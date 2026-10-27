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Την αύξηση της επιβατικής κίνησης και την καλύτερη εμπορική αξιοποίηση του στόλου της στην Αδριατική θέτει στο επίκεντρο του σχεδιασμού της για το 2027 η Attica Group, με διευθύνοντα σύμβουλο τον Πάνο Δικαίο. Η επιδίωξη είναι συγκεκριμένη. Οι επενδύσεις και οι νέες προσθήκες πλοίων να συνοδευτούν από περισσότερες κρατήσεις, ισχυρότερες συνεργασίες με τουριστικούς πράκτορες και μεγαλύτερη διείσδυση στην ιταλική και τη διεθνή αγορά.

Αυτό ήταν και το βασικό εμπορικό διακύβευμα της παρουσίας του Ομίλου στη διεθνή έκθεση TTG Travel Experience, στο Ρίμινι. Οι επαφές με επαγγελματίες του τουρισμού κατέγραψαν θετικές προσδοκίες για το 2027, αλλά και αυξημένο ενδιαφέρον για τις αλλαγές στον στόλο της Αδριατικής.

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η συζήτηση δεν περιορίστηκε στα πλοία. Η διαθεσιμότητα καμπινών, η προσαρμογή των δρομολογίων στις ανάγκες των ταξιδιωτικών γραφείων, οι εμπορικοί όροι συνεργασίας και η αξιοπιστία των συστημάτων κρατήσεων αναδείχθηκαν σε κρίσιμους παράγοντες για την επόμενη χρονιά. Στην πράξη, η Attica επιδιώκει να αξιοποιήσει καλύτερα κάθε διαθέσιμη θέση και καμπίνα, διευκολύνοντας παράλληλα την πώληση των δρομολογίων της μέσα από τα διεθνή τουριστικά δίκτυα. Για τον όμιλο το ζητούμενο είναι οι επενδύσεις να αποδώσουν και εμπορικά. Το 2027 θα δείξει κατά πόσο το ενδιαφέρον που καταγράφηκε στο Ρίμινι θα μετατραπεί σε πραγματικές κρατήσεις και πρόσθετα έσοδα. Εκεί θα κριθεί και η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής του Ομίλου στην Αδριατική.