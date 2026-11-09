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Η Ευρώπη ζει από την περασμένη Τρίτη στους ρυθμούς του κιτ επιβίωσης των 72 ωρών. Στην πράξη, τα 340 εκατομμύρια των πολιτών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται πλέον και επισήμως από την Κομισιόν να προετοιμαστούν άμεσα, αποθηκεύοντας είδη πρώτης ανάγκης, για το ενδεχόμενο να υποχρεωθούν να αντιμετωπίσουν έκτακτες συνθήκες κρίσης μόνοι τους, χωρίς κρατική βοήθεια, οπωσδήποτε για τουλάχιστον 72 ώρες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το protothema.gr, η παραπάνω είδηση προήλθε από τις Βρυξέλλες, διά στόματος της επιτρόπου για την Ισότητα, Ετοιμότητα και Διαχείριση Κρίσεων και ξεσήκωσε πανευρωπαϊκό θόρυβο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους απλούς πολίτες πολλών ευρωπαϊκών χωρών, των Ελλήνων μη εξαιρουμένων.

Η ομιλία λοιπόν της Χάτζα Λαμπίμπ στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας, ενώπιον 1.900 συμμετεχόντων από 80 χώρες του κόσμου, δεν αφήνει πολλά περιθώρια: «Οταν ξεσπά μια καταστροφή, οι πρώτες ώρες μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Κάθε Ευρωπαίος θα πρέπει να ξέρει τι να κάνει, πώς να προστατεύσει την οικογένειά του και πώς να βοηθήσει τους άλλους. Η ετοιμότητα ξεκινά από τα σπίτια, τα σχολεία, τις κοινότητές μας. Γι’ αυτό δίνουμε στους ανθρώπους πρακτικά εργαλεία για να προετοιμαστούν για κρίσεις…». Αρα, ξεκινήστε…

Επίσημες πολιτικές αντιδράσεις δεν υπάρχουν. Οι κυβερνήσεις σιωπούν, αλλά οι πράξεις των περισσότερων δείχνουν ότι ευθυγραμμίζονται με το σκεπτικό και τις κατευθύνσεις των Βρυξελλών. Ομως η ανησυχία του κόσμου δεν αναχαιτίζεται, γενικεύεται. Ενώ πλανώνται επίμονα και πολλά ερωτήματα. Το πιο απλό: «Τι βρίσκεται πάνω από το κεφάλι μας, ποιος μας απειλεί τόσο ώστε οι Βρυξέλλες να πατάνε το κουμπί του συναγερμού για έκτακτα μέτρα;».

Ποιες καταστροφές, ποιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης υπονοούνται; Πόλεμος, εκτεταμένες κυβερνοεπιθέσεις σε βασικές υποδομές, υγειονομική κρίση τύπου COVID-19, απρόσμενα εκτεταμένες φυσικές καταστροφές, ασύμμετρες υβριδικές απειλές είναι η απάντηση από τις Βρυξέλλες. Αλλά από ποιους, γιατί και πότε να τις περιμένουμε; Και ως κατακλείδα, ένα παρόμοια απλοϊκό, αλλά πολύ πιο προωθημένο: «Μήπως εκεί ξέρουν κάτι που εμείς δεν ξέρουμε και μας προετοιμάζουν;».

Ερωτήματα, που όσο κι αν φαίνεται παράξενο, στις συζητήσεις στις οικογένειες, στις δουλειές, στις παρέες, στις τηλεφωνικές επαφές κάνουν κούρσα πρωταθλητισμού. Γιατί η είδηση για το κιτ των 72 ωρών έβαλε τον φόβο και το άγχος μέσα στα σπίτια, στις οικογένειες, στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

Προκαλώντας αρχικά έκπληξη, στη συνέχεια παγωμάρα, και τελικά αυτήν την έντονη ανησυχία. Που εκφράζεται από την αγωνία τού αν θα «πρέπει να το πάρουμε τώρα» ή «να μαζέψουμε κι άλλα τρόφιμα». Η αλήθεια πάντως είναι ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι που ήδη έψαξαν τις αναλυτικές οδηγίες για το περιεχόμενο του κιτ.

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