Μετρητά ύψους έως και 700 εκατ. λιρών (918 εκατ. δολαρίων) έχουν αποθηκεύσει επιπλέον τα βρετανικά νοικοκυριά τις τελευταίες πέντε εβδομάδες, μετά την προειδοποίηση της κυβέρνησης προς τους πολίτες να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη κρίση, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Be Ready» («Να είστε έτοιμοι»), σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Αγγλίας που παρουσιάζει το Bloomberg.

Το συνολικό ποσό των μετρητών σε κυκλοφορία έχει αυξηθεί κατά 1,5 δισ. λίρες από τις 22 Οκτωβρίου, όταν ο υπουργός Ασφάλειας, Νταν Τζάρβις, κάλεσε τους πολίτες να συγκεντρώσουν αποθέματα ειδών πρώτης ανάγκης για τρεις ημέρες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εμφιαλωμένο νερό, τρόφιμα, ραδιόφωνα που λειτουργούν με χειροκίνητη φόρτιση, καθώς και μετρητά σε χαρτονομίσματα και κέρματα, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης, ακραίων καιρικών φαινομένων ή άλλων έκτακτων καταστάσεων.

Οι αναλήψεις μετρητών κατά τις τελευταίες πέντε εβδομάδες ήταν περίπου διπλάσιες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο των προηγούμενων τριών ετών.

Η μοναδική φορά από τις αρχές του αιώνα που καταγράφηκαν μεγαλύτερες αναλήψεις ήταν κατά το διάστημα Οκτωβρίου–Νοεμβρίου του 2009, στη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Οι Βρετανοί δημιουργούν αποθέματα έκτακτης ανάγκης

Πρόκειται για την τελευταία ένδειξη ότι οι πολίτες λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις κυβερνητικές προειδοποιήσεις.

Τα επίσημα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις που δημοσιεύθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα αποκάλυψαν σημαντική αύξηση στις αγορές προϊόντων μακράς διαρκείας, όπως κονσερβοποιημένα τρόφιμα και γάλα υψηλής παστερίωσης (UHT).

Ξεχωριστά στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης της καταναλωτικής συμπεριφοράς Worldpanel by Numerator έδειξαν ότι οι Βρετανοί συγκεντρώνουν επίσης αποθέματα αντισηπτικών χεριών, εμφιαλωμένου νερού και κονσερβών.

Η Τράπεζα της Αγγλίας απέφυγε να σχολιάσει τους λόγους της απότομης αύξησης της ζήτησης για μετρητά, αν και ο διοικητής της, Άντριου Μπέιλι, είχε επισημάνει νωρίτερα τον Νοέμβριο ότι παρατηρείται μια αξιοσημείωτη εξέλιξη.

Σε ομιλία του στο Ελβετικό Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών στις 9 Νοεμβρίου, αναφέρθηκε στην ανθεκτικότητα της χρήσης μετρητών, σε μια εποχή κατά την οποία οι περισσότερες πληρωμές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά.

«Η ποσότητα των μετρητών που έχουμε θέσει σε κυκλοφορία εξακολουθεί να αυξάνεται. Είναι ένα από τα μεγάλα παράδοξα στον κόσμο των κεντρικών τραπεζών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μεγαλύτερη αύξηση μετρητών σε κυκλοφορία από το 2014

Τα επιπλέον 700 εκατ. λίρες, πέραν των συνηθισμένων επιπέδων, κατά τις πέντε εβδομάδες έως τις 25 Νοεμβρίου ισοδυναμούν με το να είχε πραγματοποιήσει ο μισός ενήλικος πληθυσμός του Ηνωμένου Βασιλείου πρόσθετη ανάληψη ύψους 25 λιρών ανά άτομο.

Η συνολική ποσότητα των μετρητών σε κυκλοφορία αυξήθηκε κατά 1,5% στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από το 2014.

Η Τράπεζα της Αγγλίας πραγματοποιεί περιοδικά έρευνες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι πολίτες χρησιμοποιούν μετρητά.

Τα στελέχη της έχουν διαπιστώσει ότι οι καταναλωτές διακρατούν μετρητά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αντί να τα καταθέτουν εκ νέου στις τράπεζες, ενώ ενδέχεται να αντιδρούν στον υψηλότερο πληθωρισμό πραγματοποιώντας αναλήψεις μεγαλύτερων ποσών από τα ΑΤΜ.

Πέρυσι, η τότε επικεφαλής του τμήματος έκδοσης τραπεζογραμματίων, Βικτόρια Κλίλαντ, είχε αναφέρει ότι οι πολίτες διατηρούν χαρτονομίσματα και κέρματα για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν σε περίπτωση δυσλειτουργίας του τραπεζικού συστήματος ή διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Η κρίση του κόστους ζωής και η πανδημία συνέβαλαν επίσης στη μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς, είχε επισημάνει.

Οι φόβοι για τεχνολογικές δυσλειτουργίες και η «γκρίζα οικονομία»

Η σχεδόν 24ωρη παγκόσμια διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της Microsoft νωρίτερα τον Νοέμβριο ενδέχεται να ενίσχυσε αυτές τις ανησυχίες, παράλληλα με την κυβερνητική έκκληση για προετοιμασία απέναντι σε έκτακτες καταστάσεις.

Η αυξημένη χρήση μετρητών θα μπορούσε επίσης να αποτελεί ένδειξη διεύρυνσης της λεγόμενης «γκρίζας οικονομίας», εξαιτίας της πίεσης στο βιοτικό επίπεδο, με πολίτες να πληρώνουν αγαθά και υπηρεσίες σε μετρητά για την αποφυγή καταβολής φόρων.

Νωρίτερα τον Νοέμβριο, το δίκτυο Link, το οποίο αριθμεί 40.000 μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών (ΑΤΜ), ανακοίνωσε ότι κατά την εβδομάδα έως τις 2 Νοεμβρίου οι πολίτες πραγματοποίησαν αναλήψεις κατά 16 εκατ. λίρες υψηλότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των συναλλαγών ήταν μικρότερος.