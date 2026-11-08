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Στην κατοικία του 25χρονου που αιματοκύλισε το κέντρο της Κρακοβίας στρέφεται πλέον μεγάλο μέρος της έρευνας, μετά τον εντοπισμό ακόμη τριών νεκρών. Η ανακάλυψη προσθέτει μια νέα διάσταση στην υπόθεση της ένοπλης επίθεσης που άφησε πίσω της έξι νεκρούς και τουλάχιστον 15 τραυματίες, βυθίζοντας την Πολωνία στο πένθος.

Οι δύο γυναίκες και ο άνδρας που βρέθηκαν στο σπίτι εκτιμάται ότι ανήκουν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του υπόπτου. Το ενδεχόμενο να πρόκειται για τους γονείς και την αδελφή του παραμένει χωρίς επίσημη επιβεβαίωση, ενώ δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες θανάτου τους.

Ο δράστης νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος από τα πυρά των αστυνομικών που τον ακινητοποίησαν. Παρότι η μέχρι στιγμής εικόνα δείχνει ότι πραγματοποίησε μόνος την επίθεση, η έρευνα παραμένει ανοιχτή ως προς την πιθανότητα ύπαρξης συνεργών ή προσώπων που τον υποστήριξαν.

This was the moment the shooting started in Krakow. It took a good 20 seconds or so before people started running as the average Pole has never heard gunshots and the idea of a terror attack is practically incomprehensible in Poland https://t.co/gxEEmdoYvd — Visegrád 24 (@visegrad24) November 8, 2026

Η έρευνα στο σπίτι και ο οπλισμός

Η κατοικία βρίσκεται σε χωριό περίπου 200 χιλιόμετρα από την Κρακοβία. Ο εντοπισμός των τριών πτωμάτων έγινε λίγες ώρες μετά το μακελειό, με τη βοήθεια εικόνων από drone που πέταξε πάνω από το κτίριο. Στο σημείο αναπτύχθηκαν αστυνομικοί και στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας.

Οι έλεγχοι στο σπίτι του 25χρονου και της οικογένειάς του είναι εκτεταμένοι, καθώς εξετάζεται εάν υπάρχουν αποθηκευμένες μεγάλες ποσότητες όπλων. Ήδη, στο αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε για να φτάσει στο κέντρο της πόλης βρέθηκαν πολλά όπλα και πυρομαχικά. Τα όπλα που είχε στην κατοχή του καλύπτονταν από άδεια.

Το παρελθόν του υπόπτου βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο. Οι διαθέσιμες περιγραφές τον εμφανίζουν ως απομονωμένο άνθρωπο, ο οποίος έβγαινε σπάνια από το σπίτι, ντυνόταν συνήθως στα μαύρα και έδειχνε ιδιαίτερη προσήλωση στις μάσκες. Ανάλογες αναφορές υπάρχουν και για τα σχολικά του χρόνια, όταν φορούσε φόρμες και έβαφε μαύρα τα νύχια του.

Οι περιγραφές αυτές σκιαγραφούν την καθημερινή του παρουσία, χωρίς να δίνουν απάντηση στο βασικό ερώτημα των κινήτρων. Η διερεύνηση αφορά τόσο την προετοιμασία της επίθεσης όσο και τις πιθανές επαφές του πριν από αυτήν.

Πυροβολισμοί στην Κεντρική Αγορά

Η επίθεση εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 15:00 τοπική ώρα, 16:00 στην Ελλάδα, στην Κεντρική Αγορά της Κρακοβίας. Πρόκειται για ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης, με έντονη παρουσία επισκεπτών και τουριστών.

Ο 25χρονος έφτασε με αυτοκίνητο στην πλατεία, φορώντας παραλλαγή, και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Άνθρωποι προσπάθησαν να απομακρυνθούν πανικόβλητοι, αναζητώντας διέξοδο από τον χώρο όπου έπεφταν οι πυροβολισμοί.

🚨🇵🇱BREAKING: Jakub Kulik and Artur Morański are the two police officers who took down the shooter. Both were shot and are in serious condition, with one of them suffering MULTIPLE gunshot wounds. Pray for the heroes who saved so many! Source:@AntSpeaks / Writer: Bri https://t.co/hnpgVocmoV — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 7, 2026

Σφαίρες έπληξαν και διερχόμενο τραμ, προκαλώντας θραύση των παραθύρων του. Παρά τα χτυπήματα στο όχημα, κανένας από τους επιβάτες του δεν τραυματίστηκε.

Ένοπλοι αστυνομικοί έφτασαν γρήγορα στο σημείο και ακολούθησε ανταλλαγή πυρών. Ο ύποπτος δέχθηκε πυροβολισμούς και ακινητοποιήθηκε μέσα σε τρία λεπτά. Σε οπτικό υλικό καταγράφεται αστυνομικός να τον αντιμετωπίζει ενώ εκείνος βρίσκεται στο έδαφος και να πυροβολεί επανειλημμένα. Στη συνέχεια πέφτει και ο ίδιος, έχοντας προφανώς τραυματιστεί.

Η αναστάτωση επεκτάθηκε και στα κοντινά ξενοδοχεία. Επισκέπτες που άκουσαν πυροβολισμούς από τα δωμάτιά τους ενημερώθηκαν τηλεφωνικά για το περιστατικό και έλαβαν οδηγίες να παραμείνουν μέσα μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Τα θύματα και οι τραυματίες

Μεταξύ των έξι νεκρών περιλαμβάνονται τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες. Τρεις από τις γυναίκες ήταν Πολωνές, ενώ ο ένας από τους άνδρες ήταν Βρετανός υπήκοος. Ορισμένοι από τους τουλάχιστον 15 τραυματίες βρίσκονται σε βαριά κατάσταση.

Στους τραυματίες συγκαταλέγονται πέντε αλλοδαποί από την Αυστρία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία και τη Ρωσία. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν επίσης δύο αστυνομικοί που συμμετείχαν στην αντιμετώπιση του ενόπλου. Η κατάσταση του ενός χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Η πολωνική κυβέρνηση υπογράμμισε τη συμβολή των αστυνομικών στην αποτροπή περισσότερων απωλειών. Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ τούς ευχαρίστησε για την παρέμβασή τους, επισημαίνοντας ότι έσωσαν ζωές θέτοντας σε κίνδυνο τη δική τους.

🚨JUST IN: Active shooter In Krakow,Poland MANY KILLD, MANY INJURED A man dressed in camouflage driving around in a black car shooting people at random https://t.co/fMmHsVY8Bv — Svilen Georgiev (@siscostwo) November 7, 2026

Τρομοκρατική ενέργεια και εθνικό πένθος

Η επίθεση χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική ενέργεια από τον υπουργό Άμυνας, Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Καμίζ. Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, συνέδεσε τον 25χρονο με την ακροδεξιά ιδεολογία, διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη διάσταση αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης.

Ο χαρακτηρισμός του υπόπτου ως υπερεθνικιστή δεν συνοδεύεται ακόμη από οριστική απάντηση για τον ακριβή λόγο της επίθεσης. Οι έρευνες συνεχίζονται ταυτόχρονα στον τόπο των πυροβολισμών και στην οικογενειακή κατοικία, με συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιών ασφαλείας.

Στην Πολωνία κηρύχθηκε διήμερο πένθος, ενώ στην Κρακοβία η περίοδος πένθους παρατείνεται έως την Τετάρτη. Η κυβέρνηση απηύθυνε έκκληση για ενότητα, καθώς η χώρα προσπαθεί να διαχειριστεί το σοκ μιας πρωτοφανούς αιματοχυσίας.

Ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι ζήτησε πλήρη διαλεύκανση των περιστάσεων, θέτοντας την ασφάλεια των Πολωνών ως απόλυτη προτεραιότητα. Εξέφρασε επίσης τη συμπαράστασή του στα θύματα, στους τραυματίες και στις οικογένειές τους.

Τη θλίψη και την αλληλεγγύη της εξέφρασε και η Ελλάδα. Το υπουργείο Εξωτερικών απηύθυνε συλλυπητήρια στους συγγενείς των θυμάτων, δήλωσε την πλήρη υποστήριξή του προς τον πολωνικό λαό και την κυβέρνηση και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες.