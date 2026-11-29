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Πώς διαμορφώνονται οι τιμές γνωστών επώνυμων προϊόντων όταν συγκρίνεται η ελληνική αγορά με επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες; Η πλατφόρμα PosoKanei εξετάζει είκοσι κωδικούς καθημερινής χρήσης μέσα από τις μέσες τιμές 30 ημερών, χωρίς ΦΠΑ, αποτυπώνοντας σημαντικές αποκλίσεις που αλλάζουν ανάλογα με το εκάστοτε είδος.

Η εικόνα που προκύπτει είναι διπλή. Σε αρκετά προϊόντα που μπαίνουν συχνά στο νοικοκυριό –όπως ζυμαρικά, οδοντόκρεμα, αφρόλουτρο και κρεμοσάπουνο– ο ελληνικός μέσος όρος κινείται χαμηλότερα από τις διαθέσιμες ευρωπαϊκές τιμές. Αντίθετα, σε άλλες επιλογές –ανάμεσά τους το παγωτό, ο αλεσμένος καφές espresso και τα δημητριακά με σοκολάτα– η Ελλάδα εμφανίζει υψηλότερες τιμές.

Ενδεικτικά, στην εξεταζόμενη λίστα, το κρεμώδες αφρόλουτρο των 650 ml είναι κατά 47,5% φθηνότερο στην Ελλάδα έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου, η οδοντόκρεμα των 75 ml καταγράφει διαφορά -39,7% και τα σπαγγέτι των 500 g διαμορφώνονται στο -34,1%. Στον αντίποδα, το παγωτό των 406 g είναι κατά 43,1% ακριβότερο στην ελληνική αγορά, ενώ ο αλεσμένος καφές espresso των 250 g εμφανίζει απόκλιση +31,6%.

Συνολικά, στους μισούς από τους 20 κωδικούς η ελληνική τιμή βρίσκεται κάτω από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο και στους υπόλοιπους δέκα πάνω από αυτόν. Στην πρώτη δεκάδα ξεχωρίζουν είδη προσωπικής υγιεινής, τρόφιμα και προϊόντα βρεφικής φροντίδας, ενώ στη δεύτερη συναντώνται τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής φροντίδας και είδη για κατοικίδια.

Η μεθοδολογία της σύγκρισης

Η αποτύπωση έγινε χωρίς ΦΠΑ. Επειδή οι φορολογικοί συντελεστές διαφέρουν από κράτος σε κράτος και από κατηγορία σε κατηγορία, η αφαίρεση του φόρου δημιουργεί κοινό σημείο αναφοράς.

Ως βασικό μέγεθος χρησιμοποιείται ο αριθμητικός μέσος όρος ημερήσιων τιμών σε διάστημα 30 ημερών. Έτσι ενσωματώνονται και οι προσφορές ή οι εκπτώσεις του μήνα, ώστε το αποτέλεσμα να μην εξαρτάται από μία μεμονωμένη ημέρα.

Για κάθε κωδικό, ο μέσος όρος 30 ημερών στην Ελλάδα συγκρίνεται με τον μέσο όρο των διαθέσιμων ευρωπαϊκών αγορών, με τη συμμετοχή έξι έως οκτώ χωρών πέραν της Ελλάδας, ανάλογα με το προϊόν, όπως αναλυτικά σημειώνεται στους πίνακες.

Στις αγορές που εντάσσονται κατά περίπτωση στη σύγκριση περιλαμβάνονται η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Πολωνία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία.

Τα ποσοστά δείχνουν τη διαφορά της ελληνικής τιμής από τον μέσο όρο των συμμετεχουσών ευρωπαϊκών αγορών, χωρίς να σημαίνουν ότι κάθε μεμονωμένη χώρα βρίσκεται υψηλότερα ή χαμηλότερα. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι οι τιμές χωρίς ΦΠΑ δεν αντιστοιχούν στο τελικό ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής στο ταμείο.

Δέκα κωδικοί χαμηλότερης τιμής στην Ελλάδα

Χαμηλότερες τιμές στην Ελλάδα εντοπίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες, με πολλά είδη να αφορούν τις τακτικές ανάγκες των νοικοκυριών. Στην προσωπική φροντίδα συγκαταλέγονται το αφρόλουτρο, το κρεμοσάπουνο, η οδοντόκρεμα και το σαμπουάν ενυδάτωσης, ενώ στα τρόφιμα και ροφήματα περιλαμβάνονται τα σπαγγέτι, το αναψυκτικό τύπου cola, η κέτσαπ και η μαγιονέζα.

Προϊόν και συσκευασία Διαφορά χωρίς ΦΠΑ Χώρες σύγκρισης εκτός Ελλάδας Κρεμώδες αφρόλουτρο, 650 ml -47,5% 7 Κρεμοσάπουνο με αντλία, 250 ml -40,9% 8 Οδοντόκρεμα, 75 ml -39,7% 6 Σπαγγέτι, 500 g -34,1% 7 Αναψυκτικό τύπου cola, 1 λίτρο -29,2% 6 Σερβιέτες ακράτειας, 20 τεμάχια -27,5% 6 Κέτσαπ, 580 g -25,2% 6 Μαγιονέζα, 450 ml -20,9% 6 Σαμπουάν ενυδάτωσης, 400 ml -18,5% 6 Βρεφικές πάνες, 50 τεμάχια -12,7% 6

Δέκα κωδικοί υψηλότερης τιμής στην Ελλάδα

Στην άλλη πλευρά, υψηλότερες ελληνικές τιμές καταγράφονται σε δέκα προϊόντα ευρύτερου φάσματος, με τις μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις να εντοπίζονται στο παγωτό των 406 g, στην υγρή τροφή σκύλου των 150 g, στον αλεσμένο καφέ espresso των 250 g και στα δημητριακά με σοκολάτα των 330 g.

Προϊόν και συσκευασία Διαφορά χωρίς ΦΠΑ Χώρες σύγκρισης εκτός Ελλάδας Παγωτό, 406 g +43,1% 8 Υγρή τροφή σκύλου, 150 g +38,3% 6 Αλεσμένος καφές espresso, 250 g +31,6% 6 Δημητριακά με σοκολάτα, 330 g +31,1% 8 Σαμπουάν, 200 ml +28,3% 6 Παιδικό γάλα σε σκόνη από το 2ο έτος, 800 g +26,9% 6 Αλμυρό σνακ με πάπρικα, 165 g +24,9% 6 Υγρό καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων, 250 ml +22,8% 6 Τυρί κρέμα, 200 g +20,9% 7 Μπισκότα με πραλίνα, 304 g +13,6% 6

Τι σημαίνουν τα δεδομένα και τι ακολουθεί

Οι συγκρίσεις εστιάζουν σε συγκεκριμένους κωδικούς και συσκευασίες, με δέκα παραδείγματα χαμηλότερης τιμής και δέκα υψηλότερης τιμής στην Ελλάδα, ώστε να φανούν οι αποκλίσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις. Το δείγμα αυτό δεν λειτουργεί ως αντιπροσωπευτικό καλάθι κατανάλωσης, δεν επιτρέπει γενικεύσεις για ολόκληρες κατηγορίες, το συνολικό επίπεδο τιμών ή το κόστος ζωής, και από μόνο του δεν εξηγεί τις αιτίες πίσω από κάθε τιμή.

Στην καθημερινότητα του καταναλωτή, όμως, κάθε επιλογή είναι συγκεκριμένη: ποιο είδος επιλέγεται, σε ποια ποσότητα και με ποιο κόστος. Εκεί η πληροφόρηση αποκτά πρακτική αξία, διευκολύνοντας πιο συνειδητές αγορές.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της Αρχής, η δράση συνεχίζεται και την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστούν νέα στοιχεία με μέσους όρους τιμών για περισσότερους κωδικούς, επεκτείνοντας τη σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και επιλεγμένων ευρωπαϊκών αγορών.

Η παρέμβαση για τη διαφάνεια στην αγορά

Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, τόνισε ότι ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να γνωρίζει τι πληρώνει και να αξιοποιεί κατανοητά στοιχεία, καθώς η πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό απαιτεί ακριβή ενημέρωση και συνεχή έλεγχο της αγοράς.

Όπως ανέφερε, μέσω του PosoKanei αναδεικνύονται διαφορές τιμών που χρειάζονται προσοχή και δίνονται περισσότερα εργαλεία στους πολίτες, ενώ στο επόμενο στάδιο θα εξεταστεί η συνολική εικόνα περισσότερων κωδικών μέσα από τους μέσους όρους τιμών τους, με τη διαφάνεια να αποτελεί καθημερινή ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή.