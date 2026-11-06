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Περισσότερα από 100 πλοία σε λιγότερο από έναν χρόνο έχει εντάξει στο πεδίο εφαρμογής της η AskChief, η εταιρεία τεχνολογίας που αναπτύσσει λύσεις τεχνητής νοημοσύνης ειδικά για τη ναυτιλία. Έχοντας ήδη συνεργαστεί με ελληνικές και διεθνείς ναυτιλιακές επιχειρήσεις, προχωρά πλέον στη διάθεση της πλατφόρμας της στο σύνολο της αγοράς, με στόχο να διευκολύνει την καθημερινή εργασία των τεχνικών τμημάτων και των στελεχών που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια, την ποιότητα και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία στις 5 Νοεμβρίου 2026, η χρήση της πλατφόρμας από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις που την έχουν υιοθετήσει κατά κανόνα τριπλασιάζεται μέσα στις πρώτες 90 ημέρες. Η εξέλιξη αυτή, όπως επισημαίνει η AskChief, δείχνει ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ενσωματώνονται σταδιακά στις καθημερινές διαδικασίες διαχείρισης των πλοίων.

Μεταξύ των εταιρειών που έχουν συνεργαστεί με την AskChief περιλαμβάνονται η Seanergy Maritime, η Castor Ships, η Iblea, η Delia και η IMECS, η οποία ανήκει στον ιαπωνικό όμιλο ITOCHU. Τα τεχνικά στελέχη και οι ομάδες ασφάλειας και ποιότητας των συγκεκριμένων εταιρειών συμμετείχαν στη διαμόρφωση των εφαρμογών, μεταφέροντας πραγματικές ανάγκες που προκύπτουν τόσο στα πλοία όσο και στα γραφεία.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Seanergy Maritime Holdings Corp., Σταμάτης Τσαντάνης, αναφέρθηκε στη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνικής γνώσης σε πραγματικό χρόνο.

«Η τεχνητή νοημοσύνη της AskChief μετατρέπει την εξειδικευμένη τεχνική γνώση και την τεχνογνωσία σε θέματα συμμόρφωσης σε σαφείς απαντήσεις, τις οποίες τα στελέχη μας μπορούν να αξιοποιούν σε πραγματικό χρόνο, τόσο στα πλοία όσο και στα γραφεία μας. Αυτό είναι το είδος εργαλείου που χρειάζεται ένας σύγχρονος στόλος», δήλωσε.

Η βασική επιδίωξη της AskChief είναι να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που συναντούν καθημερινά οι ναυτιλιακές εταιρείες: τη δυσκολία γρήγορης πρόσβασης σε πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν ήδη, αλλά είναι κατανεμημένες σε διαφορετικά συστήματα, τεχνικά εγχειρίδια, αρχεία συντήρησης και αναφορές προηγούμενων περιστατικών.

Για παράδειγμα, όταν εμφανίζεται μια τεχνική βλάβη σε ένα πλοίο, οι αρμόδιοι μπορεί να χρειαστεί να αναζητήσουν πληροφορίες σε δεκάδες έγγραφα ή να εξετάσουν πώς αντιμετωπίστηκε ένα αντίστοιχο πρόβλημα σε άλλο πλοίο του στόλου. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί ώστε να συγκεντρώνει και να οργανώνει αυτά τα δεδομένα, περιορίζοντας τον χρόνο αναζήτησης.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει δύο βασικές εφαρμογές. Η πρώτη, AskChief Technical, επικεντρώνεται στη διερεύνηση τεχνικών προβλημάτων και στην υποστήριξη της τεχνικής διαχείρισης. Η δεύτερη, AskChief Compliance, αξιοποιεί κανονισμούς, διαδικασίες και εταιρικά αρχεία για την προετοιμασία επιθεωρήσεων, τη διενέργεια ελέγχων συμμόρφωσης και τη σύνταξη τεκμηριωμένων απαντήσεων.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο γεγονός ότι οι απαντήσεις συνοδεύονται από παραπομπές στις πηγές των πληροφοριών. Παράλληλα, η τελική αξιολόγηση και η λήψη αποφάσεων παραμένουν στην ευθύνη των στελεχών της ναυτιλιακής εταιρείας.

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της AskChief, Μιχάλης Γκόντας, υπογράμμισε τη διαφορά μεταξύ της τεχνητής νοημοσύνης γενικής χρήσης και των εξειδικευμένων εφαρμογών.

«Η τεχνητή νοημοσύνη γενικής χρήσης μπορεί να δώσει μια απάντηση. Η εξειδικευμένη τεχνητή νοημοσύνη βοηθά να προχωρήσει η δουλειά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η πλατφόρμα αναπτύχθηκε αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία των ίδιων των ναυτιλιακών εταιρειών.

Από την πλευρά του, ο συνιδρυτής και επικεφαλής ναυτιλιακών δραστηριοτήτων της AskChief, Βασίλης Μαυρογιάννης, ο οποίος διαθέτει 20ετή εμπειρία στον κλάδο, μεταξύ άλλων και στην τεχνική διαχείριση πλοίων, επισήμανε ότι το πρόβλημα δεν είναι απαραίτητα η έλλειψη τεχνογνωσίας, αλλά η δυνατότητα άμεσης αξιοποίησής της.

Όπως εξήγησε, η πλατφόρμα αναλαμβάνει την αναζήτηση και την οργάνωση πληροφοριών, ώστε οι τεχνικοί επιθεωρητές, οι πρώτοι μηχανικοί και οι υπεύθυνοι ασφαλούς διαχείρισης να μπορούν να επικεντρώνονται στην αξιολόγηση των δεδομένων και στη λήψη αποφάσεων.

Με γραφεία στην Αθήνα και στο Λονδίνο, η AskChief επιχειρεί πλέον να διευρύνει την παρουσία της στην παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά, απευθυνόμενη τόσο σε πλοιοκτήτριες όσο και σε εταιρείες διαχείρισης πλοίων. Η επέκταση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ψηφιοποίηση της τεχνικής διαχείρισης και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τη λειτουργία των σύγχρονων στόλων.