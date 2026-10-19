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Στην αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά της 25ης Σεπτεμβρίου στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2, καθώς και στη διασφάλιση της ομαλής τροφοδοσίας των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, επικεντρώνεται πλέον η Attica Group, με τον Όμιλο να παρέχει διαβεβαιώσεις για πλήρη ασφαλιστική κάλυψη τόσο του πλοίου όσο και του φορτίου του.

Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο μεταξύ του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου και του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Attica Group, Διονύση Θεοδωράτου, παρουσία του αναπληρωτή περιφερειάρχη Αποστόλου Ασπράκη και του γενικού πράκτορα της εταιρείας στη Ρόδο, Σκεύου Μούγκρου.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις συνέπειες της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε ενώ το πλοίο μετέφερε φορτηγά οχήματα με εμπορεύματα που προορίζονταν για τις αγορές των νησιών. Ο περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι το σημαντικότερο στοιχείο της υπόθεσης είναι πως δεν υπήρξε απώλεια ανθρώπινης ζωής, εκφράζοντας συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν στη διαχείριση του περιστατικού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες που μεταφέρθηκαν κατά τη συνάντηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συστημάτων πυρασφάλειας του πλοίου. Όπως ανέφερε ο Γιώργος Χατζημάρκος, η μέχρι στιγμής εικόνα δείχνει ότι τα συστήματα ασφαλείας λειτούργησαν, περιορίζοντας την επέκταση της πυρκαγιάς, η οποία δεν εξαπλώθηκε σε όλα τα καταστρώματα.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται ότι συνέβαλε στον περιορισμό των υλικών ζημιών, καθώς, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, σημαντικό μέρος των φορτηγών οχημάτων ενδέχεται να μην έχει υποστεί καταστροφές, παρά την έκταση της φωτιάς. Ωστόσο, η πλήρης αποτίμηση των επιπτώσεων παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εκφόρτωσης και καταγραφής των ζημιών. Μόνο μετά την ολοκλήρωσή της θα είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός των οχημάτων και η αξία των εμπορευμάτων που επλήγησαν.

Καθοριστικής σημασίας για τους μεταφορείς και τους επαγγελματίες των νησιών είναι η διαβεβαίωση που, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, δόθηκε από τον Διονύση Θεοδωράτο ότι υπάρχει πλήρης ασφαλιστική κάλυψη για το πλοίο και το φορτίο του και ότι θα προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη για τις επιχειρήσεις που ανέμεναν την παραλαβή εμπορευμάτων και αντιμετωπίζουν οικονομικές επιπτώσεις από το περιστατικό.

«Τώρα, προτεραιότητα είναι οι αποζημιώσεις και η κάλυψη των αναγκών των νησιών μας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Χατζημάρκος, επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρξει γρήγορη ανταπόκριση στις απαιτήσεις των επαγγελματιών.

Παράλληλα, η διοίκηση της Attica Group διαβεβαίωσε την Περιφέρεια ότι θα κινηθεί άμεσα για την κάλυψη του μεταφορικού κενού που δημιουργεί η απουσία του Blue Carrier 2 από τις γραμμές που εξυπηρετούσε.

Η συγκεκριμένη παράμετρος αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη νησιωτική οικονομία, καθώς τα φορτηγά οχηματαγωγά πλοία αποτελούν βασικό κρίκο στην αλυσίδα εφοδιασμού, μεταφέροντας προϊόντα και εμπορεύματα που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες κατοίκων και επιχειρήσεων.

Η προσωρινή απώλεια μεταφορικής χωρητικότητας μπορεί να επηρεάσει την τροφοδοσία των τοπικών αγορών, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων από την ακτοπλοϊκή εταιρεία.

Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου επισήμανε ότι πίσω από κάθε ακτοπλοϊκό δρομολόγιο βρίσκεται η καθημερινότητα των νησιών και επανέλαβε ότι η Περιφέρεια παραμένει στο πλευρό των επαγγελματιών που επλήγησαν.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών, στην ενεργοποίηση των διαδικασιών αποζημίωσης και στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Attica Group για την αναπλήρωση της μεταφορικής εξυπηρέτησης των νησιών.

Η εξέλιξη αυτών των διαδικασιών θα καθορίσει τόσο τον χρόνο οικονομικής αποκατάστασης των πληγέντων όσο και την ταχύτητα με την οποία θα επανέλθει η ομαλότητα στις εμπορευματικές μεταφορές της περιοχής.