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Μέσα σε λίγες ημέρες, χιλιάδες αεροπλάνα καθηλώθηκαν στο έδαφος, εκατομμύρια εργαζόμενοι έχασαν την πρόσβαση σε βασικές ψηφιακές υπηρεσίες και τραπεζικές συναλλαγές άρχισαν να παρουσιάζουν προβλήματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η διαδοχή τεχνολογικών βλαβών σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας έχει προκαλέσει ένα εύλογο ερώτημα: Πρόκειται για μια ασυνήθιστη σύμπτωση ανεξάρτητων περιστατικών ή για ενδείξεις βαθύτερων αδυναμιών στις υποδομές από τις οποίες εξαρτάται η καθημερινότητα;

Σε εκτενές δημοσίευμά του, το Associated Press καταγράφει την αναστάτωση που προκάλεσαν οι αλλεπάλληλες δυσλειτουργίες, από το παγκόσμιο μπλακάουτ της Microsoft και την τετραώρη καθήλωση πτήσεων στις ΗΠΑ μέχρι τα νεότερα προβλήματα της United Airlines και μεγάλων αμερικανικών τραπεζών.

Η αλληλουχία των γεγονότων συνέπεσε με την αναταραχή στη Silicon Valley μετά την αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την ηγεσία της Nvidia, εντείνοντας το κλίμα αβεβαιότητας.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι τα τεχνικά περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους ή ότι οφείλονται σε συντονισμένη κυβερνοεπίθεση. Οι επίσημες εξηγήσεις παραπέμπουν σε διαφορετικά προβλήματα, τα οποία ανέδειξαν την εξάρτηση της οικονομίας από πολύπλοκα τεχνολογικά συστήματα.

Η τετραώρη καθήλωση πτήσεων που παρέλυσε τις ΗΠΑ

Το πιο χαρακτηριστικό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, όταν οι αμερικανικές αεροπορικές αρχές διέταξαν την καθήλωση των αεροσκαφών σε ολόκληρη τη χώρα.

Η απόφαση προκάλεσε χιλιάδες ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων, αφήνοντας επιβάτες εγκλωβισμένους σε αεροδρόμια και ανατρέποντας τα ταξιδιωτικά τους σχέδια.

Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, το πρόβλημα προκλήθηκε όταν εργασίες τεχνολογικής αναβάθμισης στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας επιβάρυναν παλαιωμένο εξοπλισμό.

Η υπερφόρτωση είχε ως αποτέλεσμα διακοπτόμενα προβλήματα στις επικοινωνίες και στην κάλυψη των ραντάρ, οδηγώντας τις αρχές στην απόφαση να σταματήσουν προσωρινά τις απογειώσεις για λόγους ασφαλείας.

Η καθήλωση διήρκεσε περισσότερο από τέσσερις ώρες.

Το Σάββατο, ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), Μπράιαν Μπέντφορντ, δήλωσε ότι η αεροπορική κίνηση είχε αρχίσει να ομαλοποιείται, εκτιμώντας πως τα προγράμματα των αεροπορικών εταιρειών θα επέστρεφαν σε κανονικούς ρυθμούς μέχρι αργά την Κυριακή.

Microsoft: Ένα τεχνικό σφάλμα επηρέασε εκατομμύρια χρήστες

Είχε προηγηθεί η εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της Microsoft, η οποία επηρέασε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πολλά εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Η βλάβη προκάλεσε προβλήματα στην πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και σε άλλες ψηφιακές εφαρμογές, διαταράσσοντας την καθημερινή λειτουργία επιχειρήσεων και οργανισμών.

Το Σάββατο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες της είχαν αποκατασταθεί πλήρως.

Σύμφωνα με την αρχική εξήγηση της Microsoft, η δυσλειτουργία συνδεόταν με πρόβλημα που είχε εισαχθεί κατά τη διάρκεια παλαιότερης αναβάθμισης της χωρητικότητας του δικτύου και εμφανίστηκε έπειτα από πρόσφατη αλλαγή στη λειτουργία του.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις κακόβουλης δραστηριότητας πίσω από τη διακοπή.

