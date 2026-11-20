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Η στενότερη συνεργασία σε μια σειρά από νευραλγικούς τομείς αλλά και σημαντικές οικονομικές συμφωνίες αποτελούν τον στόχο της σημερινής συνόδου κορυφής Ηνωμένου Βασιλείου – Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται στις Βρυξέλες. Στο επίκεντρο βρίσκονται η βελτίωση των εμπορικών συναλλαγών, η ενεργειακή συνεργασία, η πρόσβαση της βρετανικής βιομηχανίας στην ευρωπαϊκή αγορά και η κινητικότητα των νέων. Η βρετανική κυβέρνηση εκτιμά ότι οι συμφωνίες που προωθούνται θα αποφέρουν ετησίως 8,9 δισεκατομμύρια λίρες στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις 11 το πρωί, ώρα Βρυξελλών. Αργότερα θα ακολουθήσει διευρυμένη συνεδρίαση με τη συμμετοχή υπουργών και Ευρωπαίων επιτρόπων ενώ η κοινή συνέντευξη Τύπου αναμένεται περίπου στις 13:25.

Εμπόριο τροφίμων

Μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες που αναμένεται να ανακοινωθεί αφορά τη μείωση των υγειονομικών ελέγχων στις εμπορικές συναλλαγές τροφίμων, ποτών, φυτών και ζωικών προϊόντων. Στόχος είναι να περιοριστεί η γραφειοκρατία που δημιουργήθηκε μετά το Brexit, η οποία κοστίζει στην Βρετανική οικονομία περίπου 5,1 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως καθώς έχουν γίνει πιο δύσκολες τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές αυτών των προϊόντων.

Εκπομπές άνθρακα – Προστασία βρετανικών εξαγωγών

Η δεύτερη βασική συμφωνία αφορά το κόστος εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Μετά το Brexit η ΕΕ έχει επιβάλει στο Ηνωμένο Βασίλειο περιβαλλοντικούς δασμούς, όπως ορίζονται από τον ευρωπαϊκό Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) για τις τρίτες χώρες, που στοιχίζουν στην βρετανική οικονομία μέχρι και 3,8 δισεκατομμύρια λίρες κάθε χρόνο. Οι δασμοί αυτοί αφορούν κυρίως τη χαλυβουργία και τη βιομηχανία αλουμινίου.

Ένταξη στο πρόγραμμα «Made in Europe»

Το «Made in Europe» είναι πρόγραμμα της Ε.Ε. για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Προβλέπει πως προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ένωση θα στηρίζονται οικονομικά μέσω δημόσιων συμβάσεων και επιδοτήσεων. Αφορά κυρίως τους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας, του χάλυβα και τις καθαρές τεχνολογίες. Στόχος είναι να ενισχυθεί η παραγωγή στην ΕΕ και να μειωθεί η εξάρτηση από εισαγωγές. Η Βρετανία επιδιώκει να ενταχθεί σ’ αυτό το πρόγραμμα καθώς σε διαφορετική περίπτωση τα προϊόντα που παράγει, κυρίως αυτοκίνητα και τα εξαρτήματα αυτών, δεν θα είναι πλέον ανταγωνιστικά έναντι των αντίστοιχων προϊόντων που θα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Κινητικότητα των νέων – Διαφωνίες για τα πανεπιστημιακά δίδακτρα

Στην ατζέντα περιλαμβάνεται επίσης η δημιουργία νέου προγράμματος κινητικότητας νέων μεταξύ Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα θα επιτρέπει σε νέους Βρετανούς και πολίτες της Ένωσης να διαμένουν, να εργάζονται, να σπουδάζουν ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία στην άλλη πλευρά για περιορισμένο χρονικό διάστημα, που θα μπορούσε να φθάνει τα τρία χρόνια. Στο θέμα αυτό υπάρχουν διαφωνίες για τον αριθμό των συμμετεχόντων και για τα πανεπιστημιακά δίδακτρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει οι φοιτητές από τα κράτη – μέλη της να καταβάλλουν στα βρετανικά πανεπιστήμια δίδακτρα αντίστοιχα με εκείνα των Βρετανών φοιτητών. Το Λονδίνο εμφανίζεται επιφυλακτικό, καθώς οι Ευρωπαίοι φοιτητές καταβάλλουν σήμερα διεθνή δίδακτρα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι περίπου τριπλάσια από τα εγχώρια.

Ενέργεια και ηλεκτρική διασύνδεση

Στις συνομιλίες περιλαμβάνεται επίσης η στενότερη συνεργασία στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διασυνδέσεων μεταξύ Βρετανίας και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η βρετανική κυβέρνηση επιδιώκει τη μείωση του κόστους των διασυνοριακών συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Οι διαπραγματεύσεις αφορούν επίσης τη συνεργασία στην ανάπτυξη καθαρών μορφών ενέργειας και τη διαχείριση των ενεργειακών υποδομών.

Άμυνα, ασφάλεια και μεταναστευτικό

Πέρα από τα οικονομικά ζητήματα, η σύνοδος θα εξετάσει την πρόοδο της στρατηγικής συνεργασίας Βρετανίας – ΕΕ στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας και της αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις. Οι δύο πλευρές αναμένεται επίσης να συζητήσουν την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης και τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών για την καταπολέμηση των δικτύων διακινητών.

Μπέρναμ: Το Brexit αποδυνάμωσε τη διεθνή επιρροή της Βρετανίας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός εδώ και καιρό έχει δηλώσει πως το Brexit έχει κάνει περισσότερο κακό απ’ ότι καλό στην χώρα του όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στην διεθνή επιρροή του Ηνωμένου Βασιλείου. Παράλληλα έχει τονίσει πως η έξοδος από την ΕΕ έχει αποδυναμώσει την ευρωπαϊκη συνοχή σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων. Γι αυτό επανειλημμένα έχει επισημάνει πως το Ηνωμένο Βασίλειο χρειάζεται στενότερη σχέση με τους Ευρωπαίους εταίρους. Μάλιστα έχει δηλώσει πως μετά τη σύνοδο των Βρυξελλών, επιθυμεί να ξεκινήσει ευρύτερη εθνική συζήτηση για τη μακροπρόθεσμη σχέση της Βρετανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δημοσκόπηση: Το 58% θεωρεί λανθασμένη την απόφαση για το Brexit

Αλλά και η πλειοψηφία των Βρετανών αξιολογεί πλέον αρνητικά την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, το 58% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η Βρετανία έκανε λάθος όταν ψήφισε υπέρ της εξόδου από την Ε.Ε., έναντι 32% που εξακολουθεί να θεωρεί σωστή την απόφαση. Παράλληλα, το 63% χαρακτηρίζει το Brexit περισσότερο αποτυχία παρά επιτυχία, ενώ μόλις το 9% το θεωρεί επιτυχημένο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ένας στους πέντε ψηφοφόρους που είχαν υποστηρίξει την αποχώρηση το 2016 πλέον θεωρεί ότι η απόφαση ήταν λανθασμένη.

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης – Προειδοποιήσεις για περιορισμό της κυριαρχίας

Η επικείμενη συμφωνία προκαλεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις στη Βρετανία, με την ηγεσία των Συντηρητικών να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να περιορίσει την αυτονομία που απέκτησε η χώρα μετά το Brexit. Η επικεφαλής του Συντηρητικού Κόμματος Κέμι Μπέιντενοχ υποστήριξε ότι οι διαπραγματεύσεις του Άντι Μπέρναμ με τις Βρυξέλλες οδηγούν τη Βρετανία προς τα πίσω σε τρία βασικά ζητήματα: τον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών, τη νομοθεσία και τα σύνορα.