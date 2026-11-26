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Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα από την έξαρση των εχθρικών ενεργειών που ενορχηστρώνει το Ιράν κατά τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με νέα έκθεση, η οποία εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών των ευρωπαϊκών Αρχών να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

Στις δύο χώρες καταγράφηκαν περισσότερα από τα δύο τρίτα των 32 γνωστών περιστατικών που συνδέονται με την Τεχεράνη σε ολόκληρη την Ευρώπη, μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε την Πέμπτη το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (IISS), με έδρα το Λονδίνο.

Τόσο το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και η Ολλανδία διαθέτουν εβραϊκές κοινότητες με μακρά ιστορία, ενώ στο έδαφός τους έχουν διαχρονικά δραστηριοποιηθεί δίκτυα που συνδέονται με το Ιράν, επισημαίνει το Ινστιτούτο.

Σύμφωνα με την έκθεση, δίκτυα που δρουν για λογαριασμό της Τεχεράνης έχουν εμπλακεί σε περίπου 80 επιχειρήσεις στην Ευρώπη από το 2022.

Περίπου το 35% των επιχειρήσεων που καταγράφηκαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, έναντι 12% στη Γερμανία, 10% στη Γαλλία, 9% στη Σουηδία και 8% στην Ολλανδία. Το IISS διευκρινίζει, ωστόσο, ότι τα στοιχεία αφορούν αποκλειστικά σε περιστατικά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Στο στόχαστρο οι εβραϊκές κοινότητες

Οι εντάσεις μεταξύ της Τεχεράνης και της Δύσης έχουν κλιμακωθεί μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και την εισβολή στη Γάζα που ακολούθησε, με απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο υποστήριξε την αρχική στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ και εξακολουθεί να παρέχει υποστήριξη στις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή μέσω της διάθεσης στρατιωτικών βάσεων, βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα κύμα υβριδικών επιχειρήσεων που συνδέονται με δίκτυα του Ιράν.

Οι επιθέσεις κατά εβραϊκών κοινοτήτων αποτέλεσαν σημαντικό πολιτικό πονοκέφαλο για τον πρώην πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, και απειλούν να εξελιχθούν σε αντίστοιχο πρόβλημα για τον διάδοχό του, Άντι Μπέρναμ.

Ο εμπρησμός ασθενοφόρων της εθελοντικής οργάνωσης Hatzola τον Μάρτιο και η επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο Εβραίων ανδρών τον Απρίλιο, αμφότερα περιστατικά στο Λονδίνο, πυροδότησαν επικρίσεις σε βάρος της κυβέρνησης ότι δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα για την εξάλειψη της αντισημιτικής βίας.

Περισσότερες από 50 συλλήψεις και διεύρυνση των στόχων

Οι υβριδικές επιχειρήσεις που συνδέονται με το Ιράν έχουν οδηγήσει σε περισσότερες από 50 συλλήψεις κατά τους τελευταίους 12 μήνες, όπως δήλωσε τον Οκτώβριο ο γενικός διευθυντής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών MI5, Κεν ΜακΚάλουμ.

Τον ίδιο μήνα ασκήθηκαν διώξεις σε βάρος δύο ανδρών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας, εργάζονταν για λογαριασμό του Ιράν, για τη φερόμενη εμπλοκή τους σε σχέδιο επίθεσης εναντίον βάσης της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Φέρφορντ.

Η βρετανική αεροπορική βάση συγκαταλέγεται σε έναν ολοένα διευρυνόμενο κατάλογο στόχων, στον οποίο περιλαμβάνονται και αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο Παρίσι και το Άμστερνταμ, σύμφωνα με το IISS.

Το Ινστιτούτο επισημαίνει ότι η δραστηριότητα του Ιράν, η οποία περιλαμβάνει εμπρησμούς, εκρηκτικούς μηχανισμούς, απειλές, απαγωγές, ακόμη και δολοφονίες, συνεχίζεται παρά το γεγονός ότι το 58% των περιστατικών που έχουν καταγραφεί από το 2022 οδήγησε σε συλλήψεις.

Παρότι το IISS δεν εντόπισε συγκεκριμένες περιπτώσεις συνεργασίας μεταξύ του Ιράν και της Ρωσίας, εκτιμά ότι αυξάνονται οι δυνατότητες ανάπτυξης μιας τέτοιας συνεργασίας. Μια τέτοια εξέλιξη, προσθέτει το Ινστιτούτο, θα καθιστούσε ακόμη δυσκολότερη την εξουδετέρωση των ιρανικών επιχειρήσεων.