Νέα προβλήματα στη United Airlines και στις μεγάλες τράπεζες

Τη Δευτέρα (16/11), ενώ η αεροπορική κίνηση προσπαθούσε να επιστρέψει στην κανονικότητα, η United Airlines ανακοίνωσε νέα εκτεταμένη τεχνική δυσλειτουργία.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το πρόβλημα επηρέαζε τις αναχωρήσεις πτήσεων, αλλά όχι τα αεροσκάφη που βρίσκονταν ήδη στον αέρα.

Την ίδια ημέρα, αρκετές μεγάλες αμερικανικές τράπεζες άρχισαν να αναφέρουν σημαντικές καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση, με ορισμένες συναλλαγές να μην ολοκληρώνονται.

Τα τραπεζικά προβλήματα εμφανίστηκαν έπειτα από τεχνική δυσλειτουργία στην JPMorgan Chase, η οποία προκάλεσε αλυσιδωτές επιπτώσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Εκπρόσωπος της Chase δήλωσε ότι η τράπεζα εργαζόταν για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των υπηρεσιών.

Η τράπεζα διευκρίνισε επίσης ότι τα προβλήματα δεν οφείλονταν σε κυβερνοεπίθεση.

«Πρόκειται για κυβερνοεπίθεση;» – Η ανησυχία των πολιτών

Η συσσώρευση περιστατικών μέσα σε λίγες ημέρες έχει προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς Αμερικανούς, οι οποίοι διαπιστώνουν πόσο εύκολα μπορούν να διαταραχθούν υπηρεσίες που θεωρούν δεδομένες.

Ο Τσακ Αμάσιο, 68 ετών, από το Νιου Τζέρσεϊ, βρέθηκε αντιμέτωπος με ακύρωση της πτήσης του από το αεροδρόμιο Νιούαρκ.

Αφού πέρασε αρκετές ώρες περιμένοντας, αναγκάστηκε να διανυκτερεύσει σε ξενοδοχείο και να επιστρέψει στο αεροδρόμιο το επόμενο πρωί.

Μιλώντας στο Associated Press, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τα αλλεπάλληλα τεχνικά συμβάντα και την ευαλωτότητα των σύγχρονων οικονομιών.

Όπως σημείωσε, σήμερα μια οικονομία μπορεί να παραλύσει όχι μόνο από συμβατικά όπλα, αλλά και από τη διακοπή κρίσιμων υποδομών, όπως ο εναέριος χώρος ή το ηλεκτρικό δίκτυο.

Ανάλογη ήταν η αντίδραση της Μαξίν Γκούσταφσον, 34χρονης βοηθού γιατρού από τη Μινεάπολη, η οποία αναγκάστηκε να αναζητήσει ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο Ο’Χέαρ του Σικάγου για να επιστρέψει στο σπίτι της.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι τα γεγονότα της εβδομάδας την έκαναν να αισθανθεί φόβο και αδυναμία ελέγχου της κατάστασης, αναρωτώμενη εάν θα μπορούσε να πρόκειται για κυβερνοεπίθεση.

Ωστόσο, τόσο η FAA όσο και η Microsoft έχουν αναφέρει ότι δεν εντοπίστηκαν στοιχεία κακόβουλης ενέργειας.

Ο Στίβεν Κινγκ και τα σενάρια για… εξωγήινους

Η αλληλουχία των προβλημάτων τροφοδότησε και σατιρικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο γνωστός Αμερικανός συγγραφέας Στίβεν Κινγκ έγραψε την Παρασκευή στην πλατφόρμα X ότι η πραγματική αιτία της καθήλωσης των αεροπλάνων ήταν η άφιξη εξωγήινων, προσθέτοντας πως οι αρχές δεν ήθελαν να προκαλέσουν παγκόσμιο πανικό.

The aliens have landed. That’s the REAL reason for the ground stop. They don’t want to start a worldwide panic. They are blind but can hear like a motherfucker. — Stephen King (@StephenKing) November 13, 2026

Το σχόλιό του ανέδειξε με χιουμοριστικό τρόπο το κλίμα καχυποψίας που είχε δημιουργηθεί, καθώς τα περιστατικά διαδέχονταν το ένα το άλλο.

Την ίδια Παρασκευή καταγράφηκαν και άλλα, άσχετα μεταξύ τους συμβάντα: ανατροπή κρουαζιερόπλοιου στη Νέα Ορλεάνη έπειτα από σύγκρουση με δεξαμενόπλοιο, αναφορές για ύποπτα drones πάνω από αμερικανική αεροπορική βάση στη Βρετανία και εντοπισμός βόμβας κοντά σε εργοστάσιο αιθανόλης στο Ιλινόις.

Η χρονική σύμπτωση ενίσχυσε τις ανησυχίες, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τα γεγονότα.

Το παλαιωμένο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας και τα 30 δισ. δολάρια

Η μεγάλη διακοπή στις αερομεταφορές επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για την κατάσταση των τεχνολογικών υποδομών των ΗΠΑ.

Ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, ζήτησε την Παρασκευή πρόσθετη χρηματοδότηση δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο βασίζεται εν μέρει σε παλαιωμένο εξοπλισμό.

Το Κογκρέσο είχε ήδη εγκρίνει 12,5 δισ. δολάρια για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, στο πλαίσιο προγράμματος που ξεκίνησε το 2025.

Έκτοτε, η FAA έχει αντικαταστήσει χιλιάδες συνδέσεις χάλκινων καλωδίων με οπτικές ίνες και έχει αναβαθμίσει εκατοντάδες συστήματα ασύρματης επικοινωνίας.

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος επιδιώκει την εξασφάλιση επιπλέον 30 δισ. δολαρίων για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Το τελευταίο περιστατικό αναδεικνύει τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν ακόμη και κατά τη διαδικασία αναβάθμισης κρίσιμων συστημάτων.

Όταν η τεχνολογία σταματά, οι άνθρωποι αναζητούν λύσεις

Παρά την αναστάτωση, το Associated Press καταγράφει και περιστατικά αλληλεγγύης μεταξύ επιβατών και εργαζομένων.

Ο Κόρμπιν Γουάσερ, 37χρονος καθηγητής λυκείου, παρέμεινε επί τέσσερις ώρες μέσα σε αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Σάρλοτ, προσπαθώντας να επιστρέψει στο Ιλινόι από εκπαιδευτικό συνέδριο στο Μαϊάμι.

Όπως περιέγραψε, οι επιβάτες παρέμειναν ψύχραιμοι και επικοινωνούσαν μεταξύ τους, ενώ το πλήρωμα της American Airlines μοίραζε νερό και σνακ, παρά τις δύσκολες συνθήκες.

Στο Νιούαρκ, η Καρολάιν Ρουίς, που επιχειρούσε να ξεκινήσει ένα ταξίδι διάρκειας 24 ωρών προς την Αυστραλία, είχε περάσει τη νύχτα στο αεροδρόμιο, κοιμώμενη για λίγες ώρες δίπλα σε ένα θερμαντικό σώμα.

Η ίδια παρατήρησε ότι ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ημέρα κατά την οποία η τεχνολογία ανέτρεπε το πρόγραμμά της.

Αντιμετώπισε, πάντως, με χιούμορ το γεγονός ότι την προηγούμενη ημέρα είχε ουσιαστικά εξασφαλίσει μια απρόσμενη ημέρα ξεκούρασης, επειδή δεν λειτουργούσαν τα συστήματα της Microsoft.

Τα αλλεπάλληλα τεχνικά προβλήματα δεν αποδεικνύουν την ύπαρξη κοινής αιτίας ή συντονισμένης επίθεσης. Αναδεικνύουν, ωστόσο, πόσο εξαρτημένη έχει γίνει η λειτουργία της οικονομίας από ψηφιακές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές, των οποίων μια σοβαρή δυσλειτουργία μπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα εκατομμύρια ανθρώπους.