με τον οποίο προχωρά. Γαλλική εταιρεία συμμετέχει επίσης στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Επισκέφθηκα και εκεί το κέντρο ελέγχου, το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό και πολύ σύγχρονο.

Εξίσου σημαντικός είναι ο ρόλος της Βόρειας Ελλάδας στον τομέα της καινοτομίας. Η καινοτομία αποτελεί προτεραιότητα για τον Πρόεδρό μου (Μακρόν), όπως και για τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Οι δύο ηγέτες την έθεσαν από κοινού ως έναν τομέα στον οποίο πρέπει να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη συνεργασία μας. Η συνεργασία αυτή είναι ήδη ισχυρή, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχουν και σε αυτόν τον τομέα τα ζητήματα της ευρωπαϊκής αυτονομίας. Γνωρίζουμε ότι η Βόρεια Ελλάδα διαδραματίζει ήδη πολύ δυναμικό ρόλο στον συγκεκριμένο τομέα. Αποτελεί, επίσης, έναν ιδανικό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Για όλους αυτούς τους λόγους, θέλουμε να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τα κέντρα καινοτομίας που βρίσκονται εδώ.

Στο πλαίσιο αυτό, επισκέφθηκα το ΕΚΕΤΑ και το Πανεπιστήμιο, καθώς για εμάς αυτός ο κόμβος πανεπιστημίων, κέντρων ανάπτυξης και ιδιωτικών εταιρειών είναι πολύ σημαντικός. Εκεί θα συνεχίσουμε να προωθούμε τις σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας. Παράλληλα, οι μεγάλες γαλλικές εταιρείες που επιθυμούν να διαδραματίσουν ακόμη μεγαλύτερο ρόλο στην Ελλάδα έχουν πολλά να συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Εμείς, στην Πρεσβεία, μπορούμε να συμβάλουμε σε αυτή την προσπάθεια, καθώς έχουμε ήδη αναπτύξει συνεργασία στον πανεπιστημιακό τομέα. Διαθέτουμε, επίσης, την εμπειρία για το πώς αυτή η γνώση και οι δυνατότητες μπορούν να μεταφερθούν στα κέντρα ανάπτυξης και, στη συνέχεια, να αξιοποιηθούν και στον πανεπιστημιακό χώρο.

Ερ.: Η Δυτική Μακεδονία αναζητά ένα νέο παραγωγικό μοντέλο μετά την απολιγνιτοποίηση. Η Γαλλία διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία στην ενέργεια, την τεχνολογία και τη βιομηχανία. Υπάρχει ενδιαφέρον για επενδύσεις στην περιοχή και, αν ναι, μπορείτε να μου δώσετε συγκεκριμένα στοιχεία;

Απ.: Υπάρχει. Φυσικά, το πρώτο παράδειγμα που μου έρχεται αμέσως στο μυαλό είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Οι επενδύσεις γαλλικών εταιρειών σε αυτόν τον τομέα στην Ελλάδα υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ. Πιστεύουμε ότι περίπου το 10% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές στη χώρα προέρχεται από τη συνεισφορά γαλλικών εταιρειών. Η συμβολή της Γαλλίας σε αυτόν τον τομέα είναι πολύ σημαντική. Και πάλι, πρόκειται για μια σχέση αμοιβαίου οφέλους (win-win), από την οποία κερδίζουν και οι δύο πλευρές. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται τόσο μεγάλες όσο και μικρότερες γαλλικές εταιρείες στους συγκεκριμένους τομείς, όπως η αιολική ενέργεια και τα φωτοβολταϊκά.

Μιας και μιλάμε για ενέργεια, πολύ σημαντικό είναι και το ζήτημα της αποθήκευσής της. Σε αυτόν τον τομέα, γαλλικές εταιρείες διαδραματίζουν ήδη σημαντικό ρόλο, αλλά νομίζω ότι μπορούν να διαδραματίσουν ακόμη σημαντικότερο. Για παράδειγμα, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου οι ορεινές περιοχές καλύπτουν το 80% της έκτασης, πιστεύουμε ότι η υδροηλεκτρική ενέργεια αποτελεί μια πολύ καλή λύση για την αποθήκευση ενέργειας, ιδίως με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η αποθήκευση ενέργειας μέσω αντλητικών ή υδροηλεκτρικών έργων είναι ένας τομέας με πολλές δυνατότητες, ιδιαίτερα κατά μήκος της ελληνικής ακτογραμμής. Και σε αυτόν τον τομέα, οι δυνατότητες συνεργασίας είναι πολύ σημαντικές. Πιστεύουμε ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε από κοινού. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη επενδυτικά σχέδια, έτοιμα προς υλοποίηση.

Ερ.: Η Αλεξανδρούπολη και η Καβάλα αποκτούν όλο και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία, τόσο στον ενεργειακό όσο και στον γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής. Εξετάζει η Γαλλία το ενδεχόμενο επενδύσεων ή ενίσχυσης της παρουσίας της στις δύο αυτές πόλεις;

Απ.: Πρώτα απ’ όλα, αναγνωρίζουμε τη στρατηγική σημασία και των δύο αυτών πόλεων. Εξετάζουμε το ζήτημα και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Φυσικά, υπάρχει γενικό ενδιαφέρον. Δεν έχουμε, ωστόσο, συγκεκριμένες επενδύσεις που να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και να είναι έτοιμες προς υλοποίηση. Εξετάζουμε, όμως, από πολύ κοντά τις δυνατότητες που υπάρχουν.

Η Αλεξανδρούπολη αποτελεί ένα πολύ σημαντικό λιμάνι για τη μεταφορά και την υποστήριξη των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αυτό διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Χρησιμοποιούμε, επίσης, το λιμάνι κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων που πραγματοποιούμε από κοινού με τους Έλληνες εταίρους μας στη Βόρεια Ελλάδα. Μία από αυτές είναι η άσκηση Olympic Cooperation, στο πλαίσιο της διδυμοποίησης της 7ης Γαλλικής Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας με την 25η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, που εδρεύει στην Ξάνθη.

Πραγματοποιούνται, επίσης, και άλλες ασκήσεις με τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ στην περιοχή.

Γνωρίζουμε, λοιπόν, τη στρατηγική σημασία της περιοχής και εξετάζουμε τις δυνατότητες για μελλοντικές επενδύσεις.

Ερ.: Την εξετάζετε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με το παρελθόν; Υπάρχει αναθέρμανση του ενδιαφέροντος ή αυτό υπήρχε πάντα;

Απ.: Όχι, το ενδιαφέρον υπήρχε πάντα. Απλώς, κάθε χώρα μπορεί να προτείνει συνεργασίες σε συγκεκριμένους τομείς της ενέργειας, όπως αυτούς που αναφέραμε. Μιλήσαμε για τη Γαλλία και, φυσικά, για την ηλεκτρική ενέργεια και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στην Αλεξανδρούπολη, όμως, πρόκειται για κάτι διαφορετικό. Οι σημαντικότερες ενεργειακές δραστηριότητες εκεί αφορούν μάλλον άλλες μορφές ενέργειας, στις οποίες η Γαλλία ενδεχομένως να μην έχει τόσο σημαντικό ρόλο. Ωστόσο, η αυξανόμενη στρατηγική σημασία τόσο της Αλεξανδρούπολης όσο και της Καβάλας σημαίνει ότι πρέπει να δείξουμε ενδιαφέρον. Και ενδιαφερόμαστε, παρακολουθώντας τις εξελίξεις από πολύ κοντά.

Ερ.: Με δεδομένη τη συμφωνία της Ελλάδας με τη Mistral AI και τις σημαντικές γαλλικές επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων, όπως η επένδυση της Data4, πώς θα μπορούσαμε να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο ελληνογαλλικό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης;

Απ.: Θα έλεγα, πρώτα απ’ όλα, ότι το πλαίσιο υπάρχει. Έχουμε, δηλαδή, μια στρατηγική συμφωνία μεταξύ των δύο ηγεσιών, του Προέδρου Μακρόν και του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, προκειμένου να προχωρήσουμε και να αναδείξουμε αυτόν τον τομέα σε προτεραιότητα της στρατηγικής μας σχέσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για εμάς, για τον Πρόεδρο Μακρόν, η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πράγματι προτεραιότητα, κάτι που αναδεικνύουμε σε όλα τα διεθνή φόρα.

Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, ο Πρόεδρος Μακρόν συμμετείχε σε μια άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Δουβλίνο, στις 13 Νοεμβρίου, η οποία ήταν αφιερωμένη στην τεχνητή νοημοσύνη. Το αναφέρω αυτό γιατί είχαμε και την προεδρία του G7, στο πλαίσιο της οποίας θέσαμε την τεχνητή νοημοσύνη ως προτεραιότητα.

Γιατί αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όσα συμβαίνουν εκεί; Διότι οι θέσεις της Γαλλίας και της Ελλάδας, καθώς και η κοινή μας προσέγγιση σε σχέση με την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, συνδέονται άμεσα με την τεχνητή νοημοσύνη. Κατανοούμε ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικά σημαντικό τομέα, αν θέλουμε να αποκτήσουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία με ουσιαστικό περιεχόμενο. Διαφορετικά, θα μείνουμε μόνο στα λόγια. Έχουμε, λοιπόν, δύο ηγεσίες που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το ζήτημα και προχωρούν μπροστά.

Τι σημαίνει, όμως, αυτό στην πράξη; Σημαίνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Αναφερθήκατε στη Mistral. Τον Νοέμβριο του 2025, η Mistral AI και οι ελληνικές αρχές κατέληξαν σε μια συμφωνία συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της εκπαίδευσης και την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα. Ελπίζουμε και βλέπουμε ότι αυτή η συνεργασία θα επεκταθεί και θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για παρόμοιες πρωτοβουλίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή η Mistral AI διαδραματίζει πράγματι πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθειά μας να υπάρξει μια ευρωπαϊκή απάντηση και μια ευρωπαϊκή πρόταση σε αυτόν τον τομέα.

Το δεύτερο που αναφέρατε είναι η επένδυση της Data4 στα κέντρα δεδομένων. Την προηγούμενη εβδομάδα, στην Αθήνα, παρουσία του κ. Πιερρακάκη, υπεγράφη με την εταιρεία μια συμφωνία, βάσει της οποίας το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών απέκτησε μερίδιο 23% στην τοπική θυγατρική της Data4. Αυτό ήταν σημαντικό, καθώς πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επένδυση, που ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα και αφορά την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων. Ελπίζουμε ότι το πρώτο θα εγκαινιαστεί στις αρχές του επόμενου έτους.

Ερ.: Υπάρχει πρόθεση για ανάλογη επένδυση στη Βόρεια Ελλάδα;

Απ.: Νομίζω ότι υπάρχει πρόθεση και σκέψη να αναπτυχθούν αντίστοιχες επενδύσεις και εδώ, στη Βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για πολύ μεγάλες επενδύσεις, που απαιτούν πολλή ενέργεια και χρόνο. Αυτό, όμως, είναι ένα πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα. Αποτελεί ένα καλό παράδειγμα της λογικής αμοιβαίου οφέλους (win-win) στην οποία αναφέρθηκα. Έχουμε μια γαλλική εταιρεία που επενδύει στην Ελλάδα και το ελληνικό κράτος που επενδύει σε στρατηγικά γαλλικά περιουσιακά στοιχεία εντός της ελληνικής επικράτειας.

Θεωρώ ότι ήταν πολύ έξυπνη η κίνηση του ελληνικού κράτους να συμμετάσχει και το ίδιο σε αυτή τη γαλλική επένδυση. Πρώτα απ’ όλα, θα συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων και, δεύτερον, θα έχει μερίδιο στα κέρδη που θα προκύπτουν από τη δραστηριότητα της εταιρείας. Μου φαίνεται, λοιπόν, πολύ έξυπνη κίνηση. Όταν η επένδυση αναπτυχθεί πλήρως, θα δημιουργηθούν και 500 θέσεις εργασίας.

Πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και θετικό για την Ελλάδα. Γι’ αυτό θεωρώ ότι έχουμε εδώ μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική επένδυση.

Ερ.: Έχετε αναφερθεί στην προοπτική αξιοποίησης της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα, ακόμη και μέσω μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων. Είναι αυτή μια πραγματική προοπτική συνεργασίας ή μια συζήτηση σε θεωρητικό επίπεδο; Θα μπορούσε η γαλλική τεχνογνωσία να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας;

Απ.: Ναι, το βλέπουμε ως μια πολύ σοβαρή προοπτική. Και σε αυτό το ζήτημα, φυσικά, σκεφτόμαστε την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία στον τομέα της ενέργειας, η οποία είναι πολύ σημαντική. Σκεφτόμαστε, επίσης, τον πολίτη, καθώς όσο περισσότερες πηγές ενέργειας διαθέτουμε τόσο χαμηλότερη θα είναι, τελικά, η τιμή της. Βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το ζήτημα για όλες τις κυβερνήσεις μας, καθώς το κόστος της ενέργειας αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα.

Μιλάμε για τους SMR, δηλαδή τους μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Αυτό που έχει ήδη συζητηθεί μεταξύ των δύο ηγεσιών και αυτό που γίνεται τώρα στην Ελλάδα είναι ότι αποφασίστηκε η σύσταση μιας κυβερνητικής επιτροπής, η οποία θα εξετάσει το θέμα.

Εμείς θα συμβάλουμε εξηγώντας ποια είναι η γαλλική εμπειρία, ποιες είναι οι προθέσεις της Γαλλίας, πώς προσεγγίζουμε το ζήτημα και ποια είναι η ακαδημαϊκή μας εμπειρία. Πιστεύουμε ότι αυτή η μορφή ενέργειας είναι απαλλαγμένη από άνθρακα, ανταγωνιστική και ανεξάρτητη. Αυτή είναι, σε γενικές γραμμές, η θέση που υποστηρίζουμε ως κράτος.

Θα παρουσιάσουμε, λοιπόν, την εμπειρία μας και θα εξηγήσουμε τη δική μας προσέγγιση, ώστε τελικά να αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση αν θα προχωρήσει σε αυτή τη μορφή ενέργειας. Εφόσον ληφθεί μια τέτοια απόφαση, θα είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε τη δική μας τεχνολογία.

Ερ.: Το έργο GSI έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Πού βρίσκεται σήμερα το έργο και πόσο ισχυρή παραμένει η στήριξη της Γαλλίας στην ολοκλήρωσή του;

Απ.: Η Γαλλία υποστηρίζει πλήρως την υλοποίηση του έργου GSI. Θεωρούμε πως πρόκειται για ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, στο οποίο συμμετέχουν γαλλικές εταιρείες και το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπουμε ότι το έργο προχωράει και επιθυμούμε να ολοκληρωθεί.