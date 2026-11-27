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Νέες πιέσεις στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς φέρνει η άνοδος του κόστους σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, με ανατιμήσεις σε ζυμαρικά, γαλακτοκομικά και μπίρες να δημιουργούν πρόσθετες επιβαρύνσεις λίγο πριν από την εορταστική περίοδο. Την ίδια στιγμή, οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ εντείνουν τον ανταγωνισμό για τη διατήρηση των μεριδίων τους, καθώς η αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει αισθητά χαμηλότερη από τα επίπεδα προ της οικονομικής κρίσης.

Η αγορά εισέρχεται στην τελική ευθεία του 2026 με τη δράση «Γιορτές για όλους» να αναμένεται να ενεργοποιηθεί, ενώ η «Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών» βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα διαρκέσει έως το τέλος του έτους.

Παρά τις προσπάθειες συγκράτησης των τιμών, οι επιχειρήσεις έχουν ενημερωθεί για νέες αυξήσεις που αναμένεται να εμφανιστούν στα ράφια στις αρχές Δεκεμβρίου.

Το περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις, το ενεργειακό κόστος και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εξακολουθούν να επηρεάζουν το κόστος παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων.

Σούπερ μάρκετ: Σταθεροποίηση των τιμών, αλλά χωρίς εγγυήσεις για το 2027

Κατά τη συνέντευξη Τύπου της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ), οι εκπρόσωποι των μεγάλων αλυσίδων απέφυγαν να διατυπώσουν εκτιμήσεις για την πορεία των τιμών το επόμενο έτος.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕ, Γιάννης Μασούτης, περιέγραψε μια αγορά στην οποία επικρατούν περισσότερο τάσεις σταθεροποίησης παρά ενδείξεις γενικευμένου κύματος ανατιμήσεων.

Όπως επισήμανε, η σημερινή εικόνα του οργανωμένου λιανεμπορίου δεν παραπέμπει σε μια συνολική επανεκκίνηση των αυξήσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν εξαλειφθεί οι ανοδικές πιέσεις σε επιμέρους προϊόντα.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η διαμόρφωση των τιμών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων το κόστος ενέργειας, οι διεθνείς αγορές, οι μεταφορές, οι γεωπολιτικές εντάσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, εκτίμησε ότι δεν θα ήταν ασφαλής οποιαδήποτε πρόβλεψη για το 2027.

Η αβεβαιότητα αυτή επηρεάζει και τον προγραμματισμό των επιχειρήσεων, οι οποίες καλούνται να εξισορροπήσουν τις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες με την ανάγκη να διατηρήσουν ανταγωνιστικές τιμές για τους καταναλωτές.

Αγοραστική δύναμη: Στο 78% των επιπέδων του 2010 το πραγματικό εισόδημα

Ιδιαίτερη έμφαση στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά έδωσε ο γενικός διευθυντής της ΕΣΕ, Απόστολος Πεταλάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Έλληνες καταναλωτές διαθέτουν σήμερα, σε πραγματικούς όρους, μόλις το 78% του εισοδήματος που είχαν το 2010.

Το στοιχείο αυτό αποτυπώνει το μέγεθος της απώλειας αγοραστικής δύναμης και εξηγεί την αυξημένη ευαισθησία των καταναλωτών απέναντι ακόμη και σε σχετικά μικρές μεταβολές των τιμών.

Ο κ. Πεταλάς επισήμανε ότι δεν υπάρχει κάποια άμεση λύση που θα μπορούσε να ανατρέψει αυτή την πραγματικότητα.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι, με βάση τα στοιχεία πωλήσεων των αλυσίδων, οι αυξήσεις τιμών στο οργανωμένο λιανεμπόριο παραμένουν χαμηλότερες από τον συνολικό πληθωρισμό τροφίμων.

Κατά την εκτίμησή του, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ λειτουργεί συγκρατητικά για τον μέσο πληθωρισμό των τροφίμων, εξέλιξη που απέδωσε στον ισχυρό ανταγωνισμό μεταξύ των αλυσίδων.

Όπως σημείωσε, οι επώνυμες επιχειρήσεις βρίσκονται διαρκώς υπό αυστηρότερη αξιολόγηση από τους καταναλωτές, γεγονός που ενισχύει την πίεση για περιορισμό των ανατιμήσεων.

Γαλακτοκομικά, μπίρες και ζυμαρικά: Οι νέες αυξήσεις

Παρά την εικόνα σχετικής σταθεροποίησης, συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων συνεχίζουν να παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις.

Στα γαλακτοκομικά, το τελευταίο τρίμηνο έχουν ήδη καταγραφεί ανατιμήσεις, οι οποίες συνδέονται με την αύξηση του κόστους του αιγοπρόβειου γάλακτος.

Νέες αυξήσεις αναμένονται και στις μπίρες, με τις σχετικές ανατιμήσεις να εκτιμάται ότι θα περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ανάλογες πιέσεις εμφανίζονται στην αγορά των ζυμαρικών, όπου η αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, κυρίως του σιταριού, επιβαρύνει την παραγωγή.

Σύμφωνα με τον Απόστολο Πεταλά, οι αυξήσεις στα ζυμαρικά ενδέχεται να κινηθούν μεταξύ 4% και 5%, ενώ αντίστοιχες πιέσεις καταγράφονται και στην κατηγορία των δημητριακών.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένων αγορών λόγω των Χριστουγέννων, με τις αλυσίδες να επιδιώκουν την προσέλκυση καταναλωτών μέσω προσφορών και μειώσεων σε επιλεγμένους κωδικούς.

Η πορεία των τιμών κατά το τελευταίο διάστημα του έτους θα εξαρτηθεί τόσο από την εξέλιξη του κόστους των προμηθευτών όσο και από την ένταση του ανταγωνισμού στην αγορά, με τις επιχειρήσεις να αποφεύγουν προς το παρόν οποιαδήποτε πρόβλεψη για το 2027.