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Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης (Euro Summit).

Η Σύνοδος πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή των ηγετών και των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έπειτα από πρόσκληση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, θα παρουσιάσουν στους Ευρωπαίους ηγέτες την εικόνα της οικονομικής συγκυρίας, τις αναπτυξιακές προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και τις βασικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει.