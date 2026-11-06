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Ένα νέο κύμα από απειλές για υπάρξη βόμβας πραγματοποιήθηκε σε επιβατικές πτήσεις ανά την Ευρώπη σήμερα, για τρίτη φορά μέσα στην εβδομάδα, καθώς ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας δήλωσε ότι η ήπειρος φαίνεται να είναι αντιμέτωπη με “υβριδικές επιθέσεις και με μια μορφή ψυχολογικού πολέμου”.

Ψευδείς συναγερμοί για βόμβα προκάλεσαν χθες προβλήματα σε επιβατικές πτήσεις στην Ευρώπη, οδηγώντας στην υποχρεωτική προσγείωση ορισμένων αεροπλάνων ενώ σε άλλες περιπτώσεις χρειάστηκε συνοδεία μαχητικών αεροσκαφών, σε μια δραματική κλιμάκωση μετά το αρχικό κύμα απειλών της Τρίτης.

Σε κανένα αεροσκάφος δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί και όλα προσγειώθηκαν με ασφάλεια.

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά απειλές προς την εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, αλλά από την άμεση αξιολόγηση της κατάστασης δεν κρίθηκε ότι υπήρξε κίνδυνος για τους επιβάτες, ενώ το αεροδρόμιο “λειτουργεί φυσιολογικά”.

Η αστυνομία της Τσεχίας ανακοίνωσε ότι κατέγραψε απειλές για βόμβα σε πτήσεις από και προς την Πράγα. Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε ότι αυτές αφορούσαν τέσσερις εισερχόμενες και πέντε εξερχόμενες και ότι δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί ούτε χρειάστηκε να ακυρωθούν ή να εκτραπούν πτήσεις.

Λίγο αργότερα, πηγή των αρχών των ιταλικών αεροδρομίων δήλωσε ότι μια πτήση της Wizz Air από Πράγα για Ρώμη εξετράπη στη Βενετία και προσγειώθηκε εκεί με ασφάλεια.

Το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι τέσσερις νέες απειλές για βόμβα έγιναν σε αεροσκάφη που πετούσαν πάνω από γαλλικό έδαφος και ότι όλα προσγειώθηκαν με ασφάλεια.

Απειλή για βόμβα σε πτήση της Ryanair από τη Ρώμη για τη Λισαβόνα οδήγησε σε επιχείρηση ασφαλείας όταν προσγειώθηκε, μετέδωσε το CNN Portugal.

Ουγγρικά μαχητικά αεροσκάφη συνόδευσαν σήμερα τρεις επιβατικές πτήσεις στις οποίες είχε γίνει απειλή για βόμβα όσο πετούσαν στον ουγγρικό εναέριο χώρο, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ούγγρος υπουργός Άμυνας Ρόμουλους Ρουζίν-Σέντι. Ο υπουργός είπε ότι τα μαχητικά συνόδευσαν ένα Airbus Α321 που ταξίδευε από τις Βρυξέλλες προς τη Σόφια αλλά και πτήσεις από την Πράγα στην Κύπρο και στο Βουκουρέστι.

Δύο επιβατικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν σήμερα στο αεροδρόμιο της Σόφιας με ασφάλεια προερχόμενα από το Λονδίνο και τις Βρυξέλλες έπειτα από απειλές για βόμβα που πραγματοποιήθηκαν με email, σύμφωνα με τα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης. Τα αεροσκάφη ερευνήθηκαν από τη συνοριακή αστυνομία και από την ασφάλεια, αλλά δεν βρέθηκαν σε αυτά ύποπτα αντικείμενα, δήλωσε το υπουργείο Μεταφορών της Βουλγαρίας στο δίκτυο Nova TV.

Η ολλανδική στρατιωτική αστυνομία επίσης ανακοίνωσε ότι δεν βρέθηκαν εκρηκτικά σε πτήση της KLM με προορισμό το Άμστερνταμ που δέχτηκε απειλή για βόμβα.

Χαρακτηριστικά συντονισμένης «υβριδικής επίθεσης»

Ειδικοί ασφαλείας δήλωσαν χθες Πέμπτη ότι οι απειλές έχουν τα χαρακτηριστικά μιας συντονισμένης «υβριδικής επίθεσης», αν και είναι πάντα πιθανό άτομα να πραγματοποιούν απειλές μίμησης ή να ενεργούν με βάση προσωπικά ζητήματα.

Ενώ καμία χώρα δεν έχει αποδώσει ευθύνη για τις απειλές, αυτές έρχονται έπειτα από ένα κύμα επιθέσεων δολιοφθοράς και απόπειρες σε στόχους σε όλη την Ευρώπη, από γερμανικούς υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας έως εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την άμυνα στην περιοχή της Βαλτικής, ψυγεία σούπερ μάρκετ στη Γαλλία και αλλού και το αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία.

Πολλοί αξιωματούχοι έχουν συνδέσει την εκστρατεία με την υποστήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία στον πόλεμό της κατά της ρωσικής εισβολής, κατηγορώντας τη Μόσχα για μια εκστρατεία «υβριδικών» διαταραχών που είναι ουσιαστικά φθηνές στην εκτέλεση, εύκολα αμφισβητήσιμες και δεν αναμένεται να προκαλέσουν ένοπλη απάντηση.

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TVE ότι, ενώ θα χρειαστεί χρόνος για να προσδιοριστεί ακριβώς τι συνέβη, «δεν μπορεί να είναι απλή σύμπτωση το γεγονός ότι τόσα πολλά περιστατικά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο λειτουργίας συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη».

«Η πιο λογική υπόθεση είναι ότι αντιμετωπίζουμε μια απόπειρα υβριδικών επιθέσεων και μια μορφή ψυχολογικού πολέμου», είπε, προσθέτοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη για περισσότερες τέτοιες προκλήσεις.

Χθες Πέμπτη, πηγή στα ιταλικά αεροδρόμια δήλωσε ότι έχουν σταλεί απειλές για βόμβες σε αρκετές αεροπορικές εταιρείες και φορείς εκμετάλλευσης αεροδρομίων στη Ρώμη και το Μιλάνο, με τον ισχυρισμό ότι προέρχονταν από «μαχητές του Κράτους των Αρσενικών».

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα ποιος έστειλε το email και δεν υπήρξαν άμεσες ενδείξεις για το ποιος βρισκόταν πίσω από τις άλλες απειλές σε όλη την Ευρώπη.

Ο Βλαντισλάβ Ποσντνιάκοφ, ένας Ρώσος blogger και ιδρυτής ενός αντιφεμινιστικού κινήματος με την ονομασία “Κράτος των Αρσενικών” το 2016, το οποίο αργότερα απαγορεύτηκε στη Ρωσία, δήλωσε ότι η ομάδα δεν υπάρχει πλέον και δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο.