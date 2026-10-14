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Η βρετανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να προχωρήσει σε αυστηρότερους φορολογικούς κανόνες για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του υπουργού Οικονομικών Τζον Χίλι για τον προϋπολογισμό, με στόχο να στηριχθούν οι μικρές επιχειρήσεις και τα καταστήματα των εμπορικών δρόμων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρόταση οι μεγάλες διαδικτυακές αγορές, όπως οι Amazon, eBay και Temu, να αναλάβουν την είσπραξη του φόρου που οφείλουν οι έμποροι που δραστηριοποιούνται μέσω των πλατφορμών τους, σύμφωνα με τον Independent.

Το μέτρο αναμένεται να στοχεύσει κυρίως ξένους πωλητές που αποφεύγουν την καταβολή ΦΠΑ, αξιοποιώντας κενά στους υφιστάμενους κανόνες. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η παρέμβαση θα μπορούσε να αποφέρει έως και 1 δισ. λίρες, ποσό που θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση των επαγγελματικών φόρων που επιβαρύνουν τα καταστήματα στους εμπορικούς δρόμους.

Στο στόχαστρο οι πωλητές μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών

Οι νέοι κανόνες θα καθιστούν τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες υπεύθυνες για την είσπραξη του ΦΠΑ στην πηγή από όλους τους πωλητές με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 90.000 λιρών.

Η πρωτοβουλία έρχεται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών ότι κινεζικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές αγορές για να προσφέρουν προϊόντα σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των βρετανικών επιχειρήσεων, εν μέρει μέσω της αποφυγής του ΦΠΑ 20%.

Ο φορολογικός εμπειρογνώμονας Νταν Νάιντλ, ιδρυτής της Tax Policy Associates, χαρακτήρισε την αυστηροποίηση των κανόνων βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω παρεμβάσεις.

Το βασικό ζήτημα, σύμφωνα με την άποψή του, είναι να καταστούν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες υπεύθυνες για το σύνολο του ΦΠΑ που προκύπτει από τις πωλήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω των ιστοτόπων τους. Διαφορετικά, όπως εκτιμά, εταιρείες που χρησιμοποιούν καταχρηστικές πρακτικές θα μπορούσαν να αναζητήσουν νέους τρόπους παράκαμψης των κανόνων.

Στόχος η στήριξη της βρετανικής αγοράς

Η παρέμβαση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του βρετανικού υπουργείου Οικονομικών να προστατεύσει τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και τους εμπορικούς δρόμους από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό των μεγάλων ηλεκτρονικών πλατφορμών.

Πηγή του υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι μία από τις βασικές προτεραιότητες του Χίλι είναι να στηριχθούν οι τοπικές επιχειρήσεις και η εμπορική δραστηριότητα της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση σε επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Χίλι δέχεται αυξανόμενες πιέσεις να προχωρήσει είτε σε αυξήσεις φόρων είτε σε περικοπές δαπανών στον προϋπολογισμό του επόμενου μήνα. Η άνοδος του κόστους δανεισμού, σε συνδυασμό με την ασθενέστερη ανάπτυξη και τις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν στην ενέργεια, έχει περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια της κυβέρνησης.

Παρά τις πιέσεις αυτές, η εικόνα για τη βρετανική οικονομία έχει παρουσιάσει βελτίωση. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της Βρετανίας το 2026, εκτιμώντας ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,3%, δηλαδή κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από την πρόβλεψη του Απριλίου.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η βελτίωση αυτή συνδέεται και με την ενίσχυση της ανάπτυξης από την Τεχνητή Νοημοσύνη, παρά το γεγονός ότι το ενεργειακό σοκ από τον πόλεμο στο Ιράν έχει διαρκέσει περισσότερο από ό,τι αρχικά αναμενόταν.

Η βελτίωση των οικονομικών προοπτικών προσφέρει έτσι ένα θετικό στοιχείο στον Χίλι ενόψει του πρώτου του προϋπολογισμού, χωρίς όμως να εξαλείφει τις δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση.

Στο επίκεντρο ο ανταγωνισμός από την Κίνα

Το ζήτημα της φορολογικής μεταχείρισης των ηλεκτρονικών πωλήσεων έχει αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία καθώς οι κινεζικές πλατφόρμες και πωλητές κερδίζουν έδαφος στη βρετανική αγορά, προσφέροντας προϊόντα σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει ένα πλαίσιο που θα περιορίζει τα πλεονεκτήματα τα οποία μπορούν να αποκτούν επιχειρήσεις μέσω της μη συμμόρφωσης με τους φορολογικούς κανόνες, ενώ παράλληλα θα μειώνει την πίεση που δέχονται τα φυσικά καταστήματα.

Ωστόσο, το υπουργείο Οικονομικών απέφυγε να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες για τις αλλαγές. Εκπρόσωπός του δήλωσε ότι οι αποφάσεις για τη φορολογία αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του υπουργού και θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο των δημοσιονομικών ανακοινώσεων, χωρίς το υπουργείο να σχολιάζει συστηματικά φήμες, εικασίες ή προτάσεις που βρίσκονται υπό συζήτηση.

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