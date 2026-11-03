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Τέσσερα περιστατικά με απειλές για βόμβες σε επιβατικά αεροσκάφη καταγράφηκαν σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών και αναστάτωση στις αεροπορικές μετακινήσεις. Οι απειλές αφορούσαν πτήσεις με προορισμούς την Πολωνία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα πληρώματα αναγκάστηκαν να αλλάξουν τον αρχικό σχεδιασμό της πτήσης.

Τα τέσσερα περιστατικά σημειώθηκαν μόλις μία ημέρα μετά από ανάλογο συναγερμό σε αεροσκάφος της Wizz Air, το οποίο είχε απογειωθεί από το Λούτον του Λονδίνου και οδηγήθηκε σε αναγκαστική προσγείωση στη Βουδαπέστη.

Η διαδοχή των απειλών προκάλεσε αυξημένη κινητοποίηση, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν στις απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου των αεροσκαφών.

Δύο περιστατικά σε πτήσεις προς τη Βαρσοβία

Στην πρώτη περίπτωση, αεροσκάφος με 181 επιβαίνοντες εκτελούσε δρομολόγιο από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου προς το αεροδρόμιο «Σοπέν» της Βαρσοβίας.

Έπειτα από απειλή για βόμβα, η πτήση δεν ολοκληρώθηκε στον αρχικό της προορισμό, αλλά πραγματοποιήθηκε έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο Βαρσοβία-Μόντλιν.

Μετά την προσγείωση, το αεροσκάφος υποβλήθηκε σε έλεγχο από ειδικούς, στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας.

Συναγερμός σήμανε και σε δεύτερη πτήση με προορισμό τη Βαρσοβία, η οποία είχε αναχωρήσει από την Κοπεγχάγη.

Παρά την απειλή για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, το συγκεκριμένο αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά στο αεροδρόμιο «Σοπέν», χωρίς να χρειαστεί εκτροπή προς άλλο αεροδρόμιο.

Τα δύο περιστατικά είχαν κοινό προορισμό, αλλά διαφορετική διαχείριση κατά την ολοκλήρωση των πτήσεων.

Ryanair: Αναγκαστική προσγείωση στην Ισπανία

Ανάλογη κινητοποίηση σημειώθηκε και στην Ισπανία, όπου αεροσκάφος της Ryanair, που είχε αναχωρήσει από το Μάντσεστερ, αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Μούρθιας λόγω απειλής για βόμβα.

Ο Φρανθίσκο Λούκας, εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στην περιφέρεια της Μούρθιας, γνωστοποίησε ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 121 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μελών του πληρώματος.

Η απειλή ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας, με την πτήση να οδηγείται στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Απειλή μέσω email σε πτήση από το Ισραήλ

Το τέταρτο περιστατικό καταγράφηκε στη Βουλγαρία, με αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ισραήλ να προσγειώνεται στη Σόφια έπειτα από απειλητικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο email γινόταν αναφορά σε βόμβα εντός του αεροσκάφους, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η συγκεκριμένη απειλή αποδείχθηκε τελικά φάρσα, χωρίς να επιβεβαιωθεί η ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού.

Το νέο μπαράζ απειλών ακολούθησε την αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Wizz Air, μόλις μία ημέρα νωρίτερα. Η πτήση είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου, όταν προέκυψε απειλή για βόμβα. Το αεροσκάφος οδηγήθηκε στη Βουδαπέστη, με τη συνοδεία μαχητικού αεροσκάφους της ουγγρικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Συνολικά, πέντε περιστατικά με απειλές για βόμβες σε δύο ημέρες προκάλεσαν κινητοποίηση των Αρχών σε διαφορετικά σημεία της Ευρώπης. Για την ώρα, από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει εάν οι απειλές συνδέονται μεταξύ τους ή εάν πρόκειται για ανεξάρτητα περιστατικά